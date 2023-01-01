logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Использование нескольких WITH в PostgreSQL: временные таблицы
Перейти

#SQL для аналитиков  #PostgreSQL  #CTE (WITH)  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Объединить несколько общих табличных выражений (CTE) в одном запросе PostgreSQL можно с помощью оператора WITH, разделённых на отдельные блоки и отделённых запятыми. Пример простого синтаксиса представлен ниже:

WITH 
cte1 AS (SELECT * FROM table1),  -- Первое общее табличное выражение
cte2 AS (SELECT * FROM table2)   -- Второе общее табличное выражение
SELECT * FROM cte1 JOIN cte2 ON cte1.id = cte2.id;  -- Основной запрос, объединяющий общие табличные выражения

Аккуратное определение каждого общего табличного выражения и его использование в последующем запросе позволяет сделать структуру запроса прозрачнее и логичнее.

Соблюдение синтаксиса и повышение производительности

При работе с множеством CTE следуйте следующим синтаксическим рекомендациям:

  • Ставьте запятую после каждого определения общего табличного выражения, кроме последнего перед основным SELECT-запросом.
  • Организация данных в блоке WHERE ваших временных таблиц требует внимательного подхода.
  • Правильно структурированные операции объединения (JOIN), в частности, использование INNER JOIN вместо IN или EXISTS, способствует более эффективному слиянию таблиц.
  • EXISTS обрабатывает NULL-значения корректнее, чем IN, и может ускорить выполнение запроса.
  • INNER JOIN эффективнее использует индексы таблиц, чем IN или EXISTS.

Осмотрим пример из нескольких CTE:

WITH 
cte1 AS (SELECT * FROM table1 WHERE condition1),  -- Шаг 1: Извлекаем данные из первой таблицы
cte2 AS (SELECT * FROM table2 WHERE condition2),  -- Шаг 2: Забираем данные из второй таблицы
cte3 AS (SELECT * FROM cte1 JOIN cte2 ON cte1.key = cte2.key)  -- Шаг 3: Объединяем отфильтрованные наборы данных
SELECT * FROM cte3;  -- Шаг 4: Получаем конечный результат

В этом примере cte3 формируется на основе результата cte1 и cte2, что демонстрирует взаимосвязь общих табличных выражений.

Визуализация

Можно провести аналогию между использованием нескольких общих табличных выражений и сборкой слоеного бутерброда:

🍞 Слой 1: WITH Сыр AS (SELECT * FROM Молочные_Продукты)
🥬 Слой 2: WITH Салат AS (SELECT * FROM Овощи)
🍅 Слой 3: WITH Помидор AS (SELECT * FROM Фрукты)
🥩 Слой 4: WITH Говядина AS (SELECT * FROM Мясные_Продукты)
🍞 Слой 5: SELECT * FROM Сыр, Салат, Помидор, Говядина

Каждый WITH добавляет слой-ингредиент, а совокупный SELECT собирает все слои в единый аппетитный SQL-бутерброд.

Ковровая бомбардировка сложных запросов с помощью CTE

С помощью CTE сложные запросы можно облегчить, разбив их на усвояемые части:

  • Применяйте общие табличные выражения для предварительной фильтрации данных, снижая нагрузку на операции объединения.
  • Выполняйте последовательную обработку и преобразование данных, объединяя CTE.
  • Рассматривайте CTE как отдельные этапы, детализирующие промежуточные результаты и формирующие многоуровневую логику.

Учёт нюансов взаимодействия NULL и JOIN

Чтобы избежать проблем при работе с JOIN и обработке NULL-значений, учтите следующие моменты:

  • Использование IN с колонками, содержащими NULL, может привести к неожиданным пустым результатам, так как NULL не равносилен NULL.
  • Оператор EXISTS обеспечивает большую надежность, избегая прямого сравнения значений и корректно обрабатывая NULL-значения.
  • Будьте аккуратны при формировании условий для JOIN, которые могут исключить строки с NULL, что влияет на точность результатов.

Эффективное индексирование для ускорения запросов

Правильное индексирование имеет ключевое значение для ускорения запросов, особенно при использовании объединений:

  • Удостоверьтесь в наличии и корректности индексов для полей, участвующих в объединениях.
  • Проанализируйте планы выполнения запросов с целью оптимизации индексов в зависимости от нагрузки на базу данных.

Полезные материалы

  1. PostgreSQL: Документация – Запросы WITH (Common Table Expressions) — официальная документация по общим табличным выражениям.
  2. SQL WITH: Организация сложных запросов — руководство по структурированию и использованию WITH в SQL.
  3. multiple with sql postgres – Примеры кода и решения — практические примеры использования множественных общих табличных выражений в PostgreSQL.
  4. WithQueries – Вики PostgreSQL — анализ запросов с общими табличными выражениями в PostgreSQL.
  5. SQL Shack: Понимание общих табличных выражений в SQL Server и PostgreSQL — сравнение CTE в SQL Server и PostgreSQL.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Как можно объединить несколько общих табличных выражений в одном запросе PostgreSQL?
1 / 5

