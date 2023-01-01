Исполнение конкретных SQL запросов из файла на Python

Быстрый ответ

Для исполнения внешнего SQL-скрипта в Python используйте функцию open() в сочетании с методом executescript() из модуля SQLite:

Python Скопировать код import sqlite3 # Открываем SQL-скрипт, подключаемся к базе данных и выполняем команды with open('script.sql', 'r') as file, sqlite3.connect('database.db') as conn: conn.executescript(file.read()) # Команды отправляются на выполнение!

Вместо 'script.sql' и 'database.db' подставьте актуальные имена файлов. Учтите, что синтаксис SQL должен быть совместим с вашей системой управления базами данных (SQLite, MySQL, PostgreSQL и т. д.).

Если вам нужен более гибкий подход, включая логику работы с плейсхолдерами и множественными запросами, то продолжайте чтение.

Тонкости и подводные камни: развиваем мастерство

Если базового функционала open() и executescript() недостаточно и требуется больше контроля над процессом, то учтите следующие возможности.

Работа с плейсхолдерами

В SQL-скрипте могут встречаться плейсхолдеры для вставки переменных. Для подстановки актуальных значений используйте форматирование строк в Python:

Python Скопировать код # SQL-скрипт с плейсхолдером: {name} sql_command = "INSERT INTO users (name) VALUES ('{name}')" # Подстановка актуального значения formatted_command = sql_command.format(name='John Doe') # Исполнение запроса и добавление пользователя Джона Доу в базу данных cursor.execute(formatted_command)

Обработка ошибок

В случае возникновения ошибок применяйте конструкцию try-except :

Python Скопировать код try: cursor.execute(formatted_command) # Попытка выполнить запрос except sqlite3.DatabaseError as error: print(f"Обнаружена ошибка: {error}")

Выбор нужных запросов

Вы можете выполнить конкретные запросы из SQL-файла, применив регулярные выражения или условные конструкции:

Python Скопировать код import re pattern = re.compile(r'INSERT INTO users') selected_queries = [q for q in queries if pattern.match(q)] # Выбираем необходимые # Выполняем отобранные запросы по очереди for query in selected_queries: cursor.execute(query)

Правильное освобождение ресурсов

По окончании работы удостоверьтесь, что файлы и соединения с базой данных были корректно закрыты:

Python Скопировать код file.close() # не забываем закрыть файл conn.close() # и корректно завершаем работу с базой данных

Применение этих техник гарантирует гибкость и надежность вашего кода.

Визуализация

Markdown Скопировать код 📖 SQL-скрипт: это своего рода книга рецептов Шаг 1. Открыть "книгу": `open('recipe.sql', 'r')` Шаг 2. Прочитать "рецепт": `.read()` Шаг 3. "Приготовить блюдо": `execute()` 🐍 Python (Вы – шеф-повар): Следуем рецепту, приступаем к приготовлению!

Python Скопировать код with open('host.sql', 'r') as file: query = file.read() db_cursor.execute(query) # шеф-повар Python приступает к "готовке"!

Как и шеф-повар, следующий рецепту, Python исполняет SQL-скрипт, "приготавливая" данные в соответствии с инструкциями.

Упаковка функционала в функции

Чистый и структурированный код помогает в работе. Создавайте функции для ясности кода и повторного использования:

Python Скопировать код def execute_sql_script(file_path, db_path): with open(file_path, 'r') as file, sqlite3.connect(db_path) as conn: conn.executescript(file.read())

Массовое выполнение

Метод executescript() позволяет выполнить множество SQL-запросов, а cursor.executemany() — сделать массовую вставку данных:

Python Скопировать код data = [('Alice',), ('Bob',)] # "гости на вечеринке" cursor.executemany("INSERT INTO users (name) VALUES (?)", data)

Проверки после выполнения

Чтобы узнать количество обработанных записей, используйте cursor.rowcount :

Python Скопировать код cursor.execute("DELETE FROM users WHERE age < 18") print(f"Количество обработанных строк: {cursor.rowcount}") # мы работаем только с пользователями 18+

Настраиваемые плейсхолдеры

Python Скопировать код import re query = re.sub(r'{{username}}', 'JohnDoe', query) # Джон Доу уже здесь

Освоение этих приемов, несомненно, поднимет качество вашего скрипта на новый уровень.

