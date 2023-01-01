Использование алиаса в WHERE-условии SQL: оптимальное решение
Быстрый ответ
Если вы хотите использовать псевдоним в условии в SQL-фильтре, примените исходное выражение в предложении
WHERE, или используйте подзапрос или общее табличное выражение (CTE). Псевдонимы напрямую в
WHERE применять нельзя, потому что данное предложение обрабатывается раньше, чем
SELECT.
Для лучшего понимания приведем примеры: Пример использования подзапроса:
/*
когда "total_sum" превышает 100
*/
SELECT sub.*
FROM (
SELECT col, SUM(col2) AS total_sum
FROM table
) AS sub
WHERE sub.total_sum > 100;
Пример использования CTE:
/*
когда "total_sum" больше 100
*/
WITH TotalSums AS (
SELECT col, SUM(col2) AS total_sum
FROM table
)
SELECT *
FROM TotalSums
WHERE total_sum > 100;
Заметьте, что в отличие от SQL Server, запрещающего использование псевдонимов столбцов в
WHERE, MySQL это разрешает в
GROUP BY,
ORDER BY и
HAVING.
Понимание этапов выполнения SQL
Чтобы понять, почему псевдонимы нельзя использовать в
WHERE, посмотрим на последовательность выполнения SQL-запросов:
FROM
WHERE
GROUP BY
HAVING
SELECT
ORDER BY
Так как псевдонимы определяются на этапе
SELECT, который происходит после
WHERE, применить их в
WHERE невозможно.
Эффективная работа с подзапросами
Подзапросы могут существенно влиять на производительность. Если исключить из подзапроса ненужные столбцы и при этом выполнять фильтрацию на уровне внешнего запроса, это поможет сократить время выполнения. Важно учесть, что сложные подзапросы могут ухудшать производительность, так что не забывайте про тестирование.
Продвинутое использование Cross Apply
В SQL Server и подобных системах оператор
CROSS APPLY удобен для применения псевдонимов в
WHERE. Этот оператор работает подобно соединению, позволяя использовать псевдоним столбца в запросе.
Как улучшить эффективность запроса?
Порядок условий в запросе может существенно влиять на его производительность. SQL Server и другие СУБД могут использовать логику короткого замыкания, но следует учитывать что первыми оцениваются более значимые условия, чтобы сократить объем обрабатываемых данных.
Визуализация
Представьте SQL-запросы как рецепты (📜), где столбцы — это ингредиенты (💡🔍🌿), а псевдонимы — это прозвища этих ингредиентов:
Рецепт (📜): SELECT flavor AS "Essence" FROM Spices;
В
WHERE мы используем оригинальные названия ингредиентов:
📜: SELECT flavor AS "Essence" FROM Spices WHERE flavor = 'Minty';
Псевдонимы — это своего рода прозвища на кухне, которыми пользуются повара, но для рецептов необходимы оригинальные названия.
Обход ограничений с использованием HAVING
Когда работаешь с агрегатными функциями в MySQL, можно использовать
HAVING вместо
WHERE, чтобы преодолеть ограничение на использование псевдонимов.
HAVING фильтрует агрегированные данные и позволяет использовать псевдонимы после выполнения
SELECT.
Глубокое погружение в документацию
Документация, специфичная для каждой СУБД, крайне важна при работе с псевдонимами, в особенности в сложных контекстах. Обладание правильной информацией поможет избежать длительных часов отладки.
