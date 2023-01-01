Использование DbContext.Database.SqlQuery с хранимыми процедурами

Быстрый ответ

Перейдем сразу к практике. Пример вызова хранимой процедуры с помощью DbContext.Database.SqlQuery<T> в Entity Framework:

csharp Скопировать код var results = context.Database.SqlQuery<YourType>("EXEC StoredProcedureName @p1, @p2", new SqlParameter("p1", value1), new SqlParameter("p2", value2)).ToList();

Важные моменты:

Тип YourType должен совпадать с типом возвращаемых данных.

должен совпадать с типом возвращаемых данных. Замените StoredProcedureName , @p1 , @p2 на имя и параметры вашей хранимой процедуры.

, , на имя и параметры вашей хранимой процедуры. Для связывания параметров со значениями используйте экземпляры SqlParameter .

Совет: Строение и названия параметров в вашей хранимой процедуре и в вызове должны быть идентичными. Это обеспечит релевантность результатов.

Шаг за шагом при работе с комплексными типами

Требуется обойти преграду при работе с комплексными типами? Не беда:

Создайте класс, структура которого соответствует результатам хранимой процедуры:

csharp Скопировать код public class MyComplexType { // Введите свойства, соответствующие схеме хранимой процедуры }

Вызовите хранимую процедуру аналогичным способом:

csharp Скопировать код var complexResults = context.Database.SqlQuery<MyComplexType>("EXEC MyComplexStoredProcedure @p1, @p2", new SqlParameter("@p1", value1), new SqlParameter("@p2", value2)).ToList();

Совет: Состыковка имен свойств вашего класса и названий столбцов возвращаемых процедурой значений упростит маппинг данных.

Ловкое обработка исключений

Ошибки случаются у каждого. Разумное обращение с SqlException поможет справиться с неожиданными ситуациями:

csharp Скопировать код try { var results = context.Database.SqlQuery<YourType>("EXEC mySpName @param1, @param2", new SqlParameter("param1", value1), new SqlParameter("param2", value2)).ToList(); // Сюда вставьте код без риска } catch (SqlException ex) { // Место для обработки SQL-ошибок }

Лучшие практики: Дисциплина и аккуратность

Серьезное отношение к коду помогает быть эффективным. Используйте using для грамотного управления сущностями:

Рекоммендуется использовать блок using для корректного управления жизненным циклом DbContext .

для корректного управления жизненным циклом . Если параметров много, не смешивайте их прямо в вызове SqlQuery .

csharp Скопировать код object[] params = {/* Ваши экземпляры SqlParameter здесь */} var results = dbContext.Database.SqlQuery<YourType>("EXEC MyStoredProcedure @p1, @p2", params).ToList();

Визуализация – откройте магию работы

Представим, что такое работа метода DbContext.Database.SqlQuery<TElement>(sql, params) с хранимыми процедурами:

Markdown Скопировать код 🗝️ Метод 'SqlQuery<TElement>' — главный дирижер в оркестре данных! 📦 В каждом «ящике» с данными — ценность, готовая превратиться в `TElement`. 🔓 Поверните ключ и, вот оно, данные в ваших руках!

Если актуален SQL Server 2005, немного иначе устройте команду:

csharp Скопировать код // Небольшой комментарий для поднятия настроения var results = context.Database.SqlQuery<YourType>("EXEC mySpName @param1 = {0}, @param2 = {1}", new object[] { value1, value2 }).ToList();

Помните: порядок следования, типы и синтаксис SQL — это обеспечивает вас итоговым надежным методом SqlQuery , избавляющим от нежданных SqlException .

Чистота – залог успеха

Чистота и читаемость кода — важны для команды разработчиков:

Для работы с комплексными типами создавайте отдельный класс.

Каждому SqlParameter дайте точное обозначение для правильной интерпретации.

Не избитый путь: работа с динамическими типами

Иногда, когда требуется работа с динамическими типами, нужно воспользоваться динамической версией SqlQuery и использовать DbDataReader :

csharp Скопировать код // Это способ для смельчаков var results = context.Database.SqlQuery(typeof(YourType), "EXEC StoredProcedureName", parameters).GetEnumerator(); while (results.MoveNext()) { var record = (YourType)results.Current; // Место для обработки данных }

