Использование GROUP BY и COUNT в Rails ActiveRecord

Быстрый ответ

ruby Скопировать код Model.group(:attribute).count

Создание частотного списка полей осуществляется через .group(:attribute).count . Например, подсчет числа пользователей в соответствии с ролями составляется таким образом:

ruby Скопировать код User.group(:role).count # => { 'admin' => 3, 'user' => 13 }

В этом случае ключ и значение представляют собой роль и соответствующее ей количество пользователей.

SQL для людей, или тайны ActiveRecord

ActiveRecord переводит запросы Ruby в чистый SQL. Исходное преобразование выглядит следующим образом:

ruby Скопировать код Person.group(:name).count

Запрос в SQL получается таким:

SQL Скопировать код SELECT COUNT(*) AS count_all, name AS name FROM "people" GROUP BY "people"."name"

Столбец name группируется, а количество уникальных имён записывается в таблицу, где результат представляет собой хеш-карту имен и их количества.

Перепись населения с джоинами, или как освоить сложные запросы

При работе со множеством таблиц используйте функциональность ActiveRecord :

ruby Скопировать код Order.joins(:customer).group('customers.name').size

Этот запрос выдаст количество заказов, сгруппированных по именам клиентов, с учетом их объединения в таблицы. Метод size по своему действию схож с count , но предпочтителен при использовании джойнов.

Больше данных для больших знаний: .select() и .group()

Временами, для получения дополнительной информации, необходимо использовать следующее:

ruby Скопировать код Person.select(:name, 'COUNT(name) as name_count').group(:name)

При помощи select можно выбрать конкретные столбцы. В результате к имени добавляется его количество ('name_count'), и результат остается в виде ActiveRecord::Relation , который содержит имена и их количество.

Один запрос — все ответы: оптимизация запросов

Для повышения эффективности необходимо оптимизировать запросы:

ruby Скопировать код Person.select(:name, 'COUNT(name) as name_count').joins(:articles).group(:name)

Такой способ позволяет получить список людей с числом их статей за один SQL-запрос, что упрощает проведение последующих операций.

Функция distinct()

Для определения уникальности атрибута используйте distinct :

ruby Скопировать код Person.select(:name).distinct.count # => Integer

Таким образом, вы получите количество уникальных имен без повторений. Запомните, что distinct и group – это разные инструменты!

Визуализация

Представьте наглядно разноцветные шарики. После группировки по цвету они разделяются на отдельные кучи:

🟠🔵🟢🔴🔵🟣🟠🔵🟢

Их количество в каждой куче:

markdown 🟠 Количество: 2 🔵 Количество: 3 🟢 Количество: 2 🔴 Количество: 1 🟣 Количество: 1