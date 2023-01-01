Использование переменных в Oracle через SQL Developer

#SQL для аналитиков  #Основы SQL  
Быстрый ответ

SQL
-- Использование переменных привязки для динамических запросов:
SELECT * FROM employees WHERE employee_id = :emp_id;  -- Поднимет настроение Джо из бухгалтерии

-- Устанавливаем глобальную константу для скрипта:
DEFINE country = 'US';  -- Страна неограниченных возможностей
SELECT * FROM locations WHERE country_id = '&country';  -- В поисках идеального офиса?

Переменные привязки – отличный инструмент для динамических и повторяющихся запросов, обеспечивающий высокую производительность. Глобальные константы, определенные через DEFINE, помогают поддерживать порядок в скриптах и упрощают управление определенными значениями.

Принципы работы с переменными в SQL Developer

Усовершенствование скриптов с использованием переменных привязки

Переменные привязки или :var предоставляют возможность исполнения SQL-запросов с различными параметрами, без необходимости их перекомпиляции. Они весьма удобны для интерактивных скриптов или приложений, где параметры запроса зависят от пользовательского ввода:

SQL
SELECT name, salary FROM employees WHERE department_id = :dept_id;  -- В поисках самых высоких зарплат?

В процессе выполнения SQL Developer потребует ввести значение для :dept_id, что обеспечит простую интеграцию пользовательского ввода.

Построение адаптивных скриптов с использованием подстановочных переменных

Используя подстановочные переменные в совокупности с DEFINE или синтаксисом &&variable_name, вы можете добавить гибкости в ваши SQL-скрипты:

SQL
DEFINE maximum_salary = 100000;  -- Без шестизначных значений сегодня не обойтись
SELECT * FROM employees WHERE salary < &maximum_salary;  -- Подборка для отдела кадров

Данный подход схож с использованием глобальных констант в программировании. Определяем значение один раз и используем столько раз, сколько нужно.

Присваивание значения переменным при использовании PL/SQL

В анонимных блоках PL/SQL или в хранимых процедурах переменные присваиваются следующим образом:

SQL
DECLARE
  v_employee_id NUMBER := 100;  -- ID лучшего сотрудника
BEGIN
  -- Здесь начинается магия PL/SQL...
  NULL;  
END;

Упрощение запросов с использованием CTE

Хорошо знакомая пользователям SQL Server конструкция WITH, также известная как Общие Табличные Выражения (Common Table Expressions, CTE), идеально подходит для формирования структурированных запросов большой сложности:

SQL
WITH region_sales AS 
  (SELECT region_id, SUM(amount) AS total_sales
   FROM sales
   GROUP BY region_id)
SELECT *
FROM region_sales
WHERE total_sales > :threshold;  -- Расчет моих доходов

Здесь :threshold — это переменная привязки, которую следует задать при выполнении запроса.

Ключевые нюансы работы с подстановочными переменными и переменными привязки

Специальные символы и определенные числовые форматы требуют особого внимания при использовании подстановочных переменных. Кроме того, выбор правильного типа данных является залогом успешных запросов.

Визуализация

Представьте переменные как маяки в океане данных (🌊).

SQL
DECLARE
  sea_creature VARCHAR2(100) := 'Dolphin'; -- В поисках Флиппера?
BEGIN
  SELECT *
  FROM ocean
  WHERE name = sea_creature;  -- Уверены, это не акула!
END;

Переменная sea_creature служит ориентиром при поиске данных в океане информации:

🌊🌊🐟🌊🌊⚓️🐬🌊🌊🦀🌊🌊

Теперь внимание сосредоточено только на 'Dolphin'!

Интерактивное управление данными

Переменные привязки в SQL Developer незаменимы при создании интерактивных скриптов:

SQL
SELECT customer_name, transaction_date, amount
FROM transactions
WHERE transaction_date BETWEEN :start_date AND :end_date; -- Когда ваши руки – мастер времени.

Взаимодействие с переменными в процедурах PL/SQL

В PL/SQL переменные часто играют роль параметров:

SQL
CREATE OR REPLACE PROCEDURE update_salary(emp_id IN NUMBER, new_salary IN NUMBER) AS
BEGIN
  -- Здесь наступает время корректировки зарплат...
END;

Использование переменных в SQL*Plus для управления скриптами

С помощью команд SQLPlus, таких как VARIABLE, вы можете объявлять *переменные привязки**:

SQL
VARIABLE g_employee_id NUMBER;
EXEC :g_employee_id := 10; -- Мы обожаем цифру десять.

Команда PRINT позволяет отобразить значение переменной:

SQL
PRINT g_employee_id;  -- И в надежде на чудо ждем результата...

Особенности выполнения скриптов, содержащих переменные

Для выполнения скриптов используйте "Выполнить скрипт" (клавиша F5), который отлично работает с переменными привязки и подстановkой. "Выполнить выражение" (Ctrl+Enter) не подходит для работы с подстановочными переменными.

Совет: Четкие и понятные комментарии в ваших SQL-скриптах помогут вам и вашим коллегам лучше понять назначение каждой переменной.

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

