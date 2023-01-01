Использование переменных в PostgreSQL через psql: синтаксис

#SQL для аналитиков  #Основы SQL  #PostgreSQL  
Быстрый ответ

В psql скриптовые переменные устанавливаются командой \set имя значение. Затем они могут быть использованы как плейсхолдеры :имя.

Пример использования:

\set user_id 10
SELECT * FROM users WHERE id = :user_id;

Установив значение user_idкак '10', мы можем отфильтровать строки в таблице users, используя это значение. Обратите внимание: переменные активны только в рамках текущей сессии.

Определение с переменными и их применение

Для инициализации скриптовых переменных в psql используется следующая команда:

\set user_id 101
\set threshold_limit 50

Мы можем включить эти переменные в наши запросы:

SELECT * FROM users WHERE id = :'user_id' AND threshold > :'threshold_limit';

Таким образом, в запрос вставляются заранее определенные значения, позволяющие извлечь требуемые данные.

Углублённый подход к использованию переменных

Обработка пробелов в определениях переменных

Если значение переменной включает в себя пробелы, оно заключается в одинарные кавычки:

\set user_name 'John Doe'
SELECT * FROM users WHERE name = :'user_name';

Это гарантирует корректное преобразование составного значения переменной в запросе.

Переменные, задаваемые через командную строку

Переменные также можно определить через командную строку с использованием ключа -v:

psql -v user_id=99 -f your_script.sql

Это позволяет заранее подготовить скрипт к выполнению.

Использование переменных внутри кавычек

В версии psql 9.1+ переменные могут быть раскрыты внутри кавычек:

\set table_name 'users'
SELECT * FROM :'table_name' WHERE name = :'user_name';

Переменная table_name используется напрямую в тексте запроса.

Использование конструкций WITH как способ обучения работы с переменными

При помощи конструкции WITH можно вводить переменные непосредственно в SQL:

WITH user_pref(id, max_level) AS (VALUES (:user_id, :max_level))
SELECT * FROM userdata WHERE userid = user_pref.id AND level <= user_pref.max_level;

Это подразумевает управление переменными в рамках SQL-запроса.

Опасайтесь коварных точек с запятой

Будьте осторожны при использовании точек с запятой при определении переменных, так как они могут вызвать ошибки:

\set user_id 10;
-- Хотя это корректный синтаксис, использование точки с запятой здесь нецелесообразно.

Понимание поведения переменных PostgreSQL

Переменные как макросы: неожиданный поворот

В PostgreSQL переменные ведут себя подобно макросам, что внесёт ваши запросы динамику.

Специфичность для сессии: индивидуальность

Переменные существуют только в пределах одной сессии и не передаются между сессиями:

\set session_var 'session-bound'
-- Эта переменная будет существовать только в рамках текущей сессии и не будет доступна в следующей.

Переменные PostgreSQL и другие СУБД: разница в правилах

Переменные в PostgreSQL работают иначе, чем, например, переменные в MS SQL Server (@somevariable), и их поведение может отличаться от ожидаемого в других интерфейсах, таких как PgAdmin-III.

Включите меры безопасности и индивидуальность

Защита от SQL-инъекций

Использование переменных для передачи параметров усиливает безопасность запросов, предотвращая SQL-инъекции, поскольку код и данные обрабатываются отдельно.

