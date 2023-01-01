Использование COALESCE в SQL для пустых и NULL строк

Быстрый ответ

Для оптимальной обработки значений, включая NULL и пустые строки, применяйте следующий код:

SQL Скопировать код SELECT COALESCE(NULLIF(myColumn, ''), 'fallbackValue') FROM myTable;

Здесь функции COALESCE и NULLIF комбинируются для того, чтобы пустые строки преобразовывались в NULL , после чего приравнивались к 'fallbackValue', если myColumn равен NULL или пустоте. Замените myColumn , myTable и 'fallbackValue' на соответствующие вам значения.

NULL против пустых строк: проблематика в SQL

NULL и пустые строки являются двумя различными концепциями, что может усложнить выполнение операций в SQL, поскольку эти понятия не взаимозаменяемы. Используя COALESCE , пустая строка рассматривается как допустимое значение, а для сохранения консистентности обработки данных иногда ее следует интерпретировать как null. Один из подходов – это использование функции NULLIF для преобразования столбца в выражении COALESCE :

SQL Скопировать код -- Если в столбце 'coffee' обнаружена пустая строка, выберем значение из 'tea'. SELECT COALESCE(NULLIF(coffee, ''), tea) AS beverage FROM breakfastTable;

Такой подход позволяет заменить пустую строку в столбце 'coffee' на NULL , а затем в качестве результата выбрать значение из столбца 'tea'.

Упрощение сложности данных с помощью CASE WHEN

Для более детального контроля можно использовать конструкцию CASE WHEN :

SQL Скопировать код -- Если пирог отсутствует, выбираем торт! SELECT CASE WHEN pie <> '' THEN pie ELSE cake END AS dessert FROM pastryTable;

Это выражение действует как переключатель в SQL: оно проверяет, не пустое ли условие, и в случае пустоты выбирает 'cake' в качестве десерта.

Визуализация

Взглянем на работу COALESCE :

Markdown Скопировать код COALESCE: [🔧(null), 🔨(null), 🛠️(''), 🪓(Industry)]

Здесь COALESCE пропускает NULL и не принимает к сведению пустые строки.

Markdown Скопировать код Замена пустой строки ключом — вот здесь настоящий сюрприз! COALESCE('🔧', '🔨', '🛠️', '', '🪓') => Результат: 🛠️ ('')

Тот факт, что COALESCE принимает пустую строку, подчеркивает уникальность обработки NULL и пустых строк в SQL.

Оптимизация выборки значимых данных

Сочетание COALESCE и NULLIF реализует выбор релевантных значений, игнорируя ненужные пустые места:

Markdown Скопировать код В SQL предпочтительны следующие данные: [🧰(Industry), 🛠️(Other)]

Если значение 'Other' пусто, мы бы хотели отдать предпочтение значению 'Industry':

SQL Скопировать код SELECT COALESCE(NULLIF(Other, ''), Industry) AS PreferredTool FROM myTable;

В SQL, взаимодействие NULLIF и COALESCE помогает приоритизировать 'Industry', когда 'Other' не предоставляет полезную информацию.

Достижение определённости данных

Важно понимать, как COALESCE обращается с NULL и пустыми строками, чтобы обеспечивать точный анализ данных и устранять сценарии, которые могут привести к неполным данным. Применение NULLIF для преобразования пустых строк в NULL ассистирует COALESCE в формировании более предсказуемых результатов:

SQL Скопировать код -- Когда пустые строки блокируют вам путь, превращайте их в NULL! SELECT COALESCE(NULLIF(lemons, ''), lemonade) AS Drink FROM sunshineTable;

