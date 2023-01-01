Использование DISTINCT с функцией COUNT() OVER в SQL Server

#Оконные функции (Window Functions)  #DISTINCT  #Агрегатные функции  
Быстрый ответ

SQL

WITH CTE AS (
  SELECT DISTINCT key, category FROM table
)
SELECT 
  category, COUNT(key) OVER (PARTITION BY category) AS distinct_count
FROM CTE;

Использование конструкции CTE помогает нам избежать дублирования записей при подсчёте и получить количество уникальных записей в каждой категории.

Использование DENSE_RANK

SQL

WITH Ranked AS (
  SELECT 
    key, 
    category, 
    DENSE_RANK() OVER (PARTITION BY category ORDER BY key) AS dr
  FROM table
  WHERE key IS NOT NULL
)
SELECT 
  category, 
  MAX(dr) AS distinct_count
FROM Ranked
GROUP BY category;

Функция DENSE_RANK() позволяет нам определить максимальный ранг, который и будет отображать количество уникальных значений в каждой категории. Запомните, что NULL значения должны обрабатываться отдельно.

SQL Server 2012: Использование DISTINCT совместно с OVER()

В SQL Server 2012 и более поздних версиях появилась возможность использовать COUNT(DISTINCT) с OVER().

SQL

SELECT 
  category,
  COUNT(DISTINCT key) OVER (PARTITION BY category) AS distinct_count
FROM table;

Эта функциональность доступна для тестирования здесь.

Визуализация

Markdown

Список гостей (👥): [Алиса, Боб, Чарли, Алиса, Боб]

COUNT() OVER: Подсчёт приглашенных

Markdown

📨: [👤 + 👤 + 👤 + 👤 + 👤] = 5

COUNT() OVER с DISTINCT: Подсчёт участников вечеринки

Markdown

🎉: [Алиса, Боб, Чарли] = 3

DISTINCT позволяет учесть каждого гостя только однажды, не принимая во внимание повторения.

Полезные инструменты

OUTER APPLY для обработки пропусков

SQL

SELECT 
  t.category, 
  dc.DistinctCount
FROM 
  (SELECT DISTINCT category FROM table) t
OUTER APPLY (
  SELECT COUNT(DISTINCT t2.key) AS DistinctCount
  FROM table t2
  WHERE t2.category = t.category
) dc;

Связанные подзапросы как надёжное средство

SQL

SELECT 
  DISTINCT category, 
  (SELECT COUNT(DISTINCT key) FROM table t2 WHERE t2.category = t1.category) AS distinct_count
FROM table t1;

Группировка с использованием подзапросов

SQL

SELECT 
  category, 
  (SELECT COUNT(DISTINCT key) FROM table t2 WHERE t2.category = t1.category) AS distinct_count
FROM table t1
GROUP BY category;

Продвинутые методы

Подсчёт с учетом определённых условий

SQL

SELECT 
  category, 
  COUNT(DISTINCT CASE WHEN condition THEN key ELSE NULL END) OVER (PARTITION BY category) AS conditional_distinct_count
FROM table;

Методы агрегации для более удобного подсчёта

SQL

SELECT 
  category, 
  (SELECT MIN(key) FROM table WHERE category = t.category AND condition) AS conditional_distinct_count
FROM table t
GROUP BY category;

Денис Сурков

архитектор данных

