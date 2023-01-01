Использование оператора LIKE в mysqli: получение всех результатов#Основы SQL #MySQL / MariaDB #WHERE и фильтрация
Быстрый ответ
Для выполнения запроса с оператором
LIKE и извлечения всех записей в
mysqli можно применить следующий код. Процент в запросе играет роль шаблона для сопоставления значений в столбце
column:
$query = "SELECT * FROM table WHERE column LIKE '%'";
$result = $mysqli->query($query);
while($row = $result->fetch_assoc()) {
echo $row['column'];
}
Применение подготовленных выражений для улучшения безопасности запросов
Для преодоления уязвимостей, связанных с SQL-инъекциями, подготовленные выражения – идеальное решение. В данных запросах используются плейсхолдеры (
?):
$stmt = $mysqli->prepare("SELECT * FROM table WHERE column LIKE ?");
$searchWithWildcard = "%mySearchTerm%";
$stmt->bind_param("s", $searchWithWildcard);
$stmt->execute();
$result = $stmt->get_result();
while ($row = $result->fetch_assoc()) {
echo $row['column'];
}
Если символ
% в поисковом запросе не обозначает маску, его следует экранировать:
$searchTerm = preg_replace('/(?<!\\\)%/', '\\%', $searchTerm);
Получение нескольких записей за один запрос
Вместо извлечения записей отдельно, можно получить все сразу с использованием
fetch_all(MYSQLI_ASSOC). Это удобно при работе с большим объемом данных:
if ($result = $stmt->get_result()) {
$rows = $result->fetch_all(MYSQLI_ASSOC);
foreach ($rows as $row) {
echo $row['column'];
}
}
В PHP 8.2 появилась возможность работать с базой данных элегантно и лаконично при помощи метода
execute_query:
$rows = $mysqli->execute_query("SELECT * FROM table WHERE column LIKE ?", ["%searchTerm%"])->fetch_all(MYSQLI_ASSOC);
Эффективный поиск по соединённым столбцам с помощью
Тогда когда нужно произвести поиск по соединению нескольких столбцов, применение функции
MySQL CONCAT() в запросах с
LIKE становится отличным решением:
$stmt = $mysqli->prepare("SELECT * FROM employees WHERE CONCAT(first_name, ' ', last_name) LIKE ?");
$stmt->bind_param("s", $searchWithWildcard);
Визуализация шаблонов запросов
Представим, что у нас есть библиотечный каталог (📚):
SELECT * FROM books WHERE title LIKE '%Harry%';
Это можно воспринять как просьбу к библиотекарю:
"Пожалуйста, покажите все книги с 'Harry' В ЛЮБОЙ ЧАСТИ названия."
Тогда готовьтесь увидеть массу книг о "Гарри":
🔍📚: ["Гарри Поттер", "Истории о Гарри", "Когда Гарри встретил Салли"]
И пусть
LIKE '%Harry%' поможет вам обнаружить "Гарри" в любом месте названия!
Экранирование спецсимволов с использованием negative lookbehind в регулярных выражениях
Если в поисковом запросе встречаются символы
% или
_ и они не должны интерпретироваться как шаблоны, их стоит экранировать. Для этого мы используем negative lookbehind в regex:
$searchTerm = preg_replace('/(?!\\)\%/', '\\%', $searchTerm); // "% говорит: "Я здесь буквально!"
$searchTerm = preg_replace('/(?!\\)\_/', '\\_', $searchTerm); // _ прокламирует: "Я – не заполнитель, я – буква!"
Привязка результатов к переменным
Метод
bind_result дает возможность связывать результаты запроса напрямую с переменными:
$stmt->bind_result($column); // Партнёры по соединению результатов!
while ($stmt->fetch()) {
echo $column;
}
Виктор Ермаков
SQL-разработчик