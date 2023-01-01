Использование COUNT и GROUP BY в SQL запросе: примеры
Быстрый ответ
Для определения количества повторений каждого уникального значения колонки
columnName примените следующий запрос:
SELECT columnName, COUNT(*) AS count
FROM tableName
GROUP BY columnName;
В результате будут получены строка со сводной таблицей, содержащей уникальные значения из
columnName и соответствующее их количество.
Не только группировка: использование переменных и подсчёт уникальных значений
Для составления обобщенного отчета вместе с группировкой данных можно применять оператор
CROSS JOIN:
/* Сохраним общее количество в переменной */
SELECT t.columnName, t.count, tt.total
FROM (
SELECT columnName, COUNT(*) AS count
FROM tableName
GROUP BY columnName
) t
/* Теперь применяем CROSS JOIN вместе с подсчетом общего количества */
CROSS JOIN (
SELECT COUNT(*) as total
FROM tableName
) tt;
Для определения количества уникальных записей используйте
COUNT(DISTINCT:
/* В результате должен остаться только один */
SELECT columnName, COUNT(DISTINCT userId) AS uniqueUsers
FROM tableName
GROUP BY columnName;
Для улучшения производительности используйте
COUNT(*) для подсчёта строк, вместо
COUNT(column), если не требуется учитывать значения столбцов.
Копаем глубже: использование подзапросов для детальной аналитики
Подзапросы применяются для более детализированного анализа данных:
SELECT sub.columnName, sub.userCount, AVG(sub.userCount) OVER () AS averageCount
FROM (
/* Детально анализируем подзапрос */
SELECT columnName, COUNT(*) AS userCount
FROM tableName
GROUP BY columnName
) AS sub;
Не забывайте, что
OVER () является составной частью аналитических функций и отлично работает в таких системах управления базами данных, как Oracle.
Визуализация
Представьте что SQL-запрос
SELECT – это инспектор на фруктовом рынке 🕵️♂️, который анализирует сорта фруктов:
| Сорт фрукта | Количество |
| ----------- | ---------- |
| 🍎 Яблоки | 3 |
| 🍌 Бананы | 5 |
| 🍊 Апельсины | 2 |
Оператор
GROUP BY помогает сгруппировать фрукты по сортам:
GROUP BY fruit_type
🍎🍎🍎 | 🍌🍌🍌🍌🍌 | 🍊🍊
А
COUNT подобен инспектору, подсчитывающему количество каждого сорта:
SELECT fruit_type, COUNT(*)
Отчёт инспектора (🕵️♂️):
- Яблоки (🍎): 3
- Бананы (🍌): 5
- Апельсины (🍊): 2
**Каждая строка отчёта показывает сорт фруктов и их количество, полученное в рамках одного SQL-запроса.**
Работаем на дистанции: продвинутые техники группировки данных
Анализ сложных наборов данных и их взаимосвязи невозможен без применения агрегатных и оконных функций:
/* Анализ данных, как если бы это был 1999 год */
SELECT columnName,
COUNT(*) OVER (PARTITION BY columnName) AS partitionedCount
FROM tableName;
PARTITION BY позволяет выполнить агрегатные функции в рамках отдельно взятых групп данных.
Если нужен ещё более детальный подсчёт, используйте условные агрегаты:
/* Условная обработка данных по правилам SQL */
SELECT columnName,
SUM(CASE WHEN condition THEN 1 ELSE 0 END) AS conditionalCount
FROM tableName
GROUP BY columnName;
Такой подход позволяет подсчитывать только те строки, которые отвечают определенному условию.
Оптимизация и совместимость: на что следует обращать внимание
Всегда имейте под рукой официальную документацию по вашей СУБД — это ваш справочник по SQL. Важно учитывать особенности каждой из СУБД, таких как MySQL, PostgreSQL, SQL Server и Oracle. Уделяйте внимание тестированию ваших запросов на совместимость.
Помните, всё зависит от контекста. Понимайте свои данные и осознанно выбирайте между
COUNT(*) и
COUNT(column).
На пути к оптимизации производительности избегайте использования лишних операций в
COUNT(). Например:
/* Помним, что умеренность ведёт к победе */
SELECT columnName, COUNT(1)
FROM tableName
GROUP BY columnName;
Хотя
COUNT(1) может показаться более ясным выбором, обычно
COUNT(*) обеспечивает лучшую производительность. Усвойте урок от зайца и черепахи: нет необходимости проверять значения в столбцах на каждом этапе.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы