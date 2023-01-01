Использование оконных функций в WHERE в SQL Server#SQL для аналитиков #WHERE и фильтрация #Оконные функции (Window Functions)
Быстрый ответ
Если необходимо отфильтровать данные с применением оконных функций, таких как
ROW_NUMBER(), используйте их в контексте подзапроса или CTE (Общего Табличного Выражения). Предложение WHERE выполняется до того, как произойдет обработка оконными функциями, поэтому его нельзя напрямую связывать с ними.
Проведем рассмотрение SQL-примера с использованием CTE:
WITH seating_arrangement AS (
SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY party ORDER BY appetite) AS seat_no
-- Те, кто ест меньше, займут места ближе к туалету!
FROM guests
)
SELECT * FROM seating_arrangement WHERE seat_no = 1;
Такой запрос вернет первого гостя из каждой группы (отсортированного по
party).
Логика обработки SQL-запросов
Для глубокого понимания процедуры выполнения запросов полезно ознакомиться со взглядами Ицика Бен-Гана, мирового эксперта в данной области. Он подробно рассматривает последовательность выполнения SQL-запросов, начиная с
FROM и рассмотрения
WHERE,
GROUP BY, включая обработку оконными функциями. Такая последовательность не только гарантирует точность результатов, но и делает поведение запросов предсказуемым.
Применение фильтров к оконным функциям
Осознав, что оконные функции исполняются на более поздней стадии запроса, можно увидеть, что перемещение их в подзапрос или блок FROM в CTE становится решением проблемы. После этого внешний запрос в предложении WHERE способен эффективно фильтровать результаты на основе рассчитанных оконных функций.
Любителям SQL будет интересно узнать, что некоторые СУБД, такие как Teradata и Snowflake, предлагают QUALIFY — особенность, которая позволяет прямо фильтровать результаты на основе оконных функций, следуя принципу предложения HAVING, но применяемоего к отдельным строкам.
Применение наилучших практик и обходных решений
В окружениях, аналогичных SQL Server, где функционал, сравнимый с QUALIFY, отсутствует, предлагается придерживаться следующих рекомендаций для достижения оптимальных результатов:
- Используйте оконные функции внутри подзапроса или CTE, и затем ссылайтесь на полученные результаты во внешнем запросе.
- Можно надеяться, что разработчики SQL Server в ближайшем будущем упростят этот процесс, добавив необходимый функционал для удобства фильтрации.
Будьте в курсе последних новшеств SQL
Для SQL-разработчиков, желающих сохранять актуальность собственных компетенций в области SQL, важно отслеживать обновления систем управления базами данных, которые внедряют функционал, аналогичный QUALIFY, расширяющий возможности оконных функций. Знание последовательности операций в SQL остается ценным для профессионалов.
Визуализация
Рассмотрим оконные функции как магические очки, позволяющие увидеть больше, чем одну запись:
Обычное применение WHERE: [👀] -> [📄]
# Примерно как обычные очки или близорукость: видно только то, что непосредственно перед глазами.
Оконная функция:
Запрещено в WHERE: [🔍👀] -> [📚📖📄📖📚]
# Взгляд в перспективу: одновременно видно *множество страниц*.
Ограничения WHERE:
[WHERE]🚫: [🔍👀] -> [📖❓]
# WHERE сообщает: "Здесь нет места для ваших магических очков!"
Использование в OVER:
[SELECT ... OVER()]✅: [🔍👀] -> [📚👓📚]
# OVER приветствует вашу особую точку зрения: "Раскройте все страницы книги!"
Данная визуализация подтверждает, что оконные функции предназначены для анализа групп строк (так называемых "окон"), в то время как SELECT или WHERE сфокусированы на индивидуальных строках.
Практическое применение оконных функций
Применяйте для: Постраничного вывода данных
Если требуется организовать постраничный вывод данных в сложном отчете,
ROW_NUMBER() в сочетании с
OFFSET-FETCH или
LIMIT позволит вам перемещаться по страницам в аналогии с чтением книги.
Отлично подходят для: Удаления дубликатов
Есть проблема с дублированием данных? Оконные функции помогут вам выделить уникальные данные с использованием
ROW_NUMBER() или
RANK(), придают уникальные идентификаторы дубликатам и упрощают процесс фильтрации.
Весьма полезны для: Кумулятивных итогов
Если вы работаете с финансовыми отчетами и вам требуется кумулятивный итог, функция
SUM(...) OVER() обеспечит расчет накопительных сумм в рамках выборки, предоставляя возможность проводить динамический финансовый анализ в рамках единого запроса.
Полезные материалы
- SQL Window Functions | Advanced SQL – Mode — глубокое руководство по пониманию и применению оконных функций SQL.
- What Are Window Functions in SQL? — обстоятельное исследование концепций и использования оконных функций в SQL, как для новичков, так и для опытных пользователей.
- PostgreSQL: Documentation: 16: 3.5. Window Functions — официальная документация PostgreSQL, освещающая оконные функции с подробными примерами.
- Analytic Functions — справочник по аналитическим функциям в SQL от Oracle.
- Window Function Examples for SQL Server — примеры конкретного использования оконных функций в SQL Server.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик