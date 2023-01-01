Использование оператора LIKE для нескольких значений в MySQL

Быстрый ответ

Если вам нужно найти строки, которые содержат несколько различных строковых значений в одной и той же колонке в MySQL, рекомендуется использовать REGEXP :

SQL Скопировать код SELECT * FROM ваша_таблица WHERE ваша_колонка REGEXP 'строка1|строка2|строка3';

Этот запрос вернёт строки, в которых ваша_колонка содержит 'строка1', 'строка2' или 'строка3'. Этот способ является более эффективным, чем использование нескольких условий LIKE в сочетании с OR .

Понимание тонкостей и эффективности использования LIKE и REGEXP ускорит запросы и улучшит производительность вашего приложения.

Использование

Поиск нескольких шаблонов в столбце может быть реализован с помощью LIKE или REGEXP . Рассмотрим эти способы более подробно:

Когда использовать LIKE ?

Если вам нужно найти конкретный, статический шаблон, используйте LIKE :

SQL Скопировать код SELECT * FROM users WHERE username LIKE '%JohnDoe%' OR username LIKE '%JDoe%';

Однако, будьте внимательны: чрезмерное использование символов подстановки ( % ) может привести к полному сканированию таблицы,пожиранию ресурсов и замедлению работы.

Когда лучше использовать REGEXP ?

REGEXP отлично подойдёт для поиска более сложных или множественных шаблонов:

SQL Скопировать код SELECT * FROM users WHERE username REGEXP 'JohnDoe|JDoe';

С его помощью можно проверить несколько шаблонов одним компактным выражением.

Несколько советов по применению REGEXP :

Используйте флаг (?i) чтобы сделать поиск регистронезависимым.

чтобы сделать поиск регистронезависимым. Используйте символы ^ и $ для указания начала и конца строки.

и для указания начала и конца строки. Для указания диапазона символов применяйте выражения вида [a-z] или [0-9] .

В зависимости от конкретного кейса и сложности запроса, LIKE или REGEXP значительно упростят вашу работу.

Визуализация

Представим, что вам нужно выбрать предпочтительные фрукты из корзины:

Корзина с фруктами (🧺): [🍎, 🍌, 🍇, 🍉, 🍒, 🥭]

Используя LIKE , вы сможете отфильтровать фрукты следующим образом:

🔍🧺(🍎,🍉): [🍎, 🍉]

Просто выберите нужные с помощью LIKE :

SQL Скопировать код SELECT * FROM `корзина_с_фруктами` WHERE `тип_фрукта` LIKE '%яблоко%' OR `тип_фрукта` LIKE '%арбуз%';

Результат: вы получили яблоки и арбузы! 🍎🍉

Если вы хотите быть более конкретным, например, выбрать фрукты, которые начинаются на 'ябл' или содержат 'арбуз', тогда вам подойдет REGEXP :

SQL Скопировать код SELECT * FROM `корзина_с_фруктами` WHERE `тип_фрукта` REGEXP '^ябл|арбуз';

Результат: в корзине остались только фрукты, достойные вашего выбора!

Оптимизация MySQL: советы и рекомендации

Как улучшить производительность

Использование индексов : они увеличивают скорость поиска для фиксированных шаблонов с LIKE .

: они увеличивают скорость поиска для фиксированных шаблонов с . Берегите символы подстановки : %яблоко будет работать медленнее, чем яблоко% , так как в последнем варианте индексы используются более эффективно.

: будет работать медленнее, чем , так как в последнем варианте индексы используются более эффективно. REGEXP требует больше ресурсов: старайтесь использовать его только тогда, когда LIKE не справляется или усложняет код.

Распространённые ошибки

Использование ведущего символа % в LIKE на больших наборах данных замедляет обработку.

в на больших наборах данных замедляет обработку. Простое условие LIKE может справиться с теми же задачами, что и сложное условие REGEXP .

может справиться с теми же задачами, что и сложное условие . Для поиска в больших текстовых блоках лучше использовать полнотекстовый поиск, что позволит сэкономить время и ресурсы на обработку больших текстов.

