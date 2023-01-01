logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Использование OUTPUT в INSERT SQL для получения ID
Перейти

Использование OUTPUT в INSERT SQL для получения ID

#SQL для аналитиков  #Основы SQL  #INSERT / UPDATE / DELETE  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Для сохранения нового значения IDENTITY после исполнения операции INSERT используйте OUTPUT:

SQL
Скопировать код
DECLARE @ID table (NewID int);

INSERT INTO TargetTable (Col1)
OUTPUT INSERTED.IdentityColumn INTO @ID
VALUES ('Data');

SELECT * FROM @ID;  -- Вот ваш новый identity!

Замените TargetTable, Col1, IdentityColumn и 'Data' на соответствующие значения из вашей таблицы. Таким образом, новое значение IDENTITY будет занесено в переменную @ID.

Пошаговый план для смены профессии

Практическое применение и лучшие практики

Работа с клиентским приложением

Если вы работаете с клиентским приложением и хотите выполнить запрос INSERT, заодно извлекая значение identity, примените метод .ExecuteScalar():

SQL
Скопировать код
DECLARE @NewID int;

INSERT INTO TargetTable (Col1)
OUTPUT INSERTED.IdentityColumn INTO @NewID
VALUES ('Data');

-- В коде приложения
int id = sqlCommand.ExecuteScalar();  // "Я получил int!"

Получение множества значений Identity

Для вставки нескольких записей и получения их идентификаторов используйте временные или постоянные таблицы:

SQL
Скопировать код
CREATE TABLE #TempIDs (ID int);

INSERT INTO TargetTable (Col1, Col2, ...)
OUTPUT INSERTED.IdentityColumn INTO #TempIDs
VALUES ('Data1', 'Data2', ...),
       ('Data3', 'Data4', ...),
       ...;

SELECT ID FROM #TempIDs;  // "Все временные ID на выход!"

Аккуратность в сложных вставках

Если вы используете операцию JOIN в команде INSERT, выберите точные нужные значения identity среди остальных строк:

SQL
Скопировать код
INSERT INTO TargetTable (Col1, Col2, ...)
OUTPUT INSERTED.IdentityColumn, INSERTED.Col1, INSERTED.Col2 INTO @ID(NewID, Col1, Col2)
SELECT SourceTable.Col1, SourceTable.Col2, ...
FROM SourceTable
WHERE SourceTable.Col1 = 'Criteria'; // "Выбираем ID из массы данных"

Визуализация

Представьте, что команда INSERT – это фотобудка 📸, которая сразу после создания новой записи/фотографии выдаёт вам уникальный билет 🎫:

SQL
Скопировать код
INSERT INTO People (Name, Age)
OUTPUT INSERTED.ID  -- 🎫 Ваш персональный билет!
VALUES ('Alice', 25);
Markdown
Скопировать код
📸 -> 📄 Новая запись -> 🎫 Значение Identity

Благодаря OUTPUT, вы получаете identity-билет сразу после создания записи!

Markdown
Скопировать код
🧩 Таблица People
| ID (🎫) | Имя   | Возраст |
|--------|-------|---------|
|   1    | Алиса |   25    | <-- Ваша запись? Вот ваш билет с ID!

Из практики

Мечта аудитора

В сценариях аудита изменений, когда необходимо фиксировать модификации, OUTPUT позволяет одновременно вести учет старых и новых версий данных:

SQL
Скопировать код
DECLARE @AuditTable TABLE (ActionType nvarchar(100), OldID int, NewID int);

INSERT INTO TargetTable (Col1)
OUTPUT 'INSERTED', NULL, INSERTED.IdentityColumn INTO @AuditTable
VALUES ('Data');

-- Позволяет сохранить историю изменений вместе с identity-значениями

Условные вставки

Когда речь идет о условной логике вставки, OUTPUT помогает зафиксировать значения identity, что позволяет создавать записи гибко:

SQL
Скопировать код
IF NOT EXISTS(SELECT * FROM TargetTable WHERE Col1 = 'SomeData')
BEGIN
    INSERT INTO TargetTable (Col1)
    OUTPUT INSERTED.IdentityColumn INTO @ID
    VALUES ('SomeData');
END

SELECT * FROM @ID;  // "Если запись создана, то '@ID' у нас в кармане!"

Производительность на первом месте!

В операциях с большим объемом данных обращайте внимание на производительность. Сохранение значений identity в переменной таблицы обычно происходит быстрее, чем в временной, но результат может варьироваться в зависимости от объема данных и параметров сервера.

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой запрос позволяет получить значение identity после выполнения операции INSERT?
1 / 5

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

Загрузка...