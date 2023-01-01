Использование индекса в SQL SELECT: автоматически или явно?

Быстрый ответ

Эффективность использования индексов в запросе SELECT достигается за счет того, что условие WHERE включает столбцы, для которых создан индекс. Например, при наличии индекса по полю users(email) , запрос будет выглядеть так:

SQL Скопировать код SELECT * FROM users WHERE email = 'user@example.com';

Такой подход позволяет базе данных оптимально использовать индексы и предотвращает полное сканирование таблиц. Однако применение функций к индексируемому полю email может снизить производительность.

Подсказки на индекс

Если автоматический выбор индекса базой данных вас не устраивает, возможно использование так называемых подсказок.

Создание подсказки на индекс

Чтобы база данных использовала конкретный индекс в запросе SELECT, достаточно указать имя этого индекса с помощью оператора WITH(INDEX(your_index)) .

SQL Скопировать код SELECT * FROM users WITH(INDEX(IX_Email)) WHERE email = 'user@example.com';

Подсказки – это не указания!

Следует помнить, что частое использование подсказок может ограничить гибкость вашей базы данных, поскольку они привязывают запрос к определенному индексу.

Очевидные преимущества подсказок

Оператор WITH(INDEX()) может быть полезным для оценки того, насколько новый индекс улучшит производительность запроса, или же для принудительного использования определенного индекса.

Визуализация

Во вселенной баз данных таблицы представляют собой плавающие острова, а запрос SELECT – это ракета, готовящаяся к посадке.

Мир без индексов: Поиск по одной строке за раз — процесс крайне медленный. Волшебный мир индексов: Индекс — это ваш маяк, обеспечивающий скорость быстрее, чем сериалы на Netflix!

В королевстве SQL:

SQL Скопировать код CREATE INDEX author_index ON books (author);

И когда индекс создан:

SQL Скопировать код SELECT * FROM books WHERE author = 'J.K. Rowling';

Поиск значительно ускоряется.

Особенности индексирования и его настройка

Уникальный Индекс : Столбцы с большим разнообразием значений являются хорошими кандидатами для индексации.

: Столбцы с большим разнообразием значений являются хорошими кандидатами для индексации. Селективное Индексирование : Стоит отдать предпочтение столбцам, которые часто используются в SQL JOIN и WHERE .

: Стоит отдать предпочтение столбцам, которые часто используются в SQL и . Учет Ресурсов : Индексация больших таблиц может привести к увеличению ресурсов на хранение и обработку данных.

: Индексация больших таблиц может привести к увеличению ресурсов на хранение и обработку данных. Постоянный Мониторинг: Регулярное отслеживание производительности запросов позволит своевременно скорректировать стратегию индексации.

Паттерны запросов и их идеальные индексы

Понимание особенностей ваших запросов — ключ к созданию оптимальной системы индексации. Некоторые шаблоны запросов, такие как условия диапазона или критерии сортировки , требуют специфических типов индексов.

Выбор оптимального индекса

Markdown Скопировать код - Условия равенства аналогичны обещаниям (`WHERE status = 'Active'`) - Условия диапазона можно сравнить с планированием общего будущего (`WHERE created_at BETWEEN '2021-01-01' AND '2021-12-31'`) - Столбцы сортировки создают идеальные сценарии для особых условий (☺️)

Запросы, склонные к проблемам с индексацией

Markdown Скопировать код - Столбцы без индексов - Столбцы, обработанные с использованием функций - Поиск с помощью `LIKE`, начинающийся не с фиксированной части строки

Продвинутые техники с индексами: подсказки на индекс и принудительное использование

Для решения сложных задач или оптимизации запросов в сложных системах можно использовать подсказки на индекс и принудительное использование .

Принудительное использование индекса

Вы можете использовать индексы как своих личных супергероев:

SQL Server: WITH(INDEX(idx_name))

MySQL: FORCE INDEX (idx_name)

Продвинутый инструментарий индексации

Тестируйте свои запросы : Это позволяет оценить производительность и выявить узкие места.

: Это позволяет оценить производительность и выявить узкие места. Изучайте документацию : Это вам поможет разобраться во всех возможностях и особенностях использования индексов.

: Это вам поможет разобраться во всех возможностях и особенностях использования индексов. Не злоупотребляйте принуждением: Ставить на первое место доверие к оптимизатору запросов.

