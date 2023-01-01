Использование пользовательской функции SQL в SELECT

Быстрый ответ

Если требуется воспользоваться пользовательской функцией (UDF) в операторе SELECT, можно обращаться к ней точно так же, как к стандартному полю. При этом, предполагается, что она уже определена в базе данных:

SQL Скопировать код -- Допустим, функция `GetDiscount` уже определена SELECT ProductID, GetDiscount(Price) AS DiscountedPrice FROM Products;

В данном случае функция GetDiscount применяется к каждому значению в столбце Price таблицы Products , образуя новый столбец DiscountedPrice .

Более подробно: оптимизация использования UDF в выражении SELECT

Тестирование UDF

Немаловажно провести тестирование UDF перед использованием в запросах, чтобы исключить логические ошибки и несоответствия типов данных:

SQL Скопировать код -- Проверим, адекватна ли скидка возвращаемая функцией SELECT dbo.GetDiscount(100) AS TestDiscountResult;

Присваивание псевдонимов

Для более простого чтения и понимания кода удобно применять псевдонимы UDF:

SQL Скопировать код -- Присвоим псевдоним для избежания путаницы в выводимых результатах SELECT ProductID, dbo.GetDiscount(Price) AS DiscountedPrice FROM Products;

Проверка параметров и типа возвращаемого значения UDF

Для предотвращения непредсказуемого поведения и возможных ошибок, а также для соблюдения корректности запроса, важно проверять параметры и возвращаемый тип UDF.

Обработка ошибок в UDF

Осуществлять обработку ошибок в UDF – одно из ключевых условий управления непредвиденными ситуациями. Простые конструкции TRY/CATCH или условия IF/ELSE гарантируют надежность вашей функции.

Применение условия WHERE

Оператор WHERE необходим не только для фильтрации, но и для повышения эффективности SQL-запросов.

SQL Скопировать код -- Исключим строки, где ShipDate равно NULL, так как отсутствие даты отгрузки не несёт полезной информации SELECT ProductID, dbo.GetBusinessDays(OrderDate, ShipDate) AS BusinessDaysToShip FROM Orders WHERE ShipDate IS NOT NULL;

Авторизация и определение UDF: то, что не бросается в глаза

Если ваша UDF вызывает ошибки, стоит убедиться в правильности выдачи доступов и определении функций.

Принятие решения между скалярной и табличной UDF

Если вам требуется одно значение, лучше использовать скалярную UDF, в случае с набором результатов — табличную UDF. В выражении SELECT предпочтение отдаётся скалярным UDF из-за их производительности.

Расчёт рабочих дней с использованием UDF

Применяя UDF, можно осуществить расчет количества рабочих дней, затраченных на доставку товара:

SQL Скопировать код -- Определим, насколько оперативно прошла доставка SELECT OrderID, dbo.GetBusinessDays(OrderDate, DeliveryDate) AS BusinessDays FROM Orders;

Помните, что функция GetBusinessDays должна учеть праздников и выходные, в противном случае результаты получатся некорректными.

Визуализация

Взаимодействуя с пользовательской функцией в SQL, вы превращаетесь в мастера высокотехнологичной мастерской. Вам открыты все возможности для отшлифовки исходных данных, превращая их в осмысленные выводы:

SELECT 🛠️(Column1), Column2 FROM YourWorkshop;

Это ваш шанс тонко подстроить данные прямо в выражении SELECT, являясь при этом настоящим мэтром своего дела.

Точное преобразование данных при помощи UDF

Умелое использование UDF дает возможность осуществлять операции с данными с высокой степенью контроля и точности, что делает результаты запроса более наглядными.

Искусство повышения производительности запросов

В мире SQL каждая деталь имеет значение. Не забывайте контролировать стоимость выполнения UDF, оптимизируя и уменьшая частоту их применения для ускорения запросов. Гармонический запрос — это одновременно и искусство, и точная наука.

