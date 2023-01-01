Использование переменных в PostgreSQL через psql: синтаксис#SQL для аналитиков #Основы SQL #PostgreSQL
Быстрый ответ
В psql скриптовые переменные устанавливаются командой
\set имя значение. Затем они могут быть использованы как плейсхолдеры :имя.
Пример использования:
\set user_id 10
SELECT * FROM users WHERE id = :user_id;
Установив значение
user_idкак
'10', мы можем отфильтровать строки в таблице
users, используя это значение. Обратите внимание: переменные активны только в рамках текущей сессии.
Определение с переменными и их применение
Для инициализации скриптовых переменных в psql используется следующая команда:
\set user_id 101
\set threshold_limit 50
Мы можем включить эти переменные в наши запросы:
SELECT * FROM users WHERE id = :'user_id' AND threshold > :'threshold_limit';
Таким образом, в запрос вставляются заранее определенные значения, позволяющие извлечь требуемые данные.
Углублённый подход к использованию переменных
Обработка пробелов в определениях переменных
Если значение переменной включает в себя пробелы, оно заключается в одинарные кавычки:
\set user_name 'John Doe'
SELECT * FROM users WHERE name = :'user_name';
Это гарантирует корректное преобразование составного значения переменной в запросе.
Переменные, задаваемые через командную строку
Переменные также можно определить через командную строку с использованием ключа
-v:
psql -v user_id=99 -f your_script.sql
Это позволяет заранее подготовить скрипт к выполнению.
Использование переменных внутри кавычек
В версии psql 9.1+ переменные могут быть раскрыты внутри кавычек:
\set table_name 'users'
SELECT * FROM :'table_name' WHERE name = :'user_name';
Переменная
table_name используется напрямую в тексте запроса.
Использование конструкций WITH как способ обучения работы с переменными
При помощи конструкции WITH можно вводить переменные непосредственно в SQL:
WITH user_pref(id, max_level) AS (VALUES (:user_id, :max_level))
SELECT * FROM userdata WHERE userid = user_pref.id AND level <= user_pref.max_level;
Это подразумевает управление переменными в рамках SQL-запроса.
Опасайтесь коварных точек с запятой
Будьте осторожны при использовании точек с запятой при определении переменных, так как они могут вызвать ошибки:
\set user_id 10;
-- Хотя это корректный синтаксис, использование точки с запятой здесь нецелесообразно.
Понимание поведения переменных PostgreSQL
Переменные как макросы: неожиданный поворот
В PostgreSQL переменные ведут себя подобно макросам, что внесёт ваши запросы динамику.
Специфичность для сессии: индивидуальность
Переменные существуют только в пределах одной сессии и не передаются между сессиями:
\set session_var 'session-bound'
-- Эта переменная будет существовать только в рамках текущей сессии и не будет доступна в следующей.
Переменные PostgreSQL и другие СУБД: разница в правилах
Переменные в PostgreSQL работают иначе, чем, например, переменные в MS SQL Server (
@somevariable), и их поведение может отличаться от ожидаемого в других интерфейсах, таких как PgAdmin-III.
Включите меры безопасности и индивидуальность
Защита от SQL-инъекций
Использование переменных для передачи параметров усиливает безопасность запросов, предотвращая SQL-инъекции, поскольку код и данные обрабатываются отдельно.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик