Использование enum параметра в JpaRepository nativeQuery

#Java Core  #Spring  #Hibernate/JPA  
Быстрый ответ

В JpaRepository чтобы работать с enum, их следует преобразовать с использованием name() или ordinal(). Это позволит интерпретировать их как String или Integer, которые применимы в SQL:

@Query(value = "SELECT * FROM your_table WHERE status = :status", nativeQuery = true)
List<YourEntity> findByStatus(@Param("status") String status);

// Пример использования enum:
List<YourEntity> result = repository.findByStatus(YOUR_ENUM_CONSTANT.name());
Применение Spring Expression Language (SpEL)

С применением Spring Expression Language (SpEL) запросы становятся более гибкими:

@Query(value = "SELECT * FROM your_table WHERE status = CAST(:#{#status.name()} AS varchar)", nativeQuery = true)
List<YourEntity> findByStatus(@Param("status") ApplicationStatus status);

Enum можно передавать напрямую в findByStatus, и позволить Spring выполнить преобразование.

Работа с enum типами на стороне SQL базы данных

При использовании enum типов в базе данных, приведение типов поможет прямо в @Query:

CAST(:#{#status.name()} AS enum_type)

Особенности работы с коллекциями enums

Чтобы применить список enums в запросе, вы можете использовать возможности проекции Spring:

@Query(value = "SELECT * FROM your_table WHERE status IN :statuses", nativeQuery = true)
List<YourEntity> findByStatuses(@Param("statuses") Collection<String> statuses);

// Обработка списков Enums
List<YourEntity> result = repository.findByStatuses(YOUR_ENUMS.stream().map(Enum::name).collect(Collectors.toList()));

Преобразование Enums в строки произойдет автоматически.

Учет nullable enum параметров

В случае, когда enum параметр может иметь значение null, следует использовать этот подход:

:#{#paramName != null ? #paramName.name() : 'DEFAULT_VALUE'}

Таким образом, если значение не равно null, оно будет использовано, иначе будет подставлено значение по умолчанию.

Визуализация

Визуализируем:

Enums в SQL запросе:

  • NativeQuery с Enum параметром: возможность его использования.
  • JpaRepository: Java требует конкретного значения (код цвета).

Практический пример:

@Query(value = "SELECT * FROM художники WHERE стиль = :стиль", nativeQuery=true)
List<Художник> findByStyle(@Param("стиль") String стиль); // SQL требует строковое представление

Если ваш Enum – это 🖌️, а SQL база данных — это 🎨, вам нужно работать с именами.

Лучшие практики и затруднительные ситуации

Соответствие имен Enum

Имена enum должны соответствовать значениям в базе данных, чтобы избежать путаницы.

Используйте JPQL

Если нативные запросы кажутся сложными, то JPQL может служить альтернативой, поскольку позволяет использовать enum напрямую без преобразований:

@Query("SELECT e FROM Entity e WHERE e.status = :status")
List<YourEntity> findByStatus(@Param("status") ApplicationStatus status);

Используйте SpEL с осторожностью

Не злоупотребляйте SpEL, чтобы запросы оставались ясными и понятными.

