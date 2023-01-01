Использование нескольких CTE в SQL: синтаксис SELECT
Быстрый ответ
В SQL вы можете создавать несколько общих табличных выражений (ОТВ, или CTE) в рамках одного и того же запроса, отделяя их между собой запятыми. Сложные подзапросы в ОТВ действуют как присоединённые таблицы, что позволяет структурировать запрос. Рассмотрим пример:
WITH
CTE1 AS (
SELECT * FROM Employees
),
CTE2 AS (
SELECT * FROM Departments
)
SELECT * FROM CTE1 JOIN CTE2 ON CTE1.DeptID = CTE2.ID;
Отметим, что каждое
CTE определяется один раз и может использоваться несколько раз внутри основного запроса. Это делает SQL более структурированным и элегантным при выборе данных.
Создание и использование нескольких ОТВ
Порядок объявления ОТВ имеет значение. Если
CTE2 использует данные из
CTE1, то
CTE1 должен быть объявлен первым:
WITH
CTE1 AS (
SELECT * FROM Employees WHERE Status = 'Active'
),
CTE2 AS (
SELECT E.ManagerID, COUNT(*) AS NumOfSubordinates
FROM CTE1 E
GROUP BY E.ManagerID
)
SELECT * FROM CTE2;
Представьте это как последовательное построение: данные из предыдущего ОТВ влияют на следующие операции.
Устранение ошибок в запросах с ОТВ
Следует помнить правила синтаксиса: отдельные ОТВ разделяются запятыми, а ключевое слово
WITH ставится только в начале запроса. Каждое ОТВ — это отдельная сущность со своим назначением в запросе.
Ошибка с сообщением
'Incorrect syntax near 'WITH'' зачастую свидетельствует о неправильном порядке или разграничении ОТВ. Также в конце оператора с ОТВ требуется точка с запятой.
Визуализация
Можно представить создание SQL-запроса с несколькими ОТВ как подготовку сэндвича, где каждый ОТВ — это отдельный слой, который добавляется последовательно:
🥪 ВЕРХНИЙ СЛОЙ – CTE3: Выбор сыра.
|
🥬 СРЕДНИЙ СЛОЙ – CTE2: Выбор салата.
|
🍞 НИЖНИЙ СЛОЙ – CTE1: Выбор хлеба.
Составление запроса происходит в последовательном порядке, от нижнего ОТВ к верхнему:
WITH
Grain AS (SELECT * FROM BreadBox),
Veggie AS (SELECT * FROM LettuceBox),
Dairy AS (SELECT * FROM CheeseBox)
SELECT * FROM Dairy
JOIN Veggie ON Veggie.ID = Dairy.VeggieID
JOIN Grain ON Grain.ID = Veggie.BreadID;
Каждый ОТВ (или слой) подбирается отдельно, а затем все слои объединяются в один запрос.
Улучшение читабельности и производительности
ОТВ делают запрос более аккуратным и эффективным. Заслугу в этом имеют хорошие практики форматирования и ясное именование, которые способствуют улучшению читаемости кода.
При использовании нескольких ОТВ важно следить за тем, чтобы SQL-запрос оставался читабельным и легко изменяемым. SQL Server рассматривает каждое ОТВ как временную таблицу, и их чрезмерное использование может снизить производительность.
Рассмотрение рекурсивных ОТВ
ОТВ позволяют проводить рекурсивные запросы, например, для построения иерархической структуры организации:
WITH RecursiveCTE AS (
SELECT ID, ParentID, Name, 0 AS Level
FROM Category
WHERE ParentID IS NULL
UNION ALL
SELECT c.ID, c.ParentID, c.Name, p.Level + 1
FROM Category c
INNER JOIN RecursiveCTE p ON c.ParentID = p.ID
)
SELECT * FROM RecursiveCTE ORDER BY Level, Name;
Виктор Ермаков
SQL-разработчик