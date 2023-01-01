Использование пользовательской функции SQL в SELECT
Быстрый ответ
Если требуется воспользоваться пользовательской функцией (UDF) в операторе SELECT, можно обращаться к ней точно так же, как к стандартному полю. При этом, предполагается, что она уже определена в базе данных:
-- Допустим, функция `GetDiscount` уже определена
SELECT ProductID, GetDiscount(Price) AS DiscountedPrice
FROM Products;
В данном случае функция
GetDiscount применяется к каждому значению в столбце
Price таблицы
Products, образуя новый столбец
DiscountedPrice.
Более подробно: оптимизация использования UDF в выражении SELECT
Тестирование UDF
Немаловажно провести тестирование UDF перед использованием в запросах, чтобы исключить логические ошибки и несоответствия типов данных:
-- Проверим, адекватна ли скидка возвращаемая функцией
SELECT dbo.GetDiscount(100) AS TestDiscountResult;
Присваивание псевдонимов
Для более простого чтения и понимания кода удобно применять псевдонимы UDF:
-- Присвоим псевдоним для избежания путаницы в выводимых результатах
SELECT ProductID, dbo.GetDiscount(Price) AS DiscountedPrice
FROM Products;
Проверка параметров и типа возвращаемого значения UDF
Для предотвращения непредсказуемого поведения и возможных ошибок, а также для соблюдения корректности запроса, важно проверять параметры и возвращаемый тип UDF.
Обработка ошибок в UDF
Осуществлять обработку ошибок в UDF – одно из ключевых условий управления непредвиденными ситуациями. Простые конструкции TRY/CATCH или условия IF/ELSE гарантируют надежность вашей функции.
Применение условия WHERE
Оператор WHERE необходим не только для фильтрации, но и для повышения эффективности SQL-запросов.
-- Исключим строки, где ShipDate равно NULL, так как отсутствие даты отгрузки не несёт полезной информации
SELECT ProductID, dbo.GetBusinessDays(OrderDate, ShipDate) AS BusinessDaysToShip
FROM Orders
WHERE ShipDate IS NOT NULL;
Авторизация и определение UDF: то, что не бросается в глаза
Если ваша UDF вызывает ошибки, стоит убедиться в правильности выдачи доступов и определении функций.
Принятие решения между скалярной и табличной UDF
Если вам требуется одно значение, лучше использовать скалярную UDF, в случае с набором результатов — табличную UDF. В выражении SELECT предпочтение отдаётся скалярным UDF из-за их производительности.
Расчёт рабочих дней с использованием UDF
Применяя UDF, можно осуществить расчет количества рабочих дней, затраченных на доставку товара:
-- Определим, насколько оперативно прошла доставка
SELECT OrderID, dbo.GetBusinessDays(OrderDate, DeliveryDate) AS BusinessDays
FROM Orders;
Помните, что функция GetBusinessDays должна учеть праздников и выходные, в противном случае результаты получатся некорректными.
Визуализация
Взаимодействуя с пользовательской функцией в SQL, вы превращаетесь в мастера высокотехнологичной мастерской. Вам открыты все возможности для отшлифовки исходных данных, превращая их в осмысленные выводы:
SELECT 🛠️(Column1), Column2 FROM YourWorkshop;
Это ваш шанс тонко подстроить данные прямо в выражении SELECT, являясь при этом настоящим мэтром своего дела.
Точное преобразование данных при помощи UDF
Умелое использование UDF дает возможность осуществлять операции с данными с высокой степенью контроля и точности, что делает результаты запроса более наглядными.
Искусство повышения производительности запросов
В мире SQL каждая деталь имеет значение. Не забывайте контролировать стоимость выполнения UDF, оптимизируя и уменьшая частоту их применения для ускорения запросов. Гармонический запрос — это одновременно и искусство, и точная наука.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик