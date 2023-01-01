Использование OUTPUT в INSERT SQL для получения ID

Быстрый ответ

Для сохранения нового значения IDENTITY после исполнения операции INSERT используйте OUTPUT :

SQL Скопировать код DECLARE @ID table (NewID int); INSERT INTO TargetTable (Col1) OUTPUT INSERTED.IdentityColumn INTO @ID VALUES ('Data'); SELECT * FROM @ID; -- Вот ваш новый identity!

Замените TargetTable, Col1, IdentityColumn и 'Data' на соответствующие значения из вашей таблицы. Таким образом, новое значение IDENTITY будет занесено в переменную @ID.

Практическое применение и лучшие практики

Работа с клиентским приложением

Если вы работаете с клиентским приложением и хотите выполнить запрос INSERT , заодно извлекая значение identity, примените метод .ExecuteScalar() :

SQL Скопировать код DECLARE @NewID int; INSERT INTO TargetTable (Col1) OUTPUT INSERTED.IdentityColumn INTO @NewID VALUES ('Data'); -- В коде приложения int id = sqlCommand.ExecuteScalar(); // "Я получил int!"

Получение множества значений Identity

Для вставки нескольких записей и получения их идентификаторов используйте временные или постоянные таблицы:

SQL Скопировать код CREATE TABLE #TempIDs (ID int); INSERT INTO TargetTable (Col1, Col2, ...) OUTPUT INSERTED.IdentityColumn INTO #TempIDs VALUES ('Data1', 'Data2', ...), ('Data3', 'Data4', ...), ...; SELECT ID FROM #TempIDs; // "Все временные ID на выход!"

Аккуратность в сложных вставках

Если вы используете операцию JOIN в команде INSERT , выберите точные нужные значения identity среди остальных строк:

SQL Скопировать код INSERT INTO TargetTable (Col1, Col2, ...) OUTPUT INSERTED.IdentityColumn, INSERTED.Col1, INSERTED.Col2 INTO @ID(NewID, Col1, Col2) SELECT SourceTable.Col1, SourceTable.Col2, ... FROM SourceTable WHERE SourceTable.Col1 = 'Criteria'; // "Выбираем ID из массы данных"

Визуализация

Представьте, что команда INSERT – это фотобудка 📸, которая сразу после создания новой записи/фотографии выдаёт вам уникальный билет 🎫:

SQL Скопировать код INSERT INTO People (Name, Age) OUTPUT INSERTED.ID -- 🎫 Ваш персональный билет! VALUES ('Alice', 25);

Markdown Скопировать код 📸 -> 📄 Новая запись -> 🎫 Значение Identity

Благодаря OUTPUT, вы получаете identity-билет сразу после создания записи!

Markdown Скопировать код 🧩 Таблица People | ID (🎫) | Имя | Возраст | |--------|-------|---------| | 1 | Алиса | 25 | <-- Ваша запись? Вот ваш билет с ID!

Из практики

Мечта аудитора

В сценариях аудита изменений, когда необходимо фиксировать модификации, OUTPUT позволяет одновременно вести учет старых и новых версий данных:

SQL Скопировать код DECLARE @AuditTable TABLE (ActionType nvarchar(100), OldID int, NewID int); INSERT INTO TargetTable (Col1) OUTPUT 'INSERTED', NULL, INSERTED.IdentityColumn INTO @AuditTable VALUES ('Data'); -- Позволяет сохранить историю изменений вместе с identity-значениями

Условные вставки

Когда речь идет о условной логике вставки, OUTPUT помогает зафиксировать значения identity, что позволяет создавать записи гибко:

SQL Скопировать код IF NOT EXISTS(SELECT * FROM TargetTable WHERE Col1 = 'SomeData') BEGIN INSERT INTO TargetTable (Col1) OUTPUT INSERTED.IdentityColumn INTO @ID VALUES ('SomeData'); END SELECT * FROM @ID; // "Если запись создана, то '@ID' у нас в кармане!"

Производительность на первом месте!

В операциях с большим объемом данных обращайте внимание на производительность. Сохранение значений identity в переменной таблицы обычно происходит быстрее, чем в временной, но результат может варьироваться в зависимости от объема данных и параметров сервера.

