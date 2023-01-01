Использование нескольких CTE в SQL: синтаксис SELECT

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

В SQL вы можете создавать несколько общих табличных выражений (ОТВ, или CTE) в рамках одного и того же запроса, отделяя их между собой запятыми. Сложные подзапросы в ОТВ действуют как присоединённые таблицы, что позволяет структурировать запрос. Рассмотрим пример:

SQL Скопировать код WITH CTE1 AS ( SELECT * FROM Employees ), CTE2 AS ( SELECT * FROM Departments ) SELECT * FROM CTE1 JOIN CTE2 ON CTE1.DeptID = CTE2.ID;

Отметим, что каждое CTE определяется один раз и может использоваться несколько раз внутри основного запроса. Это делает SQL более структурированным и элегантным при выборе данных.

Создание и использование нескольких ОТВ

Порядок объявления ОТВ имеет значение. Если CTE2 использует данные из CTE1 , то CTE1 должен быть объявлен первым:

SQL Скопировать код WITH CTE1 AS ( SELECT * FROM Employees WHERE Status = 'Active' ), CTE2 AS ( SELECT E.ManagerID, COUNT(*) AS NumOfSubordinates FROM CTE1 E GROUP BY E.ManagerID ) SELECT * FROM CTE2;

Представьте это как последовательное построение: данные из предыдущего ОТВ влияют на следующие операции.

Устранение ошибок в запросах с ОТВ

Следует помнить правила синтаксиса: отдельные ОТВ разделяются запятыми, а ключевое слово WITH ставится только в начале запроса. Каждое ОТВ — это отдельная сущность со своим назначением в запросе.

Ошибка с сообщением 'Incorrect syntax near 'WITH'' зачастую свидетельствует о неправильном порядке или разграничении ОТВ. Также в конце оператора с ОТВ требуется точка с запятой.

Визуализация

Можно представить создание SQL-запроса с несколькими ОТВ как подготовку сэндвича, где каждый ОТВ — это отдельный слой, который добавляется последовательно:

Markdown Скопировать код 🥪 ВЕРХНИЙ СЛОЙ – CTE3: Выбор сыра. | 🥬 СРЕДНИЙ СЛОЙ – CTE2: Выбор салата. | 🍞 НИЖНИЙ СЛОЙ – CTE1: Выбор хлеба.

Составление запроса происходит в последовательном порядке, от нижнего ОТВ к верхнему:

SQL Скопировать код WITH Grain AS (SELECT * FROM BreadBox), Veggie AS (SELECT * FROM LettuceBox), Dairy AS (SELECT * FROM CheeseBox) SELECT * FROM Dairy JOIN Veggie ON Veggie.ID = Dairy.VeggieID JOIN Grain ON Grain.ID = Veggie.BreadID;

Каждый ОТВ (или слой) подбирается отдельно, а затем все слои объединяются в один запрос.

Улучшение читабельности и производительности

ОТВ делают запрос более аккуратным и эффективным. Заслугу в этом имеют хорошие практики форматирования и ясное именование, которые способствуют улучшению читаемости кода.

При использовании нескольких ОТВ важно следить за тем, чтобы SQL-запрос оставался читабельным и легко изменяемым. SQL Server рассматривает каждое ОТВ как временную таблицу, и их чрезмерное использование может снизить производительность.

Рассмотрение рекурсивных ОТВ

ОТВ позволяют проводить рекурсивные запросы, например, для построения иерархической структуры организации:

SQL Скопировать код WITH RecursiveCTE AS ( SELECT ID, ParentID, Name, 0 AS Level FROM Category WHERE ParentID IS NULL UNION ALL SELECT c.ID, c.ParentID, c.Name, p.Level + 1 FROM Category c INNER JOIN RecursiveCTE p ON c.ParentID = p.ID ) SELECT * FROM RecursiveCTE ORDER BY Level, Name;

