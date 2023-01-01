Использование параметров в операторе LIKE в SQL на VB.NET#WHERE и фильтрация
Быстрый ответ
Для использования параметров с оператором
LIKE в SQL следует применить следующий синтаксис:
SELECT * FROM ваша_таблица WHERE ваш_столбец LIKE CONCAT('%', ?, '%');
Символ
? заменяет параметр, а функция
CONCAT включает его в поисковый запрос. Процентные знаки располагаются за пределами параметра.
Составление надёжных SQL-запросов
Борьба с SQL-инъекциями
Проблема
SQL-инъекций и в 2022 году остаётся актуальной. Для предотвращения этой угрозы используйте
SqlCommand совместно с параметрами.
// Если вы не желаете, чтобы ваши покупки стали известны всем
var command = new SqlCommand("SELECT * FROM Customers WHERE Name LIKE @NamePattern", connection);
command.Parameters.Add(new SqlParameter("@NamePattern", $"%{searchString}%"));
Размытый поиск
Расширьте возможности поиска, добавляя маску
% непосредственно к параметру.
Особенности использования VB.NET
В случае использования
VB.NET не забудьте о быть аккуратными с методом
AddWithValue, чтобы избежать проблем соответствия типов.
// Поддерживайте порядок вещей в VB.NET
Dim command As New SqlCommand("SELECT * FROM Customers WHERE Name LIKE @NamePattern", connection)
command.Parameters.AddWithValue("@NamePattern", "%" & searchString & "%")
Преподобие хранимых процедур
Оборачивайте запросы с оператором
LIKE в хранимую процедуру для улучшения управления, скорости и безопасности.
Подходы к поисковым стратегиям
Умный поиск
Внимательно просмотрите параметры в поисках скрытых масок, чтобы избежать неожиданных сюрпризов в результатах запроса.
Эксперимент без параметра
Протестируйте запрос без параметров, чтобы понять, как ведут себя данные без участия дополнительных условий.
Внутренние механизмы SQL Server
Применяйте такие инструменты, как
SQL Server Management Studio (SSMS) для изучения планов выполнения и оптимизации производительности.
Визуализация
🔒 Защищённые данные: ['%кот%', '%собака%', '%рыбка%']
🔑 Параметр: 'рыбка'
Пример работы оператора
LIKE с параметром:
SELECT * FROM Питомцы WHERE тип_питомца LIKE :параметр;
| тип_питомца | |
|-------------|---|
| кот | 🔒 |
| собака | 🔒 |
| рыбка | 🔓 |
Таким образом, 'рыбка' свободно присутствует в результате запроса!
Оператор SQL
LIKE открывает доступ к данным!
Оптимизация запросов в SQL
Согласование названий
Для успешного выполнения запроса убедитесь, что названия столбцов полностью соответствуют текущему состоянию таблицы.
Синтаксис конкатенации в различных СУБД
При работе с Oracle используйте символ
|| для конкатенации строк вместо
%.
Быстродействие оператора LIKE
Использование оператора
LIKE с символами-масками в начале может увеличивать время выполнения запроса. Рассмотрите вариант применения полнотекстового поиска для обработки больших объёмов данных.
Учет регистра
В некоторых системах управления базами данных поиск чувствителен к регистру. Если вам требуется независимый от регистра поиск, проверьте настройки и возможности вашей СУБД.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик