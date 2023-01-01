Использование andWhere и orWhere в Doctrine: синтаксис и примеры

#Веб-разработка  #Основы SQL  #WHERE и фильтрация  
Быстрый ответ

Запомните важные моменты: используйте andWhere для сцепления фильтров и orWhere для установки альтернатив. Работая с QueryBuilder, вы можете с легкостью их применять:

php

$queryBuilder->where('alias.column1 = :value1')
  ->setParameter('value1', $value1)
  ->andWhere('alias.column2 = :value2') // К запросу добавляется второй столбец
  ->setParameter('value2', $value2)
  ->orWhere('alias.column3 = :value3') // Третий столбец вводит новые условия
  ->setParameter('value3', $value3)
  ->orWhere('alias.column4 = :value4'); // Четвертый столбец дополняет условия

andWhere требует выполнения всех условий, в то время как orWhere требует выполнения хотя бы одного из условий.

Создание сложных условий

Вы — профессионал, которому приходится иметь дело со сложными запросами. Как совмещать andWhere и orWhere вместе? Для этого предназначен класс Expr!

Соединение условий при помощи вложенных структур

Для определения условий следует использовать методы ->expr()->andX() и ->expr()->orX(). Это позволяет соединять правила и создавать вложенные запросы как элементы единой системы.

php

$queryBuilder->where(
  $queryBuilder->expr()->andX(
    $queryBuilder->expr()->eq('alias.column1', ':value1'),
    $queryBuilder->expr()->orX(
      $queryBuilder->expr()->eq('alias.column2', ':value2'),
      $queryBuilder->expr()->like('alias.column3', ':value3')
    )
  )
);

Динамическое добавление условий

Иногда условия запроса формируются исходя из текущих задач. В таких случаях можно подготовить массив условий и использовать цикл для их добавления. Этот подход напоминает создание списка покупок.

php

$conditions = [...];  // Подготавливаем набор условий.
$composite = $queryBuilder->expr()->orX();

foreach ($conditions as $condition) {
  $composite->add($condition); // Дополняем список условий
}

$queryBuilder->where($composite); // Передаем конкретный запрос на выполнение

Работа с значениями, сравнением и прочим

Используйте ->expr()->eq() для сравнения, ->expr()->like() для поиска по шаблону и ->expr()->literal() для работы с литералами. Эти инструменты делают ваш запрос более точным.

php

$queryBuilder->where(
  $queryBuilder->expr()->eq('alias.column', $queryBuilder->expr()->literal('SomeValue'))
);

Визуализация

andWhere требует выполнения всех условий, поэтому его стоит использовать, когда важно учесть все критерии.

orWhere предполагает выполнение любого из условий, подобно обсуждению вопроса о наличии ананасов на пицце — за или против.

Создание запросов с andWhere и orWhere можно сравнить с приготовлением пиццы: andWhere нужен для полного соответствия всем пожеланиям, а orWhere требует выполнения хотя бы одного из условий.

Повышение производительности и избегание ловушек

Важно избегать избыточности запросов и использовать параметры для защиты от SQL-инъекций. Также следует выбирать правильный способ извлечения данных — иногда работа с массивом эффективнее, чем с полными объектами.

Несколько разумных советов и хитростей

Используйте функцию getNewCriterion в Propel для идей по оптимизации условий в Doctrine. Не забывайте об изучении документации Doctrine, которая содержит множество примеров и передовых практик.

Полезные материалы

  1. QueryBuilder – путеводитель по ORM Doctrine — развернутое руководство по работе с QueryBuilder.
  2. Введение – коллекции Doctrine — обзор использования Criteria для andWhere и orWhere.
