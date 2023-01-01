Использование BOOLEAN в SELECT Oracle: обход ORA-00904
Быстрый ответ
Для выбора записей по условию на логическое поле типа
BOOLEAN используйте SQL-запрос в следующем виде:
SELECT * FROM таблица WHERE логический_столбец;
Для инвертирования условия добавьте
NOT:
SELECT * FROM таблица WHERE NOT логический_столбец;
С помощью оператора
CASE можно заменить отображение на более наглядные значения:
SELECT CASE WHEN логический_столбец THEN 'Да' ELSE 'Нет' END FROM таблица;
Альтернативы BOOLEAN в других базах данных
В таких системах управления базами данных как Oracle и MySQL, который не поддерживают тип
BOOLEAN, вместо него используются
1 и
0, обозначающие
true и
false соответственно. Это необходимо учесть при составлении запросов.
Трактовка логического типа как целого числа:
SELECT CASE WHEN is_active THEN 1 ELSE 0 END AS флаг_активности FROM пользователи;
Этот пример показывает, как интерпретируются значения
is_active:
1 для активных, а
0 для неактивных пользователей.
Преобразование логического типа в строку:
SELECT name, CASE WHEN is_admin THEN 'true' ELSE 'false' END AS статус_админа FROM пользователи;
Такой запрос делает выходные данные понятными для тех, кто не связан с программированием.
Работа с BOOLEAN на профессиональном уровне
Использование BOOLEAN в PL/SQL
В PL/SQL
BOOLEAN может используются в функциях. Для интеграции с SQL требуются оборачивающие функции, представляющие логические значения:
CREATE FUNCTION wrap_boolean(p_int IN NUMBER) RETURN BOOLEAN AS
BEGIN
RETURN sys.diutil.int_to_bool(p_int); -- Конвертация числового значения в BOOLEAN
END wrap_boolean;
Используйте эту функцию для работы с
BOOLEAN в PL/SQL через SQL-запросы.
Отображение данных в удобочитаемом виде
Преобразуйте
BOOLEAN в человечески удобный формат с использованием
IF-THEN или
CASE:
SELECT id, name, CASE WHEN expires_at > CURRENT_DATE THEN 'Активна' ELSE 'Истекла' END AS статус_подписки FROM члены;
SQL предлагает гибкие инструменты для работы с данными, минуя потребность в графических интерфейсах.
Визуализация
Логический тип данных в
SELECT можно изобразить как светофор:
SELECT CASE
WHEN условие = TRUE THEN '🟢'
ELSE '🔴'
END AS Светофор
FROM ДанныеШоссе;
В мире SQL
BOOLEAN контролирует доступ к данным:
Условие выполнено: 🟢 (Данные доступны)
Условие не выполнено: 🔴 (Доступ ограничен)
Как и светофор,
BOOLEAN может пропускать (TRUE) или блокировать (FALSE) данные.
Распространённые проблемы с BOOLEAN
Использование оператора "TRUE" в Oracle SQL
Избегайте использования
TRUE в Oracle SQL, так как это может привести к ошибке
ORA-00904: недопустимый идентификатор.
Вставка данных типа BOOLEAN без предварительной обработки
В СУБД, не поддерживающих
BOOLEAN, требуется преобразовать значение в целое число или строку перед вставкой.
Работа с BOOLEAN в инструментах, требующих совместимости с SQL
При использовании инструментов типа Hibernate или Mybatis, которые ожидают
BOOLEAN в форме
1 и
0, необходимо следовать их соглашениям для правильной работы запросов.
Посторонняя мудрость и адаптация приложений
Соединение баз данных
BOOLEAN функционирует по-разному в разных СУБД:
- В PostgreSQL используются
't'и
'f'.
- В MySQL это аналог
TINYINT(1)с
1обозначающим
trueи
0
false.
- В SQLite любое ненулевое значение интерпретируется как
true.
Соответствие с высокоуровневым кодом приложения
Ваш SQL-код должен учитывать ожидания прикладного уровня вашего приложения в части обработки логических значений.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы