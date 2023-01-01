Использование CTE несколько раз в процедуре SQL: решение

Быстрый ответ

SQL Скопировать код WITH cte AS ( -- Здесь объявляем наше общее табличное выражение ) SELECT * FROM cte -- Первый вызов UNION ALL SELECT * FROM cte; -- Второй вызов

Для многократного использования общего табличного выражения (Common Table Expression, CTE) в рамках одного запроса, вы можете воспользоваться операцией UNION ALL.

Сказ о превращении общих табличных выражений в наших верных помощниках

Сохранение результатов работы CTE для последующего использования

Вы можете заранее сохранить результаты работы общего табличного выражения для упрощения дальнейшего использования:

SQL Скопировать код WITH cte AS ( -- Объявляем наше общее табличное выражение ) SELECT * INTO #TempTable FROM cte; -- Работаем с временной таблицей SELECT * FROM #TempTable; SELECT COUNT(*) FROM #TempTable;

Открываем мир возможностей с табличными функциями

Табличные функции (Inline Table-Valued Functions, Inline TVF) позволяют вам использовать CTE в совершенно новом ключе:

SQL Скопировать код CREATE FUNCTION dbo.GetCteData() RETURNS TABLE AS RETURN ( -- Объявление CTE здесь ) -- Использование функции: SELECT * FROM dbo.GetCteData();

Повторное написание кода теперь не нужно: преобразуйте ваше общее табличное выражение в функцию, которая сделает работу за вас.

Упрощаем подсчет строк и ускоряем процесс

Сочетание ROW_NUMBER() и COUNT() сделает реализацию пагинации и подсчета общего числа строк намного проще:

SQL Скопировать код WITH cte AS ( SELECT *, ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY SomeColumn) AS RowNum, COUNT(1) OVER() AS TotalCount FROM SomeTable ) SELECT *, TotalCount FROM cte WHERE RowNum BETWEEN @StartRow AND @EndRow;

Профессиональные советы: Продвинутое использование CTE

Поддержание производительности и согласованности: дуэт в вашем арсенале

Для оптимизации производительности CTE:

Регулярно тестируйте хранимые процедуры с различными параметрами, чтобы избежать неожиданных сюрпризов.

с различными параметрами, чтобы избежать неожиданных сюрпризов. Придерживайтесь ясного именования CTE, чтобы облегчить понимание и поддержку кода.

Пункт контроля и аватара героя

Будьте внимательны к ссылкам на CTE для обеспечения корректной работы.

для обеспечения корректной работы. Проверяйте связи и условия в CTE, чтобы избежать ошибок и неожиданностей.

Меньше – это больше: упрощаем использование COUNT с CTE

Делаем все максимально просто и определяем, что именно мы подсчитываем:

SQL Скопировать код WITH cte AS ( -- Объявление CTE здесь ) SELECT COUNT(*) FROM cte;

Визуализация

Представьте себе ящик с инструментами (🧰), из которого вы можете вытаскивать нужные инструменты для разных проектов.

Если использовать CTE один раз — это как взять инструмент для одноразового использования: ToDo – Починить кран!:

SQL Скопировать код WITH Toolbox AS (SELECT 🔨, 🔧, 🪛 FROM 🧰) SELECT * FROM Toolbox;

При многократном использовании CTE представляется, словно у вас есть несколько клонированных ящиков с инструментами для выполнения различных задач.

Преодоление границ: преодоление ограничений в CTE

Будьте готовы к системным ограничениям

Стоит знать о системных ограничениях вашей базы данных: CTE могут иметь ограничения на количество ссылок.

Соблюдайте целостность данных

Внимательно следите за зависимостями данных. Помните о возможном влиянии множественного использования логики CTE на целостность данных.

Работайте с вычислениями в CTE

При необходимости пагинации, не стесняйтесь включать соответствующие вычисления в CTE.

Гарантируйте последовательность для пагинации

Получите упорядоченность данных с помощью функции ROW_NUMBER() :

SQL Скопировать код WITH OrderedCTE AS ( SELECT *, ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY KeyColumn) AS RN ) SELECT * FROM OrderedCTE WHERE RN BETWEEN @Start AND @End;

