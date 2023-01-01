Использование оператора LIKE для нескольких значений в MySQL

#Основы SQL  #MySQL / MariaDB  #WHERE и фильтрация  
Быстрый ответ

Если вам нужно найти строки, которые содержат несколько различных строковых значений в одной и той же колонке в MySQL, рекомендуется использовать REGEXP:

SQL
Скопировать код
SELECT * FROM ваша_таблица WHERE ваша_колонка REGEXP 'строка1|строка2|строка3';

Этот запрос вернёт строки, в которых ваша_колонка содержит 'строка1', 'строка2' или 'строка3'. Этот способ является более эффективным, чем использование нескольких условий LIKE в сочетании с OR.

Понимание тонкостей и эффективности использования LIKE и REGEXP ускорит запросы и улучшит производительность вашего приложения.

Пошаговый план для смены профессии

Использование

Поиск нескольких шаблонов в столбце может быть реализован с помощью LIKE или REGEXP. Рассмотрим эти способы более подробно:

Когда использовать LIKE?

Если вам нужно найти конкретный, статический шаблон, используйте LIKE:

SQL
Скопировать код
SELECT * FROM users WHERE username LIKE '%JohnDoe%' OR username LIKE '%JDoe%';

Однако, будьте внимательны: чрезмерное использование символов подстановки (%) может привести к полному сканированию таблицы,пожиранию ресурсов и замедлению работы.

Когда лучше использовать REGEXP?

REGEXP отлично подойдёт для поиска более сложных или множественных шаблонов:

SQL
Скопировать код
SELECT * FROM users WHERE username REGEXP 'JohnDoe|JDoe';

С его помощью можно проверить несколько шаблонов одним компактным выражением.

Несколько советов по применению REGEXP:

  • Используйте флаг (?i) чтобы сделать поиск регистронезависимым.
  • Используйте символы ^ и $ для указания начала и конца строки.
  • Для указания диапазона символов применяйте выражения вида [a-z] или [0-9].

В зависимости от конкретного кейса и сложности запроса, LIKE или REGEXP значительно упростят вашу работу.

Визуализация

Представим, что вам нужно выбрать предпочтительные фрукты из корзины:

Корзина с фруктами (🧺): [🍎, 🍌, 🍇, 🍉, 🍒, 🥭]

Используя LIKE, вы сможете отфильтровать фрукты следующим образом:

🔍🧺(🍎,🍉): [🍎, 🍉]

Просто выберите нужные с помощью LIKE:

SQL
Скопировать код
SELECT * FROM `корзина_с_фруктами` WHERE `тип_фрукта` LIKE '%яблоко%' OR `тип_фрукта` LIKE '%арбуз%';

Результат: вы получили яблоки и арбузы! 🍎🍉

Если вы хотите быть более конкретным, например, выбрать фрукты, которые начинаются на 'ябл' или содержат 'арбуз', тогда вам подойдет REGEXP:

SQL
Скопировать код
SELECT * FROM `корзина_с_фруктами` WHERE `тип_фрукта` REGEXP '^ябл|арбуз';

Результат: в корзине остались только фрукты, достойные вашего выбора!

Оптимизация MySQL: советы и рекомендации

Как улучшить производительность

  • Использование индексов: они увеличивают скорость поиска для фиксированных шаблонов с LIKE.
  • Берегите символы подстановки: %яблоко будет работать медленнее, чем яблоко%, так как в последнем варианте индексы используются более эффективно.
  • REGEXP требует больше ресурсов: старайтесь использовать его только тогда, когда LIKE не справляется или усложняет код.

Распространённые ошибки

  • Использование ведущего символа % в LIKE на больших наборах данных замедляет обработку.
  • Простое условие LIKE может справиться с теми же задачами, что и сложное условие REGEXP.
  • Для поиска в больших текстовых блоках лучше использовать полнотекстовый поиск, что позволит сэкономить время и ресурсы на обработку больших текстов.

