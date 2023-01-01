Использование COALESCE в SQL для пустых и NULL строк#SQL для аналитиков #NULL и обработка пропусков
Быстрый ответ
Для оптимальной обработки значений, включая
NULL и пустые строки, применяйте следующий код:
SELECT COALESCE(NULLIF(myColumn, ''), 'fallbackValue') FROM myTable;
Здесь функции
COALESCE и
NULLIF комбинируются для того, чтобы пустые строки преобразовывались в
NULL, после чего приравнивались к 'fallbackValue', если
myColumn равен
NULL или пустоте. Замените
myColumn,
myTable и 'fallbackValue' на соответствующие вам значения.
NULL против пустых строк: проблематика в SQL
NULL и пустые строки являются двумя различными концепциями, что может усложнить выполнение операций в SQL, поскольку эти понятия не взаимозаменяемы. Используя
COALESCE, пустая строка рассматривается как допустимое значение, а для сохранения консистентности обработки данных иногда ее следует интерпретировать как null. Один из подходов – это использование функции
NULLIF для преобразования столбца в выражении
COALESCE:
-- Если в столбце 'coffee' обнаружена пустая строка, выберем значение из 'tea'.
SELECT COALESCE(NULLIF(coffee, ''), tea) AS beverage FROM breakfastTable;
Такой подход позволяет заменить пустую строку в столбце 'coffee' на
NULL, а затем в качестве результата выбрать значение из столбца 'tea'.
Упрощение сложности данных с помощью CASE WHEN
Для более детального контроля можно использовать конструкцию
CASE WHEN:
-- Если пирог отсутствует, выбираем торт!
SELECT CASE
WHEN pie <> '' THEN pie
ELSE cake
END AS dessert
FROM pastryTable;
Это выражение действует как переключатель в SQL: оно проверяет, не пустое ли условие, и в случае пустоты выбирает 'cake' в качестве десерта.
Визуализация
Взглянем на работу
COALESCE:
COALESCE: [🔧(null), 🔨(null), 🛠️(''), 🪓(Industry)]
Здесь
COALESCE пропускает
NULL и не принимает к сведению пустые строки.
Замена пустой строки ключом — вот здесь настоящий сюрприз!
COALESCE('🔧', '🔨', '🛠️', '', '🪓') => Результат: 🛠️ ('')
Тот факт, что
COALESCE принимает пустую строку, подчеркивает уникальность обработки
NULL и пустых строк в SQL.
Оптимизация выборки значимых данных
Сочетание
COALESCE и
NULLIF реализует выбор релевантных значений, игнорируя ненужные пустые места:
В SQL предпочтительны следующие данные: [🧰(Industry), 🛠️(Other)]
Если значение 'Other' пусто, мы бы хотели отдать предпочтение значению 'Industry':
SELECT COALESCE(NULLIF(Other, ''), Industry) AS PreferredTool FROM myTable;
В SQL, взаимодействие
NULLIF и
COALESCE помогает приоритизировать 'Industry', когда 'Other' не предоставляет полезную информацию.
Достижение определённости данных
Важно понимать, как
COALESCE обращается с
NULL и пустыми строками, чтобы обеспечивать точный анализ данных и устранять сценарии, которые могут привести к неполным данным. Применение
NULLIF для преобразования пустых строк в
NULL ассистирует
COALESCE в формировании более предсказуемых результатов:
-- Когда пустые строки блокируют вам путь, превращайте их в NULL!
SELECT COALESCE(NULLIF(lemons, ''), lemonade) AS Drink FROM sunshineTable;
Денис Сурков
архитектор данных