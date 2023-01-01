Использование оператора LIKE для нескольких значений в MySQL#Основы SQL #MySQL / MariaDB #WHERE и фильтрация
Быстрый ответ
Если вам нужно найти строки, которые содержат несколько различных строковых значений в одной и той же колонке в MySQL, рекомендуется использовать
REGEXP:
SELECT * FROM ваша_таблица WHERE ваша_колонка REGEXP 'строка1|строка2|строка3';
Этот запрос вернёт строки, в которых
ваша_колонка содержит 'строка1', 'строка2' или 'строка3'. Этот способ является более эффективным, чем использование нескольких условий
LIKE в сочетании с
OR.
Понимание тонкостей и эффективности использования
LIKE и
REGEXP ускорит запросы и улучшит производительность вашего приложения.
Использование
Поиск нескольких шаблонов в столбце может быть реализован с помощью
LIKE или
REGEXP. Рассмотрим эти способы более подробно:
Когда использовать
LIKE?
Если вам нужно найти конкретный, статический шаблон, используйте
LIKE:
SELECT * FROM users WHERE username LIKE '%JohnDoe%' OR username LIKE '%JDoe%';
Однако, будьте внимательны: чрезмерное использование символов подстановки (
%) может привести к полному сканированию таблицы,пожиранию ресурсов и замедлению работы.
Когда лучше использовать
REGEXP?
REGEXP отлично подойдёт для поиска более сложных или множественных шаблонов:
SELECT * FROM users WHERE username REGEXP 'JohnDoe|JDoe';
С его помощью можно проверить несколько шаблонов одним компактным выражением.
Несколько советов по применению
REGEXP:
- Используйте флаг
(?i)чтобы сделать поиск регистронезависимым.
- Используйте символы
^и
$для указания начала и конца строки.
- Для указания диапазона символов применяйте выражения вида
[a-z]или
[0-9].
В зависимости от конкретного кейса и сложности запроса,
LIKE или
REGEXP значительно упростят вашу работу.
Визуализация
Представим, что вам нужно выбрать предпочтительные фрукты из корзины:
Корзина с фруктами (🧺): [🍎, 🍌, 🍇, 🍉, 🍒, 🥭]
Используя
LIKE, вы сможете отфильтровать фрукты следующим образом:
🔍🧺(🍎,🍉): [🍎, 🍉]
Просто выберите нужные с помощью
LIKE:
SELECT * FROM `корзина_с_фруктами` WHERE `тип_фрукта` LIKE '%яблоко%' OR `тип_фрукта` LIKE '%арбуз%';
Результат: вы получили яблоки и арбузы! 🍎🍉
Если вы хотите быть более конкретным, например, выбрать фрукты, которые начинаются на 'ябл' или содержат 'арбуз', тогда вам подойдет
REGEXP:
SELECT * FROM `корзина_с_фруктами` WHERE `тип_фрукта` REGEXP '^ябл|арбуз';
Результат: в корзине остались только фрукты, достойные вашего выбора!
Оптимизация MySQL: советы и рекомендации
Как улучшить производительность
- Использование индексов: они увеличивают скорость поиска для фиксированных шаблонов с
LIKE.
- Берегите символы подстановки:
%яблокобудет работать медленнее, чем
яблоко%, так как в последнем варианте индексы используются более эффективно.
REGEXPтребует больше ресурсов: старайтесь использовать его только тогда, когда
LIKEне справляется или усложняет код.
Распространённые ошибки
- Использование ведущего символа
%в
LIKEна больших наборах данных замедляет обработку.
- Простое условие
LIKEможет справиться с теми же задачами, что и сложное условие
REGEXP.
- Для поиска в больших текстовых блоках лучше использовать полнотекстовый поиск, что позволит сэкономить время и ресурсы на обработку больших текстов.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик