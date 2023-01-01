Использование двойного conflict_target в PostgreSQL: решение

#PostgreSQL  #INSERT / UPDATE / DELETE  #MERGE / UPSERT  
Быстрый ответ

В PostgreSQL для управления конфликтами по нескольким столбцам служит составной уникальный индекс. Его необходимо указать в директиве ON CONFLICT.

Пример кода:

SQL
Скопировать код
CREATE UNIQUE INDEX idx_unique_cols ON my_table (col1, col2);

INSERT INTO my_table (col1, col2, col3)
VALUES ('a', 'b', 'c')
ON CONFLICT ON CONSTRAINT idx_unique_cols
DO UPDATE SET col3 = EXCLUDED.col3;

С помощью этого подхода вы сможете эффективно разрешить конфликты в ON CONFLICT, используя парные сочетания столбцов col1 и col2 по индексу idx_unique_cols.

Продвинутое управление конфликтами с помощью ограничений исключения

Ограничения исключения – мощный инструмент для разрешения сложных конфликтных ситуаций. Они весьма полезны для предотвращения спорных временных интервалов, что в некоторых SQL-задачах может быть столь же неприятно, как ананасы на пицце.

Пример использования ограничения исключения:

SQL
Скопировать код
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS btree_gist;  // Просто чтобы был задел на будущее!

ALTER TABLE my_table ADD CONSTRAINT no_overlap EXCLUDE USING gist (
  col1 WITH =,
  tsrange(start_time, end_time) WITH &&
);

Такой подход исключает вероятность того, что две строки могут иметь одинаковое значение в col1 и при этом пересекающиеся во времени интервалы. Это как составление пиццы, на которой ингредиенты гармонично сочетаются, не перекрывая друг друга!

Использование хранимых процедур и обработки исключений для управления сложными ситуациями

Сложные проблемы конфликтов могут требовать более сложных решений, которые стандартные ограничения не в состоянии предложить. В таких случаях на помощь приходят хранимые процедуры с обработкой исключений.

Пример хранимой процедуры с обработкой исключения:

SQL
Скопировать код
CREATE OR REPLACE FUNCTION upsert_my_table(
  key1 INT, key2 INT, data TEXT
) RETURNS VOID AS $$
BEGIN
  LOOP
    -- Попробуем обновить строку, если она существует.
    UPDATE my_table SET col3 = data WHERE col1 = key1 AND col2 = key2;
    IF found THEN
      -- Строка обновлена, задача выполнена.
      RETURN;
    END IF;
    -- Попытка вставить новую запись
    BEGIN
      INSERT INTO my_table (col1, col2, col3) VALUES (key1, key2, data);
      RETURN;
    EXCEPTION WHEN unique_violation THEN
      -- Обработка ошибки нарушения уникальности.
    END;
  END LOOP;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

Данная процедура участвует в управлении конфликтами, обеспечивая их мягкое и элегантное решение.

Ограничение: ON CONFLICT в PostgreSQL

В PostgreSQL, начиная с версии 9.5, директива ON CONFLICT не поддерживает указание нескольких conflict_targets. По этой причине нам приходится искать креативные решения для управления конфликтами:

  • Использование циклов в хранимых функциях: Циклы позволяют пошагово пробовать разные подходы к решению проблемы.
  • Частичные уникальные индексы: Индексы этого типа обеспечивают строгую уникальность, применяя её к определённым строкам.
  • Триггеры и пользовательские функции: Этот подход дает возможность разработать собственную логику разрешения конфликтов.

Визуализация

Пожалуйста, представьте себе путь через перекресток конфликтов, который вы пытаетесь без проблем пройти:

Markdown
Скопировать код
          🚦
         /  |  \
      🛣️    🛣️   🛣️
     /      |      \
(🔑)       (🔑)      (🔑)

На каждом дорожном направлении имеется свой уникальный ключ (🔑) и светофор (🚦), что символизирует директиву ON CONFLICT.

Варианты разрешения конфликтов:

Markdown
Скопировать код
🚦 На перекрестке конфликтов 🚦

🛣️1 (столбец A) -> 🚧 Воспользуемся методами Нео
🛣️2 (столбец B) -> 🚧 Применим технику Тринити
🛣️3 (столбец C) -> ❌ Путь перекрыт агентом Смитом! Дорога непроходима!

Вам, в роли спасителя мира, необходимо выбрать корректный путь обхода конфликтов. Держите ситуацию под контролем и используйте хранимые процедуры и ограничения исключения для эффективного устранения конфликтов!

Оптимизация структуры таблиц путём рефакторинга

Если вы часто сталкиваетесь с конфликтами данных, вам стоит рассмотреть возможность реорганизации таблицы. Создайте единый столбец, в котором будут объединёны конфликтующие атрибуты в хешированном или конкатенированном значении для уникальной индексации. Это поможет ускорить процесс на порядок.

Использование частичных уникальных индексов

Частичные уникальные индексы – это весьма гибкий и высокопроизводительный инструмент, который незаменим, когда уникальность строки зависит от определённых условий.

Пример создания частичного уникального индекса:

SQL
Скопировать код
CREATE UNIQUE INDEX idx_unique_active ON my_table (col1, col2)
WHERE is_active = TRUE;

Такой подход работает только с активными записями, а неактивные строки остаются свободны от ограничений уникальности.

Обновления PostgreSQL

Следите за новыми версиями PostgreSQL, которые способны привнести улучшения в работу директивы ON CONFLICT. С каждым обновлением могут добавляться новые возможности для эффективного обхода конфликтных ситуаций.

Полезные материалы

  1. PostgreSQL: Документация: 16: INSERT — официальная документация PostgreSQL о директиве ON CONFLICT.
  2. Реддит – Обсуждение на любую тему — обсуждения в сообществе о способах управления множественными столбцами в условии ON CONFLICT.
  3. Errata для документации Postgres ON CONFLICT — исправление ошибок в документации PostgreSQL, связанных с директивой ON CONFLICT.
Алина Карпова

инженер по данным

