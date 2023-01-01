Использование оператора NOT IN в MySQL: синтаксис и альтернативы

Быстрый ответ

Ситуации, где NOT IN используется в запросах с NULL , приводят к сложностям. Чтобы их избежать, применим NOT EXISTS :

SQL Скопировать код SELECT * FROM t1 WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM t2 WHERE t1.id = t2.ref_id); -- Исключаем несоответствующие значения!

Либо мы можем применить LEFT JOIN , усовершенствовав его с помощью проверки на IS NULL . Это может улучшить производительность при работе с большими объёмами данных:

SQL Скопировать код SELECT t1.* FROM t1 LEFT JOIN t2 ON t1.id = t2.ref_id WHERE t2.ref_id IS NULL; -- Пропускаем непривязанные записи!

Для оптимальной работы с запросами используйте подход, который одновременно прочен перед NULL и обеспечивает высокую производительность.

Как сделать работу

NOT IN становится полезным, когда: – Небольшое количество записей: NOT IN эффективен при работы с узкими списками. – Упрощение синтаксиса: Меньше строк кода и большая читаемость — это намного удобнее! – Совместимость со старыми системами: Особенно это актуально для систем, где NOT IN часто используется.

Главное правило использования — исключить NULL в вашем подзапросе для предотвращения возможных ошибок:

SQL Скопировать код SELECT * FROM users WHERE email NOT IN (SELECT email FROM unsubscribed_users WHERE email IS NOT NULL); -- Отправляем приглашения только на подтверждённые email!

За пределами

Эффективность с LEFT JOIN / IS NULL

LEFT JOIN / IS NULL — это гарантированный способ замены NOT IN , исключающий полное сканирование таблиц и, следовательно, позволяющий экономить ресурсы. MySQL автоматически преобразует такие запросы в NESTED LOOPS ANTI JOIN, ускоряя выполнение.

Пример запроса для исключения несоответствующих данных:

SQL Скопировать код SELECT t1.column1, t1.column2 FROM table1 t1 LEFT JOIN table2 t2 ON t1.matching_column = t2.matching_column WHERE t2.matching_column IS NULL; -- Исключаем несовпадающие записи.

Надёжность NOT EXISTS

Использование NOT EXISTS оберегает от NULL значений, которые могут непредсказуемо влиять на результаты, применяемые в NOT IN .

Пример такого запроса:

SQL Скопировать код SELECT column1, column2 FROM table1 t1 WHERE NOT EXISTS ( SELECT 1 FROM table2 t2 WHERE t1.matching_column = t2.matching_column ); -- Оставляем только соответствующие записи.

Предохранитесь от ошибок! Работа с версиями и синтаксисом

Важно своевременно обновляться до последней версии MySQL и жестко следить за корректностью синтаксиса. Современные версии часто содержат специальные оптимизации, о существовании которых вы, возможно, даже не подозреваете.

Многотабличные проверки

Если вы хотите использовать пакетные проверки на основе нескольких списков, распространите множественные LEFT JOIN и последующую проверку на IS NULL :

SQL Скопировать код SELECT t1.* FROM table1 t1 LEFT JOIN table2 t2 ON t1.id = t2.ref_id LEFT JOIN table3 t3 ON t1.id = t3.ref_id WHERE t2.ref_id IS NULL AND t3.ref_id IS NULL; -- Массовое исключение несоответствующих записей.

Визуализация

Представим задачу: нужно избежать приглашения нежелательных гостей на мероприятие.

Мы имеем список приглашённых (👥): [Алиса, Боб, Чарли] И список неприглашённых (🚫): [Боб, Дэйв]

Реализуем запрос NOT IN : проверяем, кого из гостей не стоит приглашать?

SQL Скопировать код SELECT name FROM group_a WHERE name NOT IN (SELECT name FROM group_b);

Получаем результат — гости, которых мы пригласим:

👥➖🚫: [Алиса, Чарли]

'NOT IN' исключает 'Боба'. Боб, прости!

Предотвращение проблем с

NULL значения могут вызвать непредвиденные ситуации при работе с NOT IN . Поэтому всегда предусматривайте исключение NULL из подзапросов:

SQL Скопировать код SELECT fruit FROM basket WHERE fruit NOT IN (SELECT fruit FROM rotten_fruit WHERE fruit IS NOT NULL);

Ошибки, промахи и недочёты

NOT IN в запросах, включающих некачественно разработанные подзапросы, может привести к некорректным результатам. Избегайте использования NULL значений и всегда тестируйте код для проверки точности условий — это гарантирует корректную работу вашей базы данных.

Рекомендации для эффективной работы

EXPLAIN : Инструмент помогающий понять, какой механизм работы лежит в основе запроса.

: Инструмент помогающий понять, какой механизм работы лежит в основе запроса. Индексы: Они ускоряют выполнение запросов, подобно обслуживанию официантов.

Отслеживайте состояние базы данных: Анализируйте статистику и данные для оптимального управления запросами.

