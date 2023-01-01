Использование OR в операторе CASE в SQL Server: решение

#SQL для аналитиков  #Основы SQL  #CASE WHEN  
Быстрый ответ

В SQL Server вы не сможете использовать оператор OR непосредственно внутри конструкции CASE. Вместо этого следует использовать несколько WHEN или оператор IN для перечисления возможных вариантов. Вот так это выглядит в примере:

SELECT CASE 
         WHEN условие1 THEN результат
         WHEN условие2 THEN результат
       END AS ПсевдонимСтолбца
FROM Таблица;

Или воспользоваться оператором IN для упрощения кода:

SELECT CASE 
         WHEN ИмяСтолбца IN (значение1, значение2) THEN результат
       END AS ПсевдонимСтолбца
FROM Таблица;

Подобные подходы демонстрируют гибкость использования конструкции CASE в SQL.

Пошаговый план для смены профессии

Использование оператора 'IN'

Оператор IN очень удобен, когда требуется сравнить столбец со многими значениями. Пример:

SELECT 
  CASE 
    WHEN значениеСтолбца IN (ожидаемоеЗначение1, ожидаемоеЗначение2, ожидаемоеЗначение3) THEN 'Соответствует' 
    ELSE 'Не соответствует' 
  END AS Результат
FROM ВашаТаблица;

Установка значений по умолчанию с помощью 'ELSE'

ELSE служит для присвоения значения по умолчанию в случае, если не успеха выполнения всех других условий.

SELECT 
  CASE
    WHEN условие THEN результат
    ELSE результатПоУмолчанию
  END AS ПсевдонимСтолбца
FROM Таблица;

Сортировка с условиями

Использование CASE в ORDER BY позволяет настроить порядок сортировки:

SELECT Column1, Column2
FROM Таблица
ORDER BY 
  CASE 
    WHEN Column1 = 'Условие' THEN 1
    ELSE 2
  END;

Условные агрегации

CASE в HAVING позволяет фильтровать агрегированные данные:

SELECT Column, COUNT(*)
FROM Таблица
GROUP BY Column
HAVING 
  COUNT(CASE WHEN AnotherColumn = 'Условие' THEN 1 ELSE NULL END) > порог;

Визуализация

CASE в SQL Server — это своего рода односторонняя дорога:

CASE
  WHEN условие1 THEN результат1 🚦
  WHEN условие2 THEN результат2 🚦
  ELSE результатПоУмолчанию 🏁
END

Остановка OR не предусмотрена здесь:

🚧 ОШИБКА: Оператор OR не функционирует на "одностороннем движении" конструкции CASE 🚧

Вместо этого используйте несколько условий WITHIN:

CASE
  WHEN условие1_1 OR условие1_2 THEN результат1 🚦
  WHEN условие2_1 OR условие2_2 THEN результат2 🚦
  ELSE результатПоУмолчанию 🏁
END

CASE предполагает строгую логику — здесь не место пересечениям! 🛑

Работа с логическими операторами

Вы можете сочетать логические операторы внутри WHEN:

SELECT 
  CASE 
    WHEN условиеA1 AND (условиеB1 OR условиеB2) THEN результат1
    ELSE результатПоУмолчанию
  END AS КолонкаРезультата
FROM Таблица;

Улучшение производительности

Для ускорения выполнения запроса, поместите наиболее вероятные условия в самом начале:

SELECT 
  CASE 
    WHEN наиболееВероятноеУсловие THEN 'Наиболее вероятный исход'
    WHEN второеВероятноеУсловие THEN 'Средняя вероятность'
    ELSE 'Наименее вероятный исход' 
  END AS КолонкаРезультата
FROM Таблица;

Согласование типов данных

Проверьте, что все результаты в WHEN совместимы по типу данных:

SELECT 
  CASE 
    WHEN условие THEN 'StringResult'
    WHEN другоеУсловие THEN 123
    ELSE NULL
  END AS VarCharКолонкаРезультата
FROM Таблица;

