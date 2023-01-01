Использование DbContext.Database.SqlQuery с хранимыми процедурами
Быстрый ответ
Перейдем сразу к практике. Пример вызова хранимой процедуры с помощью
DbContext.Database.SqlQuery<T> в Entity Framework:
var results = context.Database.SqlQuery<YourType>("EXEC StoredProcedureName @p1, @p2",
new SqlParameter("p1", value1),
new SqlParameter("p2", value2)).ToList();
Важные моменты:
- Тип
YourTypeдолжен совпадать с типом возвращаемых данных.
- Замените
StoredProcedureName,
@p1,
@p2на имя и параметры вашей хранимой процедуры.
- Для связывания параметров со значениями используйте экземпляры
SqlParameter.
Совет: Строение и названия параметров в вашей хранимой процедуре и в вызове должны быть идентичными. Это обеспечит релевантность результатов.
Шаг за шагом при работе с комплексными типами
Требуется обойти преграду при работе с комплексными типами? Не беда:
- Создайте класс, структура которого соответствует результатам хранимой процедуры:
public class MyComplexType
{
// Введите свойства, соответствующие схеме хранимой процедуры
}
- Вызовите хранимую процедуру аналогичным способом:
var complexResults = context.Database.SqlQuery<MyComplexType>("EXEC MyComplexStoredProcedure @p1, @p2", new SqlParameter("@p1", value1), new SqlParameter("@p2", value2)).ToList();
Совет: Состыковка имен свойств вашего класса и названий столбцов возвращаемых процедурой значений упростит маппинг данных.
Ловкое обработка исключений
Ошибки случаются у каждого. Разумное обращение с
SqlException поможет справиться с неожиданными ситуациями:
try
{
var results = context.Database.SqlQuery<YourType>("EXEC mySpName @param1, @param2", new SqlParameter("param1", value1), new SqlParameter("param2", value2)).ToList();
// Сюда вставьте код без риска
}
catch (SqlException ex)
{
// Место для обработки SQL-ошибок
}
Лучшие практики: Дисциплина и аккуратность
Серьезное отношение к коду помогает быть эффективным. Используйте
using для грамотного управления сущностями:
- Рекоммендуется использовать блок
usingдля корректного управления жизненным циклом
DbContext.
- Если параметров много, не смешивайте их прямо в вызове
SqlQuery.
object[] params = {/* Ваши экземпляры SqlParameter здесь */}
var results = dbContext.Database.SqlQuery<YourType>("EXEC MyStoredProcedure @p1, @p2", params).ToList();
Визуализация – откройте магию работы
Представим, что такое работа метода
DbContext.Database.SqlQuery<TElement>(sql, params) с хранимыми процедурами:
Если актуален SQL Server 2005, немного иначе устройте команду:
// Небольшой комментарий для поднятия настроения
var results = context.Database.SqlQuery<YourType>("EXEC mySpName @param1 = {0}, @param2 = {1}", new object[] { value1, value2 }).ToList();
Помните: порядок следования, типы и синтаксис SQL — это обеспечивает вас итоговым надежным методом
SqlQuery, избавляющим от нежданных
SqlException.
Чистота – залог успеха
Чистота и читаемость кода — важны для команды разработчиков:
- Для работы с комплексными типами создавайте отдельный класс.
- Каждому
SqlParameterдайте точное обозначение для правильной интерпретации.
Не избитый путь: работа с динамическими типами
Иногда, когда требуется работа с динамическими типами, нужно воспользоваться динамической версией
SqlQuery и использовать
DbDataReader:
// Это способ для смельчаков
var results = context.Database.SqlQuery(typeof(YourType), "EXEC StoredProcedureName", parameters).GetEnumerator();
while (results.MoveNext())
{
var record = (YourType)results.Current;
// Место для обработки данных
}
