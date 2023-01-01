Использование COUNT и GROUP BY в SQL запросе: примеры

Быстрый ответ

Для определения количества повторений каждого уникального значения колонки columnName примените следующий запрос:

SQL Скопировать код SELECT columnName, COUNT(*) AS count FROM tableName GROUP BY columnName;

В результате будут получены строка со сводной таблицей, содержащей уникальные значения из columnName и соответствующее их количество.

Не только группировка: использование переменных и подсчёт уникальных значений

Для составления обобщенного отчета вместе с группировкой данных можно применять оператор CROSS JOIN :

SQL Скопировать код /* Сохраним общее количество в переменной */ SELECT t.columnName, t.count, tt.total FROM ( SELECT columnName, COUNT(*) AS count FROM tableName GROUP BY columnName ) t /* Теперь применяем CROSS JOIN вместе с подсчетом общего количества */ CROSS JOIN ( SELECT COUNT(*) as total FROM tableName ) tt;

Для определения количества уникальных записей используйте COUNT(DISTINCT :

SQL Скопировать код /* В результате должен остаться только один */ SELECT columnName, COUNT(DISTINCT userId) AS uniqueUsers FROM tableName GROUP BY columnName;

Для улучшения производительности используйте COUNT(*) для подсчёта строк, вместо COUNT(column) , если не требуется учитывать значения столбцов.

Копаем глубже: использование подзапросов для детальной аналитики

Подзапросы применяются для более детализированного анализа данных:

SQL Скопировать код SELECT sub.columnName, sub.userCount, AVG(sub.userCount) OVER () AS averageCount FROM ( /* Детально анализируем подзапрос */ SELECT columnName, COUNT(*) AS userCount FROM tableName GROUP BY columnName ) AS sub;

Не забывайте, что OVER () является составной частью аналитических функций и отлично работает в таких системах управления базами данных, как Oracle.

Визуализация

Представьте что SQL-запрос SELECT – это инспектор на фруктовом рынке 🕵️‍♂️, который анализирует сорта фруктов:

Markdown Скопировать код | Сорт фрукта | Количество | | ----------- | ---------- | | 🍎 Яблоки | 3 | | 🍌 Бананы | 5 | | 🍊 Апельсины | 2 |

Оператор GROUP BY помогает сгруппировать фрукты по сортам:

SQL Скопировать код GROUP BY fruit_type

🍎🍎🍎 | 🍌🍌🍌🍌🍌 | 🍊🍊

А COUNT подобен инспектору, подсчитывающему количество каждого сорта:

SQL Скопировать код SELECT fruit_type, COUNT(*)

Markdown Скопировать код Отчёт инспектора (🕵️‍♂️): - Яблоки (🍎): 3 - Бананы (🍌): 5 - Апельсины (🍊): 2 **Каждая строка отчёта показывает сорт фруктов и их количество, полученное в рамках одного SQL-запроса.**

Работаем на дистанции: продвинутые техники группировки данных

Анализ сложных наборов данных и их взаимосвязи невозможен без применения агрегатных и оконных функций:

SQL Скопировать код /* Анализ данных, как если бы это был 1999 год */ SELECT columnName, COUNT(*) OVER (PARTITION BY columnName) AS partitionedCount FROM tableName;

PARTITION BY позволяет выполнить агрегатные функции в рамках отдельно взятых групп данных.

Если нужен ещё более детальный подсчёт, используйте условные агрегаты:

SQL Скопировать код /* Условная обработка данных по правилам SQL */ SELECT columnName, SUM(CASE WHEN condition THEN 1 ELSE 0 END) AS conditionalCount FROM tableName GROUP BY columnName;

Такой подход позволяет подсчитывать только те строки, которые отвечают определенному условию.

Оптимизация и совместимость: на что следует обращать внимание

Всегда имейте под рукой официальную документацию по вашей СУБД — это ваш справочник по SQL. Важно учитывать особенности каждой из СУБД, таких как MySQL, PostgreSQL, SQL Server и Oracle. Уделяйте внимание тестированию ваших запросов на совместимость.

Помните, всё зависит от контекста. Понимайте свои данные и осознанно выбирайте между COUNT(*) и COUNT(column) .

На пути к оптимизации производительности избегайте использования лишних операций в COUNT() . Например:

SQL Скопировать код /* Помним, что умеренность ведёт к победе */ SELECT columnName, COUNT(1) FROM tableName GROUP BY columnName;

Хотя COUNT(1) может показаться более ясным выбором, обычно COUNT(*) обеспечивает лучшую производительность. Усвойте урок от зайца и черепахи: нет необходимости проверять значения в столбцах на каждом этапе.

