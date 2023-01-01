Использование COUNT и GROUP BY в SQL запросе: примеры

Быстрый ответ

Для определения количества повторений каждого уникального значения колонки columnName примените следующий запрос:

SELECT columnName, COUNT(*) AS count
FROM tableName
GROUP BY columnName;

В результате будут получены строка со сводной таблицей, содержащей уникальные значения из columnName и соответствующее их количество.

Пошаговый план для смены профессии

Не только группировка: использование переменных и подсчёт уникальных значений

Для составления обобщенного отчета вместе с группировкой данных можно применять оператор CROSS JOIN:

/* Сохраним общее количество в переменной */
SELECT t.columnName, t.count, tt.total
FROM (
    SELECT columnName, COUNT(*) AS count
    FROM tableName
    GROUP BY columnName
) t
/* Теперь применяем CROSS JOIN вместе с подсчетом общего количества */
CROSS JOIN (
    SELECT COUNT(*) as total
    FROM tableName
) tt;

Для определения количества уникальных записей используйте COUNT(DISTINCT:

/* В результате должен остаться только один */
SELECT columnName, COUNT(DISTINCT userId) AS uniqueUsers
FROM tableName
GROUP BY columnName;

Для улучшения производительности используйте COUNT(*) для подсчёта строк, вместо COUNT(column), если не требуется учитывать значения столбцов.

Копаем глубже: использование подзапросов для детальной аналитики

Подзапросы применяются для более детализированного анализа данных:

SELECT sub.columnName, sub.userCount, AVG(sub.userCount) OVER () AS averageCount
FROM (
    /* Детально анализируем подзапрос */
    SELECT columnName, COUNT(*) AS userCount
    FROM tableName
    GROUP BY columnName
) AS sub;

Не забывайте, что OVER () является составной частью аналитических функций и отлично работает в таких системах управления базами данных, как Oracle.

Визуализация

Представьте что SQL-запрос SELECT – это инспектор на фруктовом рынке 🕵️‍♂️, который анализирует сорта фруктов:

| Сорт фрукта | Количество |
| ----------- | ---------- |
| 🍎 Яблоки   |     3      |
| 🍌 Бананы    |     5      |
| 🍊 Апельсины |     2      |

Оператор GROUP BY помогает сгруппировать фрукты по сортам:

GROUP BY fruit_type

🍎🍎🍎 | 🍌🍌🍌🍌🍌 | 🍊🍊

А COUNT подобен инспектору, подсчитывающему количество каждого сорта:

SELECT fruit_type, COUNT(*)
Отчёт инспектора (🕵️‍♂️):
- Яблоки (🍎): 3
- Бананы (🍌): 5
- Апельсины (🍊): 2

**Каждая строка отчёта показывает сорт фруктов и их количество, полученное в рамках одного SQL-запроса.**

Работаем на дистанции: продвинутые техники группировки данных

Анализ сложных наборов данных и их взаимосвязи невозможен без применения агрегатных и оконных функций:

/* Анализ данных, как если бы это был 1999 год */
SELECT columnName,
       COUNT(*) OVER (PARTITION BY columnName) AS partitionedCount
FROM tableName;

PARTITION BY позволяет выполнить агрегатные функции в рамках отдельно взятых групп данных.

Если нужен ещё более детальный подсчёт, используйте условные агрегаты:

/* Условная обработка данных по правилам SQL */
SELECT columnName, 
       SUM(CASE WHEN condition THEN 1 ELSE 0 END) AS conditionalCount
FROM tableName
GROUP BY columnName;

Такой подход позволяет подсчитывать только те строки, которые отвечают определенному условию.

Оптимизация и совместимость: на что следует обращать внимание

Всегда имейте под рукой официальную документацию по вашей СУБД — это ваш справочник по SQL. Важно учитывать особенности каждой из СУБД, таких как MySQL, PostgreSQL, SQL Server и Oracle. Уделяйте внимание тестированию ваших запросов на совместимость.

Помните, всё зависит от контекста. Понимайте свои данные и осознанно выбирайте между COUNT(*) и COUNT(column).

На пути к оптимизации производительности избегайте использования лишних операций в COUNT(). Например:

/* Помним, что умеренность ведёт к победе */
SELECT columnName, COUNT(1)
FROM tableName
GROUP BY columnName;

Хотя COUNT(1) может показаться более ясным выбором, обычно COUNT(*) обеспечивает лучшую производительность. Усвойте урок от зайца и черепахи: нет необходимости проверять значения в столбцах на каждом этапе.

Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

