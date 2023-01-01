Использование переменных MySQL в LIKE и CONCAT: решение ошибок
Быстрый ответ
Для выполнения поиска по шаблону в MySQL, следует объединить пользовательскую переменную и символы подстановки в условии
LIKE:
SET @searchVar := 'value'; -- 'value' — это искомое значение
SELECT * FROM table WHERE column LIKE CONCAT('%', @searchVar, '%');
Функция
CONCAT соединяет символы '%' и переменную
@searchVar, что позволяет выбрать записи в столбце
column, содержащие 'value'. Не забывайте инициализировать переменную перед её использованием!
Инициализация переменной: делаем это верно
Правильная установка начального значения для
@variable имеет критическое значение:
SET @variable := 'knock_knock'; -- Кто там? Вот это и есть строка для поиска.
SELECT ... LIKE CONCAT('%', @variable, '%');
Настройка сопоставления: выбираем подходящую кодировку
После установки переменной убедитесь, что она соответствует сопоставлению столбца таблицы:
SELECT ... LIKE CONCAT('%', @variable COLLATE utf8_general_ci, '%');
Подготовленные выражения: ваше руководство для безопасности
Для обеспечения безопасности используйте подготовленные выражения:
PREPARE stmt FROM 'SELECT ... WHERE column LIKE ?';
SET @variable := '%knock_knock%'; -- В ожидании развязки истории
EXECUTE stmt USING @variable;
DEALLOCATE PREPARE stmt;
Визуализация
Вернёмся к нашей радиоаналогии:
📻 Ваш MySQL-запрос аналогичен радиостанции.
Вы настраиваете переменную на "95.5FM":
SET @station = '%95.5%'; -- Настройка на желаемую радиоволну
Добавьте условие
LIKE в ваш SELECT-запрос:
SELECT * FROM Songs WHERE Broadcast LIKE @station;
🎵 И наслаждайтесь музыкой исключительно с "95.5FM".
Добавляем немного динамики в шаблоны поиска
Модифицируйте поисковый запрос в зависимости от ситуации:
SET @baseSearch = 'ACDC';
SET @prefix = '%ForThose';
SET @suffix = 'RockNRoll%';
SET @searchVar := CONCAT(@prefix, @baseSearch, @suffix);
Отладка: диагностика ошибок
Если в запросе возникают проблемы, выведите значения переменных и SQL-запроса:
SELECT CONCAT('SELECT * FROM table WHERE column LIKE ''', CONCAT('%', @variable, '%'), '''');
Безопасность: поддерживаем чистоту нашего запроса
Предотвратите SQL-инъекции, проверяя пользовательские данные перед их использованием, либо используя параметризованные запросы:
-- Безопасная обработка пользовательского ввода аналогична очистке запроса шампунем
SET @userInput := 'ThisIsDefinitelyNotASQLInjection';
SET @safeInput := escape_function(@userInput);
SELECT ... WHERE column LIKE CONCAT('%', @safeInput, '%');
Усовершенствуем навыки работы с SQL
Разберитесь с особенностями использования пользовательских переменных в операторе LIKE.
Экранирование символов
Исключите интерпретацию символов '%' или '_' буквально в пользовательском вводе:
SET @userInput := '20% discount'; -- Теперь символ '%' будет восприниматься буквально
SELECT ... WHERE column LIKE CONCAT('%', REPLACE(@userInput, '%', '\\%'), '%');
Обработка NULL значений
Для работы со значением
NULL используйте
COALESCE или
IFNULL:
SELECT ... WHERE column LIKE CONCAT('%', COALESCE(@variable, 'nothing_found'), '%');
Искусство динамического присвоения переменных
Присваивайте нужные шаблоны переменной при выполнении сложных запросов:
SELECT CONCAT('%', @userInput, '%') INTO @likePattern;
SELECT ... WHERE column LIKE @likePattern;
Вопрос чувствительности к регистру
Чувствительность поиска к регистру может быть критична:
SELECT ... WHERE column LIKE CONCAT('%', @variable COLLATE utf8_bin, '%');
Для игнорирования регистра используйте сопоставление без учета регистра.
Продвинутое управление переменными
Создавайте сложные шаблоны, комбинируя несколько пользовательских переменных:
SET @start := '_start' COLLATE utf8_general_ci;
SET @end := '_end' COLLATE utf8_general_ci;
SELECT ... WHERE column LIKE CONCAT(@start, '%', @end);
Виктор Ермаков
SQL-разработчик