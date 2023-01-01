Использование оператора <> в MySQL: правило и примеры

#MySQL / MariaDB  #Синтаксис запросов  #WHERE и фильтрация  
Быстрый ответ

В контексте MySQL оператор <> используется для обозначения неравенства. Его можно применять при выборке записей, чтобы отфильтровать те, где значение в колонке не соответствует указанному условию.

Вот пример: SELECT * FROM students WHERE grade <> "A";. Этот запрос вернёт записи всех студентов, чья оценка не равна "A".

Этот оператор можно заменить на !=, который служит той же цели: SELECT * FROM students WHERE grade != "A";. Операторы <> и != эквивалентны и могут использоваться взаимозаменяемо.

Углубляемся в детали

Стандарты и альтернативы

MySQL поддерживает операторы неравенства <> и !=. При этом <> соответствует стандарту SQL, обеспечивая кросс-датабазную совместимость. Поэтому он является более предпочтительным вариантом при работе с базами данных неизвестных спецификаций.

Фильтрация данных

Операторы неравенства — это эффективный инструмент для фильтрации данных. Вот что с их помощью можно сделать:

  • Исключать определённые значения, если, например, вам нужно отфильтровать записи определённой категории сотрудников.
  • Сортировать данные, применяя <> при сортировке, чтобы изменить порядок отображения результатов.
  • Управлять сортировкой по сложным критериям, когда <> используется для создания нестандартных правил сортировки.

Работа со значениями разного типа

С оператором <> можно работать как со строковыми, так и с числовыми значениями при сравнении на неравенство. Важно учитывать регистрозависимость при работе со строками, а также настройки режима сравнения в вашей базе данных.

Визуализация

Приведём аналогию для показа работы оператора <>:

Пускай ЗНАЧЕНИЯ — это два разных пейзажа:

🏞️🌲 (Значение A)   <>   🏞️⛺ (Значение B)

Применение <> можно представить, как отсутствие моста между этими пейзажами:

🚫🌉
# Они разные; ЗНАЧЕНИЯ НЕ СВЯЗАНЫ МОСТОМ РАВЕНСТВА.

Подумайте о <> как о поиске:

🔍 Мы ищем то, которое есть...

🌲 **СОВСЕМ НЕ ТО ЖЕ**, что ⛺

🚫🌉 Значения исключают абсолютное равенство!

Расширяем понимание

Совместимость между базами данных

Использование <> облегчает взаимодействие с разнообразными базами данных по сравнению с !=. Если вам важно поддерживать стандарт ANSI SQL для обеспечения совместимости между СУБД, то лучше используйте <>.

Примеры из практики

  • Выявление аномалий: Оператор <> поможет выделить исключения и обнаружить несоответствия в данных.
  • Применение условных конструкций: При взаимодействии программных языков с базами данных часто применяется оператор <>.

Меры безопасности

  • Предотвращение SQL-инъекций: Используйте параметризованные запросы с <>, чтобы обезопасить ваш код.
  • Работа с NULL значениями: Учтите, что <> не используется для сравнения с NULL. В таких случаях применяется IS NOT NULL.

Полезные ссылки

  1. MySQL :: Руководство по MySQL 8.0 :: 14.4.2 Функции сравнения и операторы — в официальной документации MySQL подробно рассмотрены операторы сравнения, включая <>.
  2. W3Schools SQL Operators — понятное руководство по операторам SQL и их использованию.
  3. SQL – Операторы сравнения — обучающие материалы по операторам сравнения в SQL, хорошо структурированные и доступные для начинающих.
  4. GeeksforGeeks SQL Operators — подробное руководство по операторам SQL, в котором можно детально разобраться с использованием <>.
  5. c# – Creating Class Properties in Visual Studio – Stack Overflow — обсуждение вопросов работы с SQL, в котором косвенно затронута тема оператора <>.
Виктор Ермаков

SQL-разработчик

