logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Использование оператора LIKE в mysqli: получение всех результатов
Перейти

#Основы SQL  #MySQL / MariaDB  #WHERE и фильтрация  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Для выполнения запроса с оператором LIKE и извлечения всех записей в mysqli можно применить следующий код. Процент в запросе играет роль шаблона для сопоставления значений в столбце column:

$query = "SELECT * FROM table WHERE column LIKE '%'";
$result = $mysqli->query($query);

while($row = $result->fetch_assoc()) {
    echo $row['column'];
}
Применение подготовленных выражений для улучшения безопасности запросов

Для преодоления уязвимостей, связанных с SQL-инъекциями, подготовленные выражения – идеальное решение. В данных запросах используются плейсхолдеры (?):

$stmt = $mysqli->prepare("SELECT * FROM table WHERE column LIKE ?");
$searchWithWildcard = "%mySearchTerm%";
$stmt->bind_param("s", $searchWithWildcard);
$stmt->execute();

$result = $stmt->get_result();
while ($row = $result->fetch_assoc()) {
    echo $row['column'];
}

Если символ % в поисковом запросе не обозначает маску, его следует экранировать:

$searchTerm = preg_replace('/(?<!\\\)%/', '\\%', $searchTerm);

Получение нескольких записей за один запрос

Вместо извлечения записей отдельно, можно получить все сразу с использованием fetch_all(MYSQLI_ASSOC). Это удобно при работе с большим объемом данных:

if ($result = $stmt->get_result()) {
    $rows = $result->fetch_all(MYSQLI_ASSOC);
    foreach ($rows as $row) {
        echo $row['column'];
    }
}

В PHP 8.2 появилась возможность работать с базой данных элегантно и лаконично при помощи метода execute_query:

$rows = $mysqli->execute_query("SELECT * FROM table WHERE column LIKE ?", ["%searchTerm%"])->fetch_all(MYSQLI_ASSOC);

Эффективный поиск по соединённым столбцам с помощью

Тогда когда нужно произвести поиск по соединению нескольких столбцов, применение функции MySQL CONCAT() в запросах с LIKE становится отличным решением:

$stmt = $mysqli->prepare("SELECT * FROM employees WHERE CONCAT(first_name, ' ', last_name) LIKE ?");
$stmt->bind_param("s", $searchWithWildcard);

Визуализация шаблонов запросов

Представим, что у нас есть библиотечный каталог (📚):

SELECT * FROM books WHERE title LIKE '%Harry%';

Это можно воспринять как просьбу к библиотекарю:

"Пожалуйста, покажите все книги с 'Harry' В ЛЮБОЙ ЧАСТИ названия."

Тогда готовьтесь увидеть массу книг о "Гарри":

🔍📚: ["Гарри Поттер", "Истории о Гарри", "Когда Гарри встретил Салли"]

И пусть LIKE '%Harry%' поможет вам обнаружить "Гарри" в любом месте названия!

Экранирование спецсимволов с использованием negative lookbehind в регулярных выражениях

Если в поисковом запросе встречаются символы % или _ и они не должны интерпретироваться как шаблоны, их стоит экранировать. Для этого мы используем negative lookbehind в regex:

$searchTerm = preg_replace('/(?!\\)\%/', '\\%', $searchTerm); // "% говорит: "Я здесь буквально!"
$searchTerm = preg_replace('/(?!\\)\_/', '\\_', $searchTerm); // _ прокламирует: "Я – не заполнитель, я – буква!"

Привязка результатов к переменным

Метод bind_result дает возможность связывать результаты запроса напрямую с переменными:

$stmt->bind_result($column); // Партнёры по соединению результатов!
while ($stmt->fetch()) {
    echo $column;
}

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой оператор используется для поиска шаблонов в запросах SQL?
1 / 5

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

