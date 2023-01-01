Использование пользовательской функции SQL в SELECT

#SQL для аналитиков  #Основы SQL  #SELECT и выборка данных  
Быстрый ответ

Если требуется воспользоваться пользовательской функцией (UDF) в операторе SELECT, можно обращаться к ней точно так же, как к стандартному полю. При этом, предполагается, что она уже определена в базе данных:

-- Допустим, функция `GetDiscount` уже определена
SELECT ProductID, GetDiscount(Price) AS DiscountedPrice
FROM Products;

В данном случае функция GetDiscount применяется к каждому значению в столбце Price таблицы Products, образуя новый столбец DiscountedPrice.

Более подробно: оптимизация использования UDF в выражении SELECT

Тестирование UDF

Немаловажно провести тестирование UDF перед использованием в запросах, чтобы исключить логические ошибки и несоответствия типов данных:

-- Проверим, адекватна ли скидка возвращаемая функцией
SELECT dbo.GetDiscount(100) AS TestDiscountResult;

Присваивание псевдонимов

Для более простого чтения и понимания кода удобно применять псевдонимы UDF:

-- Присвоим псевдоним для избежания путаницы в выводимых результатах
SELECT ProductID, dbo.GetDiscount(Price) AS DiscountedPrice
FROM Products;

Проверка параметров и типа возвращаемого значения UDF

Для предотвращения непредсказуемого поведения и возможных ошибок, а также для соблюдения корректности запроса, важно проверять параметры и возвращаемый тип UDF.

Обработка ошибок в UDF

Осуществлять обработку ошибок в UDF – одно из ключевых условий управления непредвиденными ситуациями. Простые конструкции TRY/CATCH или условия IF/ELSE гарантируют надежность вашей функции.

Применение условия WHERE

Оператор WHERE необходим не только для фильтрации, но и для повышения эффективности SQL-запросов.

-- Исключим строки, где ShipDate равно NULL, так как отсутствие даты отгрузки не несёт полезной информации
SELECT ProductID, dbo.GetBusinessDays(OrderDate, ShipDate) AS BusinessDaysToShip
FROM Orders
WHERE ShipDate IS NOT NULL;

Авторизация и определение UDF: то, что не бросается в глаза

Если ваша UDF вызывает ошибки, стоит убедиться в правильности выдачи доступов и определении функций.

Принятие решения между скалярной и табличной UDF

Если вам требуется одно значение, лучше использовать скалярную UDF, в случае с набором результатов — табличную UDF. В выражении SELECT предпочтение отдаётся скалярным UDF из-за их производительности.

Расчёт рабочих дней с использованием UDF

Применяя UDF, можно осуществить расчет количества рабочих дней, затраченных на доставку товара:

-- Определим, насколько оперативно прошла доставка
SELECT OrderID, dbo.GetBusinessDays(OrderDate, DeliveryDate) AS BusinessDays
FROM Orders;

Помните, что функция GetBusinessDays должна учеть праздников и выходные, в противном случае результаты получатся некорректными.

Визуализация

Взаимодействуя с пользовательской функцией в SQL, вы превращаетесь в мастера высокотехнологичной мастерской. Вам открыты все возможности для отшлифовки исходных данных, превращая их в осмысленные выводы:

SELECT 🛠️(Column1), Column2 FROM YourWorkshop;

Это ваш шанс тонко подстроить данные прямо в выражении SELECT, являясь при этом настоящим мэтром своего дела.

Точное преобразование данных при помощи UDF

Умелое использование UDF дает возможность осуществлять операции с данными с высокой степенью контроля и точности, что делает результаты запроса более наглядными.

Искусство повышения производительности запросов

В мире SQL каждая деталь имеет значение. Не забывайте контролировать стоимость выполнения UDF, оптимизируя и уменьшая частоту их применения для ускорения запросов. Гармонический запрос — это одновременно и искусство, и точная наука.

Полезные материалы

  1. Применение пользовательских функций в SELECT-запросах на SQL Server — подробное руководство по интеграции пользовательских функций в SELECT.
  2. Создание inline табличных функций — полная официальная документация Microsoft по созданию inline табличных функций.
  3. Улучшение производительности inline скалярных UDF на SQL Server — материал по оптимизации производительности inline скалярных UDF.
Виктор Ермаков

SQL-разработчик

