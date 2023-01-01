Использование оператора LIKE в mysqli: получение всех результатов

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для выполнения запроса с оператором LIKE и извлечения всех записей в mysqli можно применить следующий код. Процент в запросе играет роль шаблона для сопоставления значений в столбце column :

php Скопировать код $query = "SELECT * FROM table WHERE column LIKE '%'"; $result = $mysqli->query($query); while($row = $result->fetch_assoc()) { echo $row['column']; }

Применение подготовленных выражений для улучшения безопасности запросов

Для преодоления уязвимостей, связанных с SQL-инъекциями, подготовленные выражения – идеальное решение. В данных запросах используются плейсхолдеры ( ? ):

php Скопировать код $stmt = $mysqli->prepare("SELECT * FROM table WHERE column LIKE ?"); $searchWithWildcard = "%mySearchTerm%"; $stmt->bind_param("s", $searchWithWildcard); $stmt->execute(); $result = $stmt->get_result(); while ($row = $result->fetch_assoc()) { echo $row['column']; }

Если символ % в поисковом запросе не обозначает маску, его следует экранировать:

php Скопировать код $searchTerm = preg_replace('/(?<!\\\)%/', '\\%', $searchTerm);

Получение нескольких записей за один запрос

Вместо извлечения записей отдельно, можно получить все сразу с использованием fetch_all(MYSQLI_ASSOC) . Это удобно при работе с большим объемом данных:

php Скопировать код if ($result = $stmt->get_result()) { $rows = $result->fetch_all(MYSQLI_ASSOC); foreach ($rows as $row) { echo $row['column']; } }

В PHP 8.2 появилась возможность работать с базой данных элегантно и лаконично при помощи метода execute_query :

php Скопировать код $rows = $mysqli->execute_query("SELECT * FROM table WHERE column LIKE ?", ["%searchTerm%"])->fetch_all(MYSQLI_ASSOC);

Эффективный поиск по соединённым столбцам с помощью

Тогда когда нужно произвести поиск по соединению нескольких столбцов, применение функции MySQL CONCAT() в запросах с LIKE становится отличным решением:

php Скопировать код $stmt = $mysqli->prepare("SELECT * FROM employees WHERE CONCAT(first_name, ' ', last_name) LIKE ?"); $stmt->bind_param("s", $searchWithWildcard);

Визуализация шаблонов запросов

Представим, что у нас есть библиотечный каталог (📚):

SQL Скопировать код SELECT * FROM books WHERE title LIKE '%Harry%';

Это можно воспринять как просьбу к библиотекарю:

Markdown Скопировать код "Пожалуйста, покажите все книги с 'Harry' В ЛЮБОЙ ЧАСТИ названия."

Тогда готовьтесь увидеть массу книг о "Гарри":

Markdown Скопировать код 🔍📚: ["Гарри Поттер", "Истории о Гарри", "Когда Гарри встретил Салли"]

И пусть LIKE '%Harry%' поможет вам обнаружить "Гарри" в любом месте названия!

Экранирование спецсимволов с использованием negative lookbehind в регулярных выражениях

Если в поисковом запросе встречаются символы % или _ и они не должны интерпретироваться как шаблоны, их стоит экранировать. Для этого мы используем negative lookbehind в regex:

php Скопировать код $searchTerm = preg_replace('/(?!\\)\%/', '\\%', $searchTerm); // "% говорит: "Я здесь буквально!" $searchTerm = preg_replace('/(?!\\)\_/', '\\_', $searchTerm); // _ прокламирует: "Я – не заполнитель, я – буква!"

Привязка результатов к переменным

Метод bind_result дает возможность связывать результаты запроса напрямую с переменными:

php Скопировать код $stmt->bind_result($column); // Партнёры по соединению результатов! while ($stmt->fetch()) { echo $column; }

