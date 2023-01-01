Использование OR в операторе CASE в SQL Server: решение
Быстрый ответ
В SQL Server вы не сможете использовать оператор OR непосредственно внутри конструкции CASE. Вместо этого следует использовать несколько WHEN или оператор IN для перечисления возможных вариантов. Вот так это выглядит в примере:
SELECT CASE
WHEN условие1 THEN результат
WHEN условие2 THEN результат
END AS ПсевдонимСтолбца
FROM Таблица;
Или воспользоваться оператором IN для упрощения кода:
SELECT CASE
WHEN ИмяСтолбца IN (значение1, значение2) THEN результат
END AS ПсевдонимСтолбца
FROM Таблица;
Подобные подходы демонстрируют гибкость использования конструкции CASE в SQL.
Использование оператора 'IN'
Оператор
IN очень удобен, когда требуется сравнить столбец со многими значениями. Пример:
SELECT
CASE
WHEN значениеСтолбца IN (ожидаемоеЗначение1, ожидаемоеЗначение2, ожидаемоеЗначение3) THEN 'Соответствует'
ELSE 'Не соответствует'
END AS Результат
FROM ВашаТаблица;
Установка значений по умолчанию с помощью 'ELSE'
ELSE служит для присвоения значения по умолчанию в случае, если не успеха выполнения всех других условий.
SELECT
CASE
WHEN условие THEN результат
ELSE результатПоУмолчанию
END AS ПсевдонимСтолбца
FROM Таблица;
Сортировка с условиями
Использование
CASE в
ORDER BY позволяет настроить порядок сортировки:
SELECT Column1, Column2
FROM Таблица
ORDER BY
CASE
WHEN Column1 = 'Условие' THEN 1
ELSE 2
END;
Условные агрегации
CASE в
HAVING позволяет фильтровать агрегированные данные:
SELECT Column, COUNT(*)
FROM Таблица
GROUP BY Column
HAVING
COUNT(CASE WHEN AnotherColumn = 'Условие' THEN 1 ELSE NULL END) > порог;
Визуализация
CASE в SQL Server — это своего рода односторонняя дорога:
CASE
WHEN условие1 THEN результат1 🚦
WHEN условие2 THEN результат2 🚦
ELSE результатПоУмолчанию 🏁
END
Остановка
OR не предусмотрена здесь:
🚧 ОШИБКА: Оператор OR не функционирует на "одностороннем движении" конструкции CASE 🚧
Вместо этого используйте несколько условий WITHIN:
CASE
WHEN условие1_1 OR условие1_2 THEN результат1 🚦
WHEN условие2_1 OR условие2_2 THEN результат2 🚦
ELSE результатПоУмолчанию 🏁
END
CASE предполагает строгую логику — здесь не место пересечениям! 🛑
Работа с логическими операторами
Вы можете сочетать логические операторы внутри
WHEN:
SELECT
CASE
WHEN условиеA1 AND (условиеB1 OR условиеB2) THEN результат1
ELSE результатПоУмолчанию
END AS КолонкаРезультата
FROM Таблица;
Улучшение производительности
Для ускорения выполнения запроса, поместите наиболее вероятные условия в самом начале:
SELECT
CASE
WHEN наиболееВероятноеУсловие THEN 'Наиболее вероятный исход'
WHEN второеВероятноеУсловие THEN 'Средняя вероятность'
ELSE 'Наименее вероятный исход'
END AS КолонкаРезультата
FROM Таблица;
Согласование типов данных
Проверьте, что все результаты в
WHEN совместимы по типу данных:
SELECT
CASE
WHEN условие THEN 'StringResult'
WHEN другоеУсловие THEN 123
ELSE NULL
END AS VarCharКолонкаРезультата
FROM Таблица;
Виктор Ермаков
SQL-разработчик