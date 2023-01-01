Использование CTE несколько раз в процедуре SQL: решение#SQL для аналитиков #CTE (WITH) #Хранимые процедуры
Быстрый ответ
WITH cte AS (
-- Здесь объявляем наше общее табличное выражение
)
SELECT * FROM cte -- Первый вызов
UNION ALL
SELECT * FROM cte; -- Второй вызов
Для многократного использования общего табличного выражения (Common Table Expression, CTE) в рамках одного запроса, вы можете воспользоваться операцией UNION ALL.
Сказ о превращении общих табличных выражений в наших верных помощниках
Сохранение результатов работы CTE для последующего использования
Вы можете заранее сохранить результаты работы общего табличного выражения для упрощения дальнейшего использования:
WITH cte AS (
-- Объявляем наше общее табличное выражение
)
SELECT * INTO #TempTable FROM cte;
-- Работаем с временной таблицей
SELECT * FROM #TempTable;
SELECT COUNT(*) FROM #TempTable;
Открываем мир возможностей с табличными функциями
Табличные функции (Inline Table-Valued Functions, Inline TVF) позволяют вам использовать CTE в совершенно новом ключе:
CREATE FUNCTION dbo.GetCteData()
RETURNS TABLE AS
RETURN (
-- Объявление CTE здесь
)
-- Использование функции:
SELECT * FROM dbo.GetCteData();
Повторное написание кода теперь не нужно: преобразуйте ваше общее табличное выражение в функцию, которая сделает работу за вас.
Упрощаем подсчет строк и ускоряем процесс
Сочетание
ROW_NUMBER() и
COUNT() сделает реализацию пагинации и подсчета общего числа строк намного проще:
WITH cte AS (
SELECT *,
ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY SomeColumn) AS RowNum,
COUNT(1) OVER() AS TotalCount
FROM SomeTable
)
SELECT *, TotalCount
FROM cte
WHERE RowNum BETWEEN @StartRow AND @EndRow;
Профессиональные советы: Продвинутое использование CTE
Поддержание производительности и согласованности: дуэт в вашем арсенале
Для оптимизации производительности CTE:
- Регулярно тестируйте хранимые процедуры с различными параметрами, чтобы избежать неожиданных сюрпризов.
- Придерживайтесь ясного именования CTE, чтобы облегчить понимание и поддержку кода.
Пункт контроля и аватара героя
- Будьте внимательны к ссылкам на CTE для обеспечения корректной работы.
- Проверяйте связи и условия в CTE, чтобы избежать ошибок и неожиданностей.
Меньше – это больше: упрощаем использование COUNT с CTE
Делаем все максимально просто и определяем, что именно мы подсчитываем:
WITH cte AS (
-- Объявление CTE здесь
)
SELECT COUNT(*) FROM cte;
Визуализация
Представьте себе ящик с инструментами (🧰), из которого вы можете вытаскивать нужные инструменты для разных проектов.
Если использовать CTE один раз — это как взять инструмент для одноразового использования: ToDo – Починить кран!:
WITH Toolbox AS (SELECT 🔨, 🔧, 🪛 FROM 🧰)
SELECT * FROM Toolbox;
При многократном использовании CTE представляется, словно у вас есть несколько клонированных ящиков с инструментами для выполнения различных задач.
Преодоление границ: преодоление ограничений в CTE
Будьте готовы к системным ограничениям
Стоит знать о системных ограничениях вашей базы данных: CTE могут иметь ограничения на количество ссылок.
Соблюдайте целостность данных
Внимательно следите за зависимостями данных. Помните о возможном влиянии множественного использования логики CTE на целостность данных.
Работайте с вычислениями в CTE
При необходимости пагинации, не стесняйтесь включать соответствующие вычисления в CTE.
Гарантируйте последовательность для пагинации
Получите упорядоченность данных с помощью функции
ROW_NUMBER():
WITH OrderedCTE AS (
SELECT *, ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY KeyColumn) AS RN
)
SELECT * FROM OrderedCTE WHERE RN BETWEEN @Start AND @End;
Екатерина Громова
аналитик данных