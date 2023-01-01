logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Использование DbContext.Database.SqlQuery с хранимыми процедурами
Перейти

Использование DbContext.Database.SqlQuery с хранимыми процедурами

#Разное  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Перейдем сразу к практике. Пример вызова хранимой процедуры с помощью DbContext.Database.SqlQuery<T> в Entity Framework:

csharp
Скопировать код
var results = context.Database.SqlQuery<YourType>("EXEC StoredProcedureName @p1, @p2", 
             new SqlParameter("p1", value1), 
             new SqlParameter("p2", value2)).ToList();

Важные моменты:

  • Тип YourType должен совпадать с типом возвращаемых данных.
  • Замените StoredProcedureName, @p1, @p2 на имя и параметры вашей хранимой процедуры.
  • Для связывания параметров со значениями используйте экземпляры SqlParameter.

Совет: Строение и названия параметров в вашей хранимой процедуре и в вызове должны быть идентичными. Это обеспечит релевантность результатов.

Пошаговый план для смены профессии

Шаг за шагом при работе с комплексными типами

Требуется обойти преграду при работе с комплексными типами? Не беда:

  1. Создайте класс, структура которого соответствует результатам хранимой процедуры:
csharp
Скопировать код
public class MyComplexType
{
    // Введите свойства, соответствующие схеме хранимой процедуры
}
  1. Вызовите хранимую процедуру аналогичным способом:
csharp
Скопировать код
var complexResults = context.Database.SqlQuery<MyComplexType>("EXEC MyComplexStoredProcedure @p1, @p2", new SqlParameter("@p1", value1), new SqlParameter("@p2", value2)).ToList();

Совет: Состыковка имен свойств вашего класса и названий столбцов возвращаемых процедурой значений упростит маппинг данных.

Ловкое обработка исключений

Ошибки случаются у каждого. Разумное обращение с SqlException поможет справиться с неожиданными ситуациями:

csharp
Скопировать код
try
{
    var results = context.Database.SqlQuery<YourType>("EXEC mySpName @param1, @param2", new SqlParameter("param1", value1), new SqlParameter("param2", value2)).ToList();
    // Сюда вставьте код без риска
}
catch (SqlException ex)
{
    // Место для обработки SQL-ошибок
}

Лучшие практики: Дисциплина и аккуратность

Серьезное отношение к коду помогает быть эффективным. Используйте using для грамотного управления сущностями:

  • Рекоммендуется использовать блок using для корректного управления жизненным циклом DbContext.
  • Если параметров много, не смешивайте их прямо в вызове SqlQuery.
csharp
Скопировать код
object[] params = {/* Ваши экземпляры SqlParameter здесь */}
var results = dbContext.Database.SqlQuery<YourType>("EXEC MyStoredProcedure @p1, @p2", params).ToList();

Визуализация – откройте магию работы

Представим, что такое работа метода DbContext.Database.SqlQuery<TElement>(sql, params) с хранимыми процедурами:

Markdown
Скопировать код
🗝️ Метод 'SqlQuery<TElement>' — главный дирижер в оркестре данных!

📦 В каждом «ящике» с данными — ценность, готовая превратиться в `TElement`.

🔓 Поверните ключ и, вот оно, данные в ваших руках!

Если актуален SQL Server 2005, немного иначе устройте команду:

csharp
Скопировать код
// Небольшой комментарий для поднятия настроения
var results = context.Database.SqlQuery<YourType>("EXEC mySpName @param1 = {0}, @param2 = {1}", new object[] { value1, value2 }).ToList();

Помните: порядок следования, типы и синтаксис SQL — это обеспечивает вас итоговым надежным методом SqlQuery, избавляющим от нежданных SqlException.

Чистота – залог успеха

Чистота и читаемость кода — важны для команды разработчиков:

  • Для работы с комплексными типами создавайте отдельный класс.
  • Каждому SqlParameter дайте точное обозначение для правильной интерпретации.

Не избитый путь: работа с динамическими типами

Иногда, когда требуется работа с динамическими типами, нужно воспользоваться динамической версией SqlQuery и использовать DbDataReader:

csharp
Скопировать код
// Это способ для смельчаков
var results = context.Database.SqlQuery(typeof(YourType), "EXEC StoredProcedureName", parameters).GetEnumerator();
while (results.MoveNext())
{
    var record = (YourType)results.Current;
    // Место для обработки данных
}

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Как вызвать хранимую процедуру с помощью DbContext в Entity Framework?
1 / 5

Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

Свежие материалы
Вставка и редактирование изображений в Google Презентациях
6 сентября 2024
Методы HTTP: GET, POST и другие
6 сентября 2024
Различия между HTTP и HTTPS
6 сентября 2024

Загрузка...