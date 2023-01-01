Использование нескольких WITH в PostgreSQL: временные таблицы

Быстрый ответ

Объединить несколько общих табличных выражений (CTE) в одном запросе PostgreSQL можно с помощью оператора WITH, разделённых на отдельные блоки и отделённых запятыми. Пример простого синтаксиса представлен ниже:

SQL Скопировать код WITH cte1 AS (SELECT * FROM table1), -- Первое общее табличное выражение cte2 AS (SELECT * FROM table2) -- Второе общее табличное выражение SELECT * FROM cte1 JOIN cte2 ON cte1.id = cte2.id; -- Основной запрос, объединяющий общие табличные выражения

Аккуратное определение каждого общего табличного выражения и его использование в последующем запросе позволяет сделать структуру запроса прозрачнее и логичнее.

Соблюдение синтаксиса и повышение производительности

При работе с множеством CTE следуйте следующим синтаксическим рекомендациям:

Ставьте запятую после каждого определения общего табличного выражения, кроме последнего перед основным SELECT-запросом.

Организация данных в блоке WHERE ваших временных таблиц требует внимательного подхода.

ваших временных таблиц требует внимательного подхода. Правильно структурированные операции объединения (JOIN), в частности, использование INNER JOIN вместо IN или EXISTS , способствует более эффективному слиянию таблиц.

вместо или , способствует более эффективному слиянию таблиц. EXISTS обрабатывает NULL-значения корректнее, чем IN , и может ускорить выполнение запроса.

обрабатывает NULL-значения корректнее, чем , и может ускорить выполнение запроса. INNER JOIN эффективнее использует индексы таблиц, чем IN или EXISTS .

Осмотрим пример из нескольких CTE:

SQL Скопировать код WITH cte1 AS (SELECT * FROM table1 WHERE condition1), -- Шаг 1: Извлекаем данные из первой таблицы cte2 AS (SELECT * FROM table2 WHERE condition2), -- Шаг 2: Забираем данные из второй таблицы cte3 AS (SELECT * FROM cte1 JOIN cte2 ON cte1.key = cte2.key) -- Шаг 3: Объединяем отфильтрованные наборы данных SELECT * FROM cte3; -- Шаг 4: Получаем конечный результат

В этом примере cte3 формируется на основе результата cte1 и cte2 , что демонстрирует взаимосвязь общих табличных выражений.

Визуализация

Можно провести аналогию между использованием нескольких общих табличных выражений и сборкой слоеного бутерброда:

Markdown Скопировать код 🍞 Слой 1: WITH Сыр AS (SELECT * FROM Молочные_Продукты) 🥬 Слой 2: WITH Салат AS (SELECT * FROM Овощи) 🍅 Слой 3: WITH Помидор AS (SELECT * FROM Фрукты) 🥩 Слой 4: WITH Говядина AS (SELECT * FROM Мясные_Продукты) 🍞 Слой 5: SELECT * FROM Сыр, Салат, Помидор, Говядина

Каждый WITH добавляет слой-ингредиент, а совокупный SELECT собирает все слои в единый аппетитный SQL-бутерброд.

Ковровая бомбардировка сложных запросов с помощью CTE

С помощью CTE сложные запросы можно облегчить, разбив их на усвояемые части:

Применяйте общие табличные выражения для предварительной фильтрации данных, снижая нагрузку на операции объединения.

Выполняйте последовательную обработку и преобразование данных, объединяя CTE.

Рассматривайте CTE как отдельные этапы, детализирующие промежуточные результаты и формирующие многоуровневую логику.

Учёт нюансов взаимодействия NULL и JOIN

Чтобы избежать проблем при работе с JOIN и обработке NULL-значений, учтите следующие моменты:

Использование IN с колонками, содержащими NULL, может привести к неожиданным пустым результатам, так как NULL не равносилен NULL.

с колонками, содержащими NULL, может привести к неожиданным пустым результатам, так как NULL не равносилен NULL. Оператор EXISTS обеспечивает большую надежность, избегая прямого сравнения значений и корректно обрабатывая NULL-значения.

обеспечивает большую надежность, избегая прямого сравнения значений и корректно обрабатывая NULL-значения. Будьте аккуратны при формировании условий для JOIN, которые могут исключить строки с NULL, что влияет на точность результатов.

Эффективное индексирование для ускорения запросов

Правильное индексирование имеет ключевое значение для ускорения запросов, особенно при использовании объединений:

Удостоверьтесь в наличии и корректности индексов для полей, участвующих в объединениях.

Проанализируйте планы выполнения запросов с целью оптимизации индексов в зависимости от нагрузки на базу данных.

Полезные материалы