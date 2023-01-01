Исключение таблиц из резервной копии с помощью mysqldump

Быстрый ответ

Bash Скопировать код mysqldump -u username -p --ignore-table=database.table1 database_name > backup.sql

Подставьте вместо username , database_name и table1 соответствующие значения. Параметр --ignore-table указывает утилите mysqldump не включать указанные таблицы в дамп.

Многократное исключение: Исключение нескольких таблиц

Настроим процесс создания резервных копий таким образом, чтобы исключить сразу несколько таблиц:

Bash Скопировать код mysqldump -u username -p --ignore-table=database.table1 --ignore-table=database.table2 database_name > backup.sql

В этом случае table1 и table2 исключаются из дампа.

Конечный скрипт: Автоматическое исключение таблиц

Запоминать все исключаемые из дампа таблицы бывает неудобно. В таких случаях можно использовать Bash-скрипт, который будет читать имена таблиц из предварительно созданного файла:

Bash Скопировать код # Исключаем таблицы while read table; do IGNORE_TABLES+=" --ignore-table=$table" done < tables_to_skip.txt mysqldump -u username -p database_name $IGNORE_TABLES > backup.sql

Выборочное резервное копирование: Копирование данных и структуры таблиц в отдельности

Следующие команды позволяют mysqldump копировать только структуру или только данные таблиц:

Bash Скопировать код # Копируем структуру без данных mysqldump -u username -p --no-data database_name > structure.sql # Копируем данные без структуры таблиц mysqldump -u username -p --no-create-info database_name > data.sql

Визуализация

Представьте грузовой поезд (🚂), который перевозит груз (📦) из города в город:

Markdown Скопировать код Груз поезда: [📦📦📦📦📦]

Но нам нужно исключить некоторые грузы, аналогично тому как mysqldump исключает отдельные таблицы:

Markdown Скопировать код До: [📦, 🚫📦, 📦, 🚫📦, 📦] После: [📦, ------, 📦, ------, 📦]

Движение поезда здесь аналогично работе нашего настроенного дампа базы данных.

Дополнительные советы: На пути к созданию идеального дампа

Консистентные дампы: Создание единовременного снимка

Как и фотография, делаемая в один момент, используйте параметр --single-transaction для создания единого снимка:

Bash Скопировать код # Получаем консистентный снимок mysqldump --single-transaction -u username -p database_name > backup.sql

Экономия места: Сжатие данных на лету

Для сжатия данных на основе mysqldump в реальном времени сочетайте mysqldump с gzip :

Bash Скопировать код # Экономим место mysqldump -u username -p database_name | gzip > backup.sql.gz

Особый случай: Исключение триггеров

Если нужно создать дамп без триггеров, используйте параметр --skip-triggers :

Bash Скопировать код # Исключаем триггеры mysqldump --skip-triggers --routines -u username -p database_name > backup.sql

Конфиденциальность: Безопасное использование пароля

Для безопасного ввода пароля используйте параметр -p без пробела после него:

Bash Скопировать код # Безопасное использование пароля mysqldump -u username -pdatabase_name > backup.sql

Эффективное восстановление

Для восстановления данных:

Bash Скопировать код # Восстанавливаем базу данных mysql -u username -p new_database < backup.sql # для .sql файлов gzip -dc backup.sql.gz | mysql -u username -p new_database # для .sql.gz файлов

Работа со множеством баз данных

Параметр --ignore-table может быть использован вместе с --databases для резервного копирования нескольких баз данных:

Bash Скопировать код # Работаем со множеством баз данных mysqldump -u username -p --databases db1 db2 --ignore-table=db1.table1 > backup.sql

