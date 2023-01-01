Использование OR в операторе CASE в SQL Server: решение

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

В SQL Server вы не сможете использовать оператор OR непосредственно внутри конструкции CASE. Вместо этого следует использовать несколько WHEN или оператор IN для перечисления возможных вариантов. Вот так это выглядит в примере:

SQL Скопировать код SELECT CASE WHEN условие1 THEN результат WHEN условие2 THEN результат END AS ПсевдонимСтолбца FROM Таблица;

Или воспользоваться оператором IN для упрощения кода:

SQL Скопировать код SELECT CASE WHEN ИмяСтолбца IN (значение1, значение2) THEN результат END AS ПсевдонимСтолбца FROM Таблица;

Подобные подходы демонстрируют гибкость использования конструкции CASE в SQL.

Использование оператора 'IN'

Оператор IN очень удобен, когда требуется сравнить столбец со многими значениями. Пример:

SQL Скопировать код SELECT CASE WHEN значениеСтолбца IN (ожидаемоеЗначение1, ожидаемоеЗначение2, ожидаемоеЗначение3) THEN 'Соответствует' ELSE 'Не соответствует' END AS Результат FROM ВашаТаблица;

Установка значений по умолчанию с помощью 'ELSE'

ELSE служит для присвоения значения по умолчанию в случае, если не успеха выполнения всех других условий.

SQL Скопировать код SELECT CASE WHEN условие THEN результат ELSE результатПоУмолчанию END AS ПсевдонимСтолбца FROM Таблица;

Сортировка с условиями

Использование CASE в ORDER BY позволяет настроить порядок сортировки:

SQL Скопировать код SELECT Column1, Column2 FROM Таблица ORDER BY CASE WHEN Column1 = 'Условие' THEN 1 ELSE 2 END;

Условные агрегации

CASE в HAVING позволяет фильтровать агрегированные данные:

SQL Скопировать код SELECT Column, COUNT(*) FROM Таблица GROUP BY Column HAVING COUNT(CASE WHEN AnotherColumn = 'Условие' THEN 1 ELSE NULL END) > порог;

Визуализация

CASE в SQL Server — это своего рода односторонняя дорога:

Markdown Скопировать код CASE WHEN условие1 THEN результат1 🚦 WHEN условие2 THEN результат2 🚦 ELSE результатПоУмолчанию 🏁 END

Остановка OR не предусмотрена здесь:

Markdown Скопировать код 🚧 ОШИБКА: Оператор OR не функционирует на "одностороннем движении" конструкции CASE 🚧

Вместо этого используйте несколько условий WITHIN:

Markdown Скопировать код CASE WHEN условие1_1 OR условие1_2 THEN результат1 🚦 WHEN условие2_1 OR условие2_2 THEN результат2 🚦 ELSE результатПоУмолчанию 🏁 END

CASE предполагает строгую логику — здесь не место пересечениям! 🛑

Работа с логическими операторами

Вы можете сочетать логические операторы внутри WHEN :

SQL Скопировать код SELECT CASE WHEN условиеA1 AND (условиеB1 OR условиеB2) THEN результат1 ELSE результатПоУмолчанию END AS КолонкаРезультата FROM Таблица;

Улучшение производительности

Для ускорения выполнения запроса, поместите наиболее вероятные условия в самом начале:

SQL Скопировать код SELECT CASE WHEN наиболееВероятноеУсловие THEN 'Наиболее вероятный исход' WHEN второеВероятноеУсловие THEN 'Средняя вероятность' ELSE 'Наименее вероятный исход' END AS КолонкаРезультата FROM Таблица;

Согласование типов данных

Проверьте, что все результаты в WHEN совместимы по типу данных:

SQL Скопировать код SELECT CASE WHEN условие THEN 'StringResult' WHEN другоеУсловие THEN 123 ELSE NULL END AS VarCharКолонкаРезультата FROM Таблица;

Полезные материалы