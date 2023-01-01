Использование group by в Sequelize: синтаксис и примеры

Быстрый ответ

В ORM-библиотеке Sequelize для Node.js оператор GROUP BY группирует записи по указанному полю. Обычно он используется в связке с агрегатными функциями, например, COUNT() , SUM() , AVG() и т. д.

Вот пример SQL-запроса, генерируемого Sequelize для подсчёта количества записей в группах:

JS Скопировать код const countItems = await Model.findAll({ attributes: [ 'groupColumn', [Sequelize.fn('COUNT', Sequelize.col('groupColumn')), 'itemCount'] ], group: 'groupColumn' });

Этот JavaScript-код переводится в SQL-запрос вроде этого:

SQL Скопировать код SELECT groupColumn, COUNT(groupColumn) AS itemCount FROM Model GROUP BY groupColumn;

В этом коде синтаксис Sequelize применяется к таблице Model, где groupColumn – это название одного из столбцов.

Понимание механизма Group By

Чтобы в Sequelize выполнить группировку записей, в метод findAll передаются параметры группировки через свойство group .

Использование fn и col

Для вызова агрегатных функций и выборки полей в Sequelize предусмотрены функции sequelize.fn и sequelize.col .

JS Скопировать код const totalPrice = await Product.findAll({ attributes: [ 'category', [sequelize.fn('SUM', sequelize.col('price')), 'totalPrice'] ], group: ['category'] });

Работа с необработанными данными и псевдонимами

Чтобы применять необработанные SQL-запросы, в метод findAll передайте свойство raw: true . Для удобства чтения кода используйте псевдонимы.

JS Скопировать код const groupData = await Model.findAll({ attributes: [ [sequelize.fn('COUNT', sequelize.col('status')), 'StatusCount'] ], group: ['status'], raw: true });

Внимание к деталям

Не используйте зарезервированные слова SQL для названий фактических и псевдонимных имен. Обновляйте библиотеку Sequelize регулярно, чтобы быть в курсе последних изменений.

Более сложные сценарии использования

Для решения более сложных задач связанных с оператором Group By, следует активно использовать базовые возможности Sequelize.

Работа с ассоциациями

При группировке по ассоциациям, обратите внимание на корректную связь таблиц и выбор подходящих полей для группировки.

JS Скопировать код const orderCount = await Customer.findAll({ attributes: [ [sequelize.fn('COUNT', sequelize.col('orders.id')), 'orderCount'] ], include: [{ model: Order, attributes: [] }], group: ['Customer.id'] });

Работа с зарезервированными словами

Чтобы исключить конфликты с зарезервированными словами, используйте метод literal .

JS Скопировать код const dataWithReservedKeywords = await Model.findAll({ attributes: [ 'id', [sequelize.fn('COUNT', sequelize.col('"order"."id"')), 'orderCount'] ], group: [sequelize.literal('1')] });

Группировка по датам

Данные можно группировать и по датам, чтобы проводить анализ во времени.

JS Скопировать код const dailySales = await Sale.findAll({ attributes: [ [sequelize.fn('DATE', sequelize.col('createdAt')), 'date'], [sequelize.fn('SUM', sequelize.col('amount')), 'totalSales'] ], group: [sequelize.fn('DATE', sequelize.col('createdAt'))] });

Принципы эффективного использования группировки

Применяйте современные приемы для более эффективной работы с оператором Group By.

Индексация столбцов

Для ускорения работы SQL-запросов выполняйте индексацию полей, используемых в операторе Group By.

Использование GROUP BY вместе с having

Используйте функцию having для фильтрации сгруппированных данных после выполнения операции агрегации.

JS Скопировать код const havingExample = await Model.findAll({ attributes: [ 'groupColumn', [sequelize.fn('COUNT', sequelize.col('dataColumn')), 'dataCount'] ], group: 'groupColumn', having: sequelize.where(sequelize.fn('COUNT', sequelize.col('dataColumn')), '>', 5) });

Группировка по нескольким столбцам

В Sequelize можно группировать данные одновременно по нескольким столбцам, передав их в group в виде списка.

JS Скопировать код const compositeGrouping = await Model.findAll({ group: ['columnA', 'columnB'] });

Проверяйте соответствие запросов правилам SQL в вашей БД.

Визуализация

Представьте кухонный ящик, где лежат разные столовые приборы:

Markdown Скопировать код До Group By: [🍴, 🥄, 🍴, 🥄, 🍴, 🥄, 🔪, 🔪]

GROUP BY в Sequelize можно представить более наглядно как работу робота, который разделяет столовые приборы по типу:

SQL Скопировать код GROUP BY 'CutleryType'

В результате работы робота мы получаем что-то вроде этого:

Markdown Скопировать код После Group By: { Вилки (🍴): [🍴, 🍴, 🍴], Ложки (🥄): [🥄, 🥄, 🥄], Ножи (🔪): [🔪, 🔪] }

С теперь все столовые приборы сгруппированы по типу, что облегчает их подсчёт.

Полезные материалы