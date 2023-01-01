Использование andWhere и orWhere в Doctrine: синтаксис и примеры

Быстрый ответ

Запомните важные моменты: используйте andWhere для сцепления фильтров и orWhere для установки альтернатив. Работая с QueryBuilder , вы можете с легкостью их применять:

php Скопировать код $queryBuilder->where('alias.column1 = :value1') ->setParameter('value1', $value1) ->andWhere('alias.column2 = :value2') // К запросу добавляется второй столбец ->setParameter('value2', $value2) ->orWhere('alias.column3 = :value3') // Третий столбец вводит новые условия ->setParameter('value3', $value3) ->orWhere('alias.column4 = :value4'); // Четвертый столбец дополняет условия

andWhere требует выполнения всех условий, в то время как orWhere требует выполнения хотя бы одного из условий.

Создание сложных условий

Вы — профессионал, которому приходится иметь дело со сложными запросами. Как совмещать andWhere и orWhere вместе? Для этого предназначен класс Expr !

Соединение условий при помощи вложенных структур

Для определения условий следует использовать методы ->expr()->andX() и ->expr()->orX() . Это позволяет соединять правила и создавать вложенные запросы как элементы единой системы.

php Скопировать код $queryBuilder->where( $queryBuilder->expr()->andX( $queryBuilder->expr()->eq('alias.column1', ':value1'), $queryBuilder->expr()->orX( $queryBuilder->expr()->eq('alias.column2', ':value2'), $queryBuilder->expr()->like('alias.column3', ':value3') ) ) );

Динамическое добавление условий

Иногда условия запроса формируются исходя из текущих задач. В таких случаях можно подготовить массив условий и использовать цикл для их добавления. Этот подход напоминает создание списка покупок.

php Скопировать код $conditions = [...]; // Подготавливаем набор условий. $composite = $queryBuilder->expr()->orX(); foreach ($conditions as $condition) { $composite->add($condition); // Дополняем список условий } $queryBuilder->where($composite); // Передаем конкретный запрос на выполнение

Работа с значениями, сравнением и прочим

Используйте ->expr()->eq() для сравнения, ->expr()->like() для поиска по шаблону и ->expr()->literal() для работы с литералами. Эти инструменты делают ваш запрос более точным.

php Скопировать код $queryBuilder->where( $queryBuilder->expr()->eq('alias.column', $queryBuilder->expr()->literal('SomeValue')) );

Визуализация

andWhere требует выполнения всех условий, поэтому его стоит использовать, когда важно учесть все критерии.

orWhere предполагает выполнение любого из условий, подобно обсуждению вопроса о наличии ананасов на пицце — за или против.

Создание запросов с andWhere и orWhere можно сравнить с приготовлением пиццы: andWhere нужен для полного соответствия всем пожеланиям, а orWhere требует выполнения хотя бы одного из условий.

Повышение производительности и избегание ловушек

Важно избегать избыточности запросов и использовать параметры для защиты от SQL-инъекций. Также следует выбирать правильный способ извлечения данных — иногда работа с массивом эффективнее, чем с полными объектами.

Несколько разумных советов и хитростей

Используйте функцию getNewCriterion в Propel для идей по оптимизации условий в Doctrine. Не забывайте об изучении документации Doctrine, которая содержит множество примеров и передовых практик.

