Использование оператора NOT IN в MySQL: синтаксис и альтернативы#SQL для аналитиков #MySQL / MariaDB #WHERE и фильтрация
Быстрый ответ
Ситуации, где
NOT IN используется в запросах с
NULL, приводят к сложностям. Чтобы их избежать, применим
NOT EXISTS:
SELECT * FROM t1 WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM t2 WHERE t1.id = t2.ref_id); -- Исключаем несоответствующие значения!
Либо мы можем применить
LEFT JOIN, усовершенствовав его с помощью проверки на
IS NULL. Это может улучшить производительность при работе с большими объёмами данных:
SELECT t1.* FROM t1 LEFT JOIN t2 ON t1.id = t2.ref_id WHERE t2.ref_id IS NULL; -- Пропускаем непривязанные записи!
Для оптимальной работы с запросами используйте подход, который одновременно прочен перед
NULL и обеспечивает высокую производительность.
Как сделать работу
NOT IN становится полезным, когда:
– Небольшое количество записей:
NOT IN эффективен при работы с узкими списками.
– Упрощение синтаксиса: Меньше строк кода и большая читаемость — это намного удобнее!
– Совместимость со старыми системами: Особенно это актуально для систем, где
NOT IN часто используется.
Главное правило использования — исключить
NULL в вашем подзапросе для предотвращения возможных ошибок:
SELECT * FROM users WHERE email NOT IN (SELECT email FROM unsubscribed_users WHERE email IS NOT NULL); -- Отправляем приглашения только на подтверждённые email!
За пределами
Эффективность с
LEFT JOIN / IS NULL
LEFT JOIN / IS NULL — это гарантированный способ замены
NOT IN, исключающий полное сканирование таблиц и, следовательно, позволяющий экономить ресурсы. MySQL автоматически преобразует такие запросы в NESTED LOOPS ANTI JOIN, ускоряя выполнение.
Пример запроса для исключения несоответствующих данных:
SELECT t1.column1, t1.column2 FROM table1 t1
LEFT JOIN table2 t2 ON t1.matching_column = t2.matching_column
WHERE t2.matching_column IS NULL; -- Исключаем несовпадающие записи.
Надёжность
NOT EXISTS
Использование
NOT EXISTS оберегает от
NULL значений, которые могут непредсказуемо влиять на результаты, применяемые в
NOT IN.
Пример такого запроса:
SELECT column1, column2 FROM table1 t1
WHERE NOT EXISTS (
SELECT 1 FROM table2 t2 WHERE t1.matching_column = t2.matching_column
); -- Оставляем только соответствующие записи.
Предохранитесь от ошибок! Работа с версиями и синтаксисом
Важно своевременно обновляться до последней версии MySQL и жестко следить за корректностью синтаксиса. Современные версии часто содержат специальные оптимизации, о существовании которых вы, возможно, даже не подозреваете.
Многотабличные проверки
Если вы хотите использовать пакетные проверки на основе нескольких списков, распространите множественные
LEFT JOIN и последующую проверку на
IS NULL:
SELECT t1.*
FROM table1 t1
LEFT JOIN table2 t2 ON t1.id = t2.ref_id
LEFT JOIN table3 t3 ON t1.id = t3.ref_id
WHERE t2.ref_id IS NULL AND t3.ref_id IS NULL; -- Массовое исключение несоответствующих записей.
Визуализация
Представим задачу: нужно избежать приглашения нежелательных гостей на мероприятие.
Мы имеем список приглашённых (👥): [Алиса, Боб, Чарли] И список неприглашённых (🚫): [Боб, Дэйв]
Реализуем запрос
NOT IN: проверяем, кого из гостей не стоит приглашать?
SELECT name FROM group_a WHERE name NOT IN (SELECT name FROM group_b);
Получаем результат — гости, которых мы пригласим:
👥➖🚫: [Алиса, Чарли]
'NOT IN' исключает 'Боба'. Боб, прости!
Предотвращение проблем с
NULL значения могут вызвать непредвиденные ситуации при работе с
NOT IN. Поэтому всегда предусматривайте исключение
NULL из подзапросов:
SELECT fruit FROM basket WHERE fruit NOT IN (SELECT fruit FROM rotten_fruit WHERE fruit IS NOT NULL);
Ошибки, промахи и недочёты
NOT IN в запросах, включающих некачественно разработанные подзапросы, может привести к некорректным результатам. Избегайте использования
NULL значений и всегда тестируйте код для проверки точности условий — это гарантирует корректную работу вашей базы данных.
Рекомендации для эффективной работы
EXPLAIN: Инструмент помогающий понять, какой механизм работы лежит в основе запроса.
- Индексы: Они ускоряют выполнение запросов, подобно обслуживанию официантов.
- Отслеживайте состояние базы данных: Анализируйте статистику и данные для оптимального управления запросами.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик