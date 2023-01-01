Использование BOOLEAN в SELECT Oracle: обход ORA-00904

Быстрый ответ

Для выбора записей по условию на логическое поле типа BOOLEAN используйте SQL-запрос в следующем виде:

SQL Скопировать код SELECT * FROM таблица WHERE логический_столбец;

Для инвертирования условия добавьте NOT :

SQL Скопировать код SELECT * FROM таблица WHERE NOT логический_столбец;

С помощью оператора CASE можно заменить отображение на более наглядные значения:

SQL Скопировать код SELECT CASE WHEN логический_столбец THEN 'Да' ELSE 'Нет' END FROM таблица;

Альтернативы BOOLEAN в других базах данных

В таких системах управления базами данных как Oracle и MySQL, который не поддерживают тип BOOLEAN , вместо него используются 1 и 0 , обозначающие true и false соответственно. Это необходимо учесть при составлении запросов.

Трактовка логического типа как целого числа:

SQL Скопировать код SELECT CASE WHEN is_active THEN 1 ELSE 0 END AS флаг_активности FROM пользователи;

Этот пример показывает, как интерпретируются значения is_active : 1 для активных, а 0 для неактивных пользователей.

Преобразование логического типа в строку:

SQL Скопировать код SELECT name, CASE WHEN is_admin THEN 'true' ELSE 'false' END AS статус_админа FROM пользователи;

Такой запрос делает выходные данные понятными для тех, кто не связан с программированием.

Работа с BOOLEAN на профессиональном уровне

Использование BOOLEAN в PL/SQL

В PL/SQL BOOLEAN может используются в функциях. Для интеграции с SQL требуются оборачивающие функции, представляющие логические значения:

SQL Скопировать код CREATE FUNCTION wrap_boolean(p_int IN NUMBER) RETURN BOOLEAN AS BEGIN RETURN sys.diutil.int_to_bool(p_int); -- Конвертация числового значения в BOOLEAN END wrap_boolean;

Используйте эту функцию для работы с BOOLEAN в PL/SQL через SQL-запросы.

Отображение данных в удобочитаемом виде

Преобразуйте BOOLEAN в человечески удобный формат с использованием IF-THEN или CASE :

SQL Скопировать код SELECT id, name, CASE WHEN expires_at > CURRENT_DATE THEN 'Активна' ELSE 'Истекла' END AS статус_подписки FROM члены;

SQL предлагает гибкие инструменты для работы с данными, минуя потребность в графических интерфейсах.

Визуализация

Логический тип данных в SELECT можно изобразить как светофор:

Markdown Скопировать код SELECT CASE WHEN условие = TRUE THEN '🟢' ELSE '🔴' END AS Светофор FROM ДанныеШоссе;

В мире SQL BOOLEAN контролирует доступ к данным:

Markdown Скопировать код Условие выполнено: 🟢 (Данные доступны) Условие не выполнено: 🔴 (Доступ ограничен)

Как и светофор, BOOLEAN может пропускать (TRUE) или блокировать (FALSE) данные.

Распространённые проблемы с BOOLEAN

Использование оператора "TRUE" в Oracle SQL

Избегайте использования TRUE в Oracle SQL, так как это может привести к ошибке ORA-00904: недопустимый идентификатор .

Вставка данных типа BOOLEAN без предварительной обработки

В СУБД, не поддерживающих BOOLEAN , требуется преобразовать значение в целое число или строку перед вставкой.

Работа с BOOLEAN в инструментах, требующих совместимости с SQL

При использовании инструментов типа Hibernate или Mybatis, которые ожидают BOOLEAN в форме 1 и 0 , необходимо следовать их соглашениям для правильной работы запросов.

Посторонняя мудрость и адаптация приложений

Соединение баз данных

BOOLEAN функционирует по-разному в разных СУБД:

В PostgreSQL используются 't' и 'f' .

используются и . В MySQL это аналог TINYINT(1) с 1 обозначающим true и 0 false .

это аналог с обозначающим и . В SQLite любое ненулевое значение интерпретируется как true .

Соответствие с высокоуровневым кодом приложения

Ваш SQL-код должен учитывать ожидания прикладного уровня вашего приложения в части обработки логических значений.

