Использование переменных MySQL в LIKE и CONCAT: решение ошибок

#SQL для аналитиков  #Основы SQL  #MySQL / MariaDB  
Быстрый ответ

Для выполнения поиска по шаблону в MySQL, следует объединить пользовательскую переменную и символы подстановки в условии LIKE:

SQL
Скопировать код
SET @searchVar := 'value'; -- 'value' — это искомое значение
SELECT * FROM table WHERE column LIKE CONCAT('%', @searchVar, '%');

Функция CONCAT соединяет символы '%' и переменную @searchVar, что позволяет выбрать записи в столбце column, содержащие 'value'. Не забывайте инициализировать переменную перед её использованием!

Инициализация переменной: делаем это верно

Правильная установка начального значения для @variable имеет критическое значение:

SQL
Скопировать код
SET @variable := 'knock_knock'; -- Кто там? Вот это и есть строка для поиска.
SELECT ... LIKE CONCAT('%', @variable, '%');

Настройка сопоставления: выбираем подходящую кодировку

После установки переменной убедитесь, что она соответствует сопоставлению столбца таблицы:

SQL
Скопировать код
SELECT ... LIKE CONCAT('%', @variable COLLATE utf8_general_ci, '%');

Подготовленные выражения: ваше руководство для безопасности

Для обеспечения безопасности используйте подготовленные выражения:

SQL
Скопировать код
PREPARE stmt FROM 'SELECT ... WHERE column LIKE ?';
SET @variable := '%knock_knock%'; -- В ожидании развязки истории
EXECUTE stmt USING @variable;
DEALLOCATE PREPARE stmt;

Визуализация

Вернёмся к нашей радиоаналогии:

Markdown
Скопировать код
📻 Ваш MySQL-запрос аналогичен радиостанции.
Вы настраиваете переменную на "95.5FM":
SQL
Скопировать код
SET @station = '%95.5%'; -- Настройка на желаемую радиоволну

Добавьте условие LIKE в ваш SELECT-запрос:

SQL
Скопировать код
SELECT * FROM Songs WHERE Broadcast LIKE @station;
Markdown
Скопировать код
🎵 И наслаждайтесь музыкой исключительно с "95.5FM".

Добавляем немного динамики в шаблоны поиска

Модифицируйте поисковый запрос в зависимости от ситуации:

SQL
Скопировать код
SET @baseSearch = 'ACDC';
SET @prefix = '%ForThose';
SET @suffix = 'RockNRoll%';
SET @searchVar := CONCAT(@prefix, @baseSearch, @suffix);

Отладка: диагностика ошибок

Если в запросе возникают проблемы, выведите значения переменных и SQL-запроса:

SQL
Скопировать код
SELECT CONCAT('SELECT * FROM table WHERE column LIKE ''', CONCAT('%', @variable, '%'), '''');

Безопасность: поддерживаем чистоту нашего запроса

Предотвратите SQL-инъекции, проверяя пользовательские данные перед их использованием, либо используя параметризованные запросы:

SQL
Скопировать код
-- Безопасная обработка пользовательского ввода аналогична очистке запроса шампунем
SET @userInput := 'ThisIsDefinitelyNotASQLInjection';
SET @safeInput := escape_function(@userInput);
SELECT ... WHERE column LIKE CONCAT('%', @safeInput, '%');

Усовершенствуем навыки работы с SQL

Разберитесь с особенностями использования пользовательских переменных в операторе LIKE.

Экранирование символов

Исключите интерпретацию символов '%' или '_' буквально в пользовательском вводе:

SQL
Скопировать код
SET @userInput := '20% discount'; -- Теперь символ '%' будет восприниматься буквально
SELECT ... WHERE column LIKE CONCAT('%', REPLACE(@userInput, '%', '\\%'), '%');

Обработка NULL значений

Для работы со значением NULL используйте COALESCE или IFNULL:

SQL
Скопировать код
SELECT ... WHERE column LIKE CONCAT('%', COALESCE(@variable, 'nothing_found'), '%');

Искусство динамического присвоения переменных

Присваивайте нужные шаблоны переменной при выполнении сложных запросов:

SQL
Скопировать код
SELECT CONCAT('%', @userInput, '%') INTO @likePattern;
SELECT ... WHERE column LIKE @likePattern;

Вопрос чувствительности к регистру

Чувствительность поиска к регистру может быть критична:

SQL
Скопировать код
SELECT ... WHERE column LIKE CONCAT('%', @variable COLLATE utf8_bin, '%');

Для игнорирования регистра используйте сопоставление без учета регистра.

Продвинутое управление переменными

Создавайте сложные шаблоны, комбинируя несколько пользовательских переменных:

SQL
Скопировать код
SET @start := '_start' COLLATE utf8_general_ci;
SET @end := '_end' COLLATE utf8_general_ci;
SELECT ... WHERE column LIKE CONCAT(@start, '%', @end);
Как правильно инициализировать переменную для использования в операторе LIKE в MySQL?
1 / 5

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

