logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Использование GROUP BY и COUNT в Rails ActiveRecord
Перейти

#GROUP BY и агрегации  #Агрегатные функции  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

ruby
Скопировать код
Model.group(:attribute).count

Создание частотного списка полей осуществляется через .group(:attribute).count. Например, подсчет числа пользователей в соответствии с ролями составляется таким образом:

ruby
Скопировать код
User.group(:role).count  # => { 'admin' => 3, 'user' => 13 }

В этом случае ключ и значение представляют собой роль и соответствующее ей количество пользователей.

Пошаговый план для смены профессии

SQL для людей, или тайны ActiveRecord

ActiveRecord переводит запросы Ruby в чистый SQL. Исходное преобразование выглядит следующим образом:

ruby
Скопировать код
Person.group(:name).count

Запрос в SQL получается таким:

SQL
Скопировать код
SELECT COUNT(*) AS count_all, name AS name FROM "people" GROUP BY "people"."name"

Столбец name группируется, а количество уникальных имён записывается в таблицу, где результат представляет собой хеш-карту имен и их количества.

Перепись населения с джоинами, или как освоить сложные запросы

При работе со множеством таблиц используйте функциональность ActiveRecord:

ruby
Скопировать код
Order.joins(:customer).group('customers.name').size

Этот запрос выдаст количество заказов, сгруппированных по именам клиентов, с учетом их объединения в таблицы. Метод size по своему действию схож с count, но предпочтителен при использовании джойнов.

Больше данных для больших знаний: .select() и .group()

Временами, для получения дополнительной информации, необходимо использовать следующее:

ruby
Скопировать код
Person.select(:name, 'COUNT(name) as name_count').group(:name)

При помощи select можно выбрать конкретные столбцы. В результате к имени добавляется его количество ('name_count'), и результат остается в виде ActiveRecord::Relation, который содержит имена и их количество.

Один запрос — все ответы: оптимизация запросов

Для повышения эффективности необходимо оптимизировать запросы:

ruby
Скопировать код
Person.select(:name, 'COUNT(name) as name_count').joins(:articles).group(:name)

Такой способ позволяет получить список людей с числом их статей за один SQL-запрос, что упрощает проведение последующих операций.

Функция distinct()

Для определения уникальности атрибута используйте distinct:

ruby
Скопировать код
Person.select(:name).distinct.count # => Integer

Таким образом, вы получите количество уникальных имен без повторений. Запомните, что distinct и group – это разные инструменты!

Визуализация

Представьте наглядно разноцветные шарики. После группировки по цвету они разделяются на отдельные кучи:

🟠🔵🟢🔴🔵🟣🟠🔵🟢

Их количество в каждой куче:

markdown 🟠 Количество: 2 🔵 Количество: 3 🟢 Количество: 2 🔴 Количество: 1 🟣 Количество: 1

Именно так происходит группировка и подсчет в ActiveRecord.

### Станьте профессионалом с помощью советов от профи:

1. **Сфокусированность**: Используйте "scopes" для стандартизации запросов внутри модели.
2. **NULL значения**: NULL значения группируются вместе; обрабатывайте их согласно логике вашего приложения.
3. **Клауза Having**: Используйте `having` для фильтрации результатов после группировки. `where` фильтрует до группировки, `having` — после.

### Ловушки и подводные камни:

- **Перегрузка запросов**: Не включайте ненужные поля, так как это замедлит выполнение запросов.
- **Проблема N+1**: Избегайте загрузки данных для каждого экземпляра модели, используйте `includes`.
- **Недопонимание `count`**: `count` считает строки, `group` основывается на группах, `distinct` считает уникальные значения.

## Полезные материалы

1. [Active Record Query Interface — Ruby on Rails Guides](https://guides.rubyonrails.org/active_record_querying.html#group) — Руководство по использованию `GROUP BY` в ActiveRecord.
2. [group (ActiveRecord::QueryMethods) – APIdock](https://apidock.com/rails/ActiveRecord/QueryMethods/group) — Документация по методу `group`.
3. [Understanding 'GROUP BY' in Rails – Tutorial | DigitalOcean](https://www.digitalocean.com/community/tutorials/understanding-group-by-in-rails-for-beginners) — Простое объяснение `GROUP BY` для новичков.
4. [Module: Enumerable (Ruby 2.7.0)](https://ruby-doc.org/core-2.7.0/Enumerable.html#method-i-group_by) — Документация по Enumerable `group_by` в Ruby.
5. [Back to Basics: Writing SQL Queries](https://thoughtbot.com/blog/back-to-basics-sql) — Гид по SQL, полезный для работы с ActiveRecord!
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой метод используется для создания частотного списка полей в ActiveRecord?
1 / 5

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

