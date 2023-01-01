Использование оператора IN в SQL с помощью Golang: примеры#SQL для аналитиков #Основы SQL #WHERE и фильтрация
Быстрый ответ
Для выполнения оператора IN в Golang рекомендуется использовать библиотеку
pq, обеспечивающую взаимодействие с массивами PostgreSQL. Применяйте заполнители (placeholders) для составления динамических запросов:
import "github.com/lib/pq"
//...
ids := []int{1, 2, 3} // определяем требуемые значения
query := "SELECT * FROM table WHERE column = ANY($1);" // избегайте строгой привязки
rows, err := db.Query(query, pq.Array(ids)) // преобразуем слайс с помощью pq.Array
Метод
pq.Array() переводит слайс
ids в формат, совместимый с SQL, а
ANY($1) выступает в качестве универсального заполнителя для условия
IN.
Подготовленные SQL-выражения в духе безопасности
Для защиты от SQL-инъекций и контроля динамических параметров используйте подготовленные выражения:
var ids = []int{1, 2, 3, 4} // выборка идентификаторов
placeholders := strings.Repeat("?,", len(ids)-1) + "?" // создаём заполнители
query := fmt.Sprintf("SELECT * FROM mytable WHERE id IN (%s)", placeholders) // вставляем их в запрос
stmt, err := db.Prepare(query) // подготавливаем запрос заранее
if err != nil {
log.Fatal(err)
}
defer stmt.Close() // обязательно освободим ресурсы
rows, err := stmt.Query(pq.Array(ids)...) // исполняем запрос
if err != nil {
log.Fatal(err)
}
Комбинация
pq.Array с подготовленными выражениями гарантирует безопасность структуры запроса и предотвращает SQL-инъекции.
sqlx – Решение когда сталкиваемся со сложностями
Библиотека sqlx упрощает привязку массивов значений к условию
IN:
import (
"github.com/jmoiron/sqlx"
"github.com/lib/pq"
)
slice := []int{1, 2, 3} // начинаем с новых значений
query, args, err := sqlx.In("SELECT * FROM mytable WHERE id IN (?)", pq.Array(slice)) // sqlx формирует запрос
if err != nil {
log.Fatal(err)
}
query = sqlx.Rebind(sqlx.DOLLAR, query) // приводим заполнители в нужный формат
rows, err := db.Query(query, args...) // и выполняем запрос
sqlx.In собирает запрос и параметры, а
sqlx.Rebind адаптирует заполнители под конкретный диалект SQL.
Массивы типов и надёжный контроль ошибок
Важно умело использовать
interface{},
append и
variadic parameters, а также не забывать о проверке на возможные ошибки:
ids := []interface{}{1, "two", 3.14} // используем различные типы значений
query := "SELECT * FROM mytable WHERE id IN ("
params := make([]interface{}, 0, len(ids)) // подготавливаемся к добавлению параметров
for i, id := range ids {
if i > 0 {
query += ","
}
query += "?" // добавляем заполнитель
params = append(params, id) // и соответствующий параметр
}
query += ")" // завершаем список значений
stmt, err := db.Prepare(query) // предварительно подготавливаем запрос
if err != nil {
log.Fatal(err)
}
rows, err := stmt.Query(params...) // исполняем запрос
if err != nil {
log.Fatal(err)
}
Тщательная очистка входных параметров уменьшает риск SQL-инъекций.
Визуализация
Рассмотрим пример использования оператора
IN в SQL с помощью Go, визуализировав его через таблицу с эмодзи:
|Требуемый ингредиент
|Запасы на кухне
|Помидор (🍅)
|Лук (🧅), Помидор (🍅)
|Сыр (🧀)
|Сыр (🧀), Салат (🥬)
|Базилик (🌿)
|Базилик (🌿), Чеснок (🧄)
SELECT * FROM kitchen WHERE ingredient IN ('Tomato', 'Cheese', 'Basil');
Подготовка: [🍅🧀🌿]
/ Оператор
IN обеспечивает выборку нужных "ингредиентов" из вашей базы данных /
Борьба с SQL-инъекциями и диалектами баз данных
Пересмотреть запросы и контролировать слияние строк очень важно при работе с различными диалектами баз данных. Комбинация
sqlx.Rebind,
sqlx.In и подготовленных выражений может обезопасить ваши запросы.
Обработка ошибок каждый день, а воскресенье дважды
Всегда будьте готовы к обработке возможных ошибок в ваших запросах:
if err := someQuery(); err != nil {
// Принимайте меры: откатите транзакцию, зафиксируйте инцидент или анализируйте ошибку!
}
Не забывайте, что адаптация под конкретную базу данных может увеличить производительность запросов. Изучите и используйте методы передачи массивов, наиболее подходящие для вашего SQL драйвера.
Драгоценные знания из GitHub
Pull request №466 в репозитории драйвера
pq на GitHub стал прорывом для поддержки массивов. Изучите репозиторий библиотеки
sqlx на GitHub, чтобы расширить знания SQL-операций и оптимизировать работу Golang с базой данных.
Полезные материалы
- Использование массивов PostgreSQL с Golang – OpsDash — обучающее руководство о применении массивов PostgreSQL в Go.
- Учебник по Go database/sql — ценный источник информации для работы с SQL в Go.
- Effective Go – Язык программирования Go — руководство к лучшим практикам программирования на Go.
- Спецификация языка программирования Go – Язык программирования Go — ключевой документ с особенностями Go.
- GitHub – jmoiron/sqlx: общие расширения для golang's database/sql — сборник продвинутых методов работы с SQL в Go.
- Массивы, слайсы (и строки): механика 'append' – Язык программирования Go — статья о особенностях работы со слайсами в Go.
- PostgreSQL: Документация: 8.15. Массивы — раздел документации PostgreSQL, освещающий работу с массивами.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик