Использование group by в Sequelize: синтаксис и примеры
Быстрый ответ
В ORM-библиотеке Sequelize для Node.js оператор
GROUP BY группирует записи по указанному полю. Обычно он используется в связке с агрегатными функциями, например,
COUNT(),
SUM(),
AVG() и т. д.
Вот пример SQL-запроса, генерируемого Sequelize для подсчёта количества записей в группах:
const countItems = await Model.findAll({
attributes: [
'groupColumn',
[Sequelize.fn('COUNT', Sequelize.col('groupColumn')), 'itemCount']
],
group: 'groupColumn'
});
Этот JavaScript-код переводится в SQL-запрос вроде этого:
SELECT groupColumn, COUNT(groupColumn) AS itemCount FROM Model GROUP BY groupColumn;
В этом коде синтаксис Sequelize применяется к таблице Model, где groupColumn – это название одного из столбцов.
Понимание механизма Group By
Чтобы в Sequelize выполнить группировку записей, в метод
findAll передаются параметры группировки через свойство
group.
Оставайтесь в курсе
Чтобы всегда иметь доступ к последним возможностям библиотеки Sequelize, следите за её обновлениями.
Использование
fn и
col
Для вызова агрегатных функций и выборки полей в Sequelize предусмотрены функции
sequelize.fn и
sequelize.col.
const totalPrice = await Product.findAll({
attributes: [
'category',
[sequelize.fn('SUM', sequelize.col('price')), 'totalPrice']
],
group: ['category']
});
Работа с необработанными данными и псевдонимами
Чтобы применять необработанные SQL-запросы, в метод
findAll передайте свойство
raw: true. Для удобства чтения кода используйте псевдонимы.
const groupData = await Model.findAll({
attributes: [
[sequelize.fn('COUNT', sequelize.col('status')), 'StatusCount']
],
group: ['status'],
raw: true
});
Внимание к деталям
Не используйте зарезервированные слова SQL для названий фактических и псевдонимных имен. Обновляйте библиотеку Sequelize регулярно, чтобы быть в курсе последних изменений.
Более сложные сценарии использования
Для решения более сложных задач связанных с оператором Group By, следует активно использовать базовые возможности Sequelize.
Работа с ассоциациями
При группировке по ассоциациям, обратите внимание на корректную связь таблиц и выбор подходящих полей для группировки.
const orderCount = await Customer.findAll({
attributes: [
[sequelize.fn('COUNT', sequelize.col('orders.id')), 'orderCount']
],
include: [{
model: Order,
attributes: []
}],
group: ['Customer.id']
});
Работа с зарезервированными словами
Чтобы исключить конфликты с зарезервированными словами, используйте метод
literal.
const dataWithReservedKeywords = await Model.findAll({
attributes: [
'id',
[sequelize.fn('COUNT', sequelize.col('"order"."id"')), 'orderCount']
],
group: [sequelize.literal('1')]
});
Группировка по датам
Данные можно группировать и по датам, чтобы проводить анализ во времени.
const dailySales = await Sale.findAll({
attributes: [
[sequelize.fn('DATE', sequelize.col('createdAt')), 'date'],
[sequelize.fn('SUM', sequelize.col('amount')), 'totalSales']
],
group: [sequelize.fn('DATE', sequelize.col('createdAt'))]
});
Принципы эффективного использования группировки
Применяйте современные приемы для более эффективной работы с оператором Group By.
Индексация столбцов
Для ускорения работы SQL-запросов выполняйте индексацию полей, используемых в операторе Group By.
Использование GROUP BY вместе с having
Используйте функцию
having для фильтрации сгруппированных данных после выполнения операции агрегации.
const havingExample = await Model.findAll({
attributes: [
'groupColumn',
[sequelize.fn('COUNT', sequelize.col('dataColumn')), 'dataCount']
],
group: 'groupColumn',
having: sequelize.where(sequelize.fn('COUNT', sequelize.col('dataColumn')), '>', 5)
});
Группировка по нескольким столбцам
В Sequelize можно группировать данные одновременно по нескольким столбцам, передав их в
group в виде списка.
const compositeGrouping = await Model.findAll({
group: ['columnA', 'columnB']
});
Проверяйте соответствие запросов правилам SQL в вашей БД.
Визуализация
Представьте кухонный ящик, где лежат разные столовые приборы:
До Group By: [🍴, 🥄, 🍴, 🥄, 🍴, 🥄, 🔪, 🔪]
GROUP BY в Sequelize можно представить более наглядно как работу робота, который разделяет столовые приборы по типу:
GROUP BY 'CutleryType'
В результате работы робота мы получаем что-то вроде этого:
После Group By:
{
Вилки (🍴): [🍴, 🍴, 🍴],
Ложки (🥄): [🥄, 🥄, 🥄],
Ножи (🔪): [🔪, 🔪]
}
С теперь все столовые приборы сгруппированы по типу, что облегчает их подсчёт.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы