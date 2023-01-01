logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Исключение таблиц из резервной копии с помощью mysqldump
Перейти

#MySQL / MariaDB  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Bash

mysqldump -u username -p --ignore-table=database.table1 database_name > backup.sql

Подставьте вместо username, database_name и table1 соответствующие значения. Параметр --ignore-table указывает утилите mysqldump не включать указанные таблицы в дамп.

Пошаговый план для смены профессии

Многократное исключение: Исключение нескольких таблиц

Настроим процесс создания резервных копий таким образом, чтобы исключить сразу несколько таблиц:



mysqldump -u username -p --ignore-table=database.table1 --ignore-table=database.table2 database_name > backup.sql

В этом случае table1 и table2 исключаются из дампа.

Конечный скрипт: Автоматическое исключение таблиц

Запоминать все исключаемые из дампа таблицы бывает неудобно. В таких случаях можно использовать Bash-скрипт, который будет читать имена таблиц из предварительно созданного файла:



# Исключаем таблицы
while read table; do
    IGNORE_TABLES+=" --ignore-table=$table"
done < tables_to_skip.txt

mysqldump -u username -p database_name $IGNORE_TABLES > backup.sql

Выборочное резервное копирование: Копирование данных и структуры таблиц в отдельности

Следующие команды позволяют mysqldump копировать только структуру или только данные таблиц:



# Копируем структуру без данных
mysqldump -u username -p --no-data database_name > structure.sql

# Копируем данные без структуры таблиц
mysqldump -u username -p --no-create-info database_name > data.sql

Визуализация

Представьте грузовой поезд (🚂), который перевозит груз (📦) из города в город:



Груз поезда: [📦📦📦📦📦]

Но нам нужно исключить некоторые грузы, аналогично тому как mysqldump исключает отдельные таблицы:



До: [📦, 🚫📦, 📦, 🚫📦, 📦]
После: [📦, ------, 📦, ------, 📦]

Движение поезда здесь аналогично работе нашего настроенного дампа базы данных.

Дополнительные советы: На пути к созданию идеального дампа

Консистентные дампы: Создание единовременного снимка

Как и фотография, делаемая в один момент, используйте параметр --single-transaction для создания единого снимка:



# Получаем консистентный снимок
mysqldump --single-transaction -u username -p database_name > backup.sql

Экономия места: Сжатие данных на лету

Для сжатия данных на основе mysqldump в реальном времени сочетайте mysqldump с gzip:



# Экономим место
mysqldump -u username -p database_name | gzip > backup.sql.gz

Особый случай: Исключение триггеров

Если нужно создать дамп без триггеров, используйте параметр --skip-triggers:



# Исключаем триггеры
mysqldump --skip-triggers --routines -u username -p database_name > backup.sql

Конфиденциальность: Безопасное использование пароля

Для безопасного ввода пароля используйте параметр -p без пробела после него:



# Безопасное использование пароля
mysqldump -u username -pdatabase_name > backup.sql

Эффективное восстановление

Для восстановления данных:



# Восстанавливаем базу данных
mysql -u username -p new_database < backup.sql # для .sql файлов
gzip -dc backup.sql.gz | mysql -u username -p new_database # для .sql.gz файлов

Работа со множеством баз данных

Параметр --ignore-table может быть использован вместе с --databases для резервного копирования нескольких баз данных:



# Работаем со множеством баз данных
mysqldump -u username -p --databases db1 db2 --ignore-table=db1.table1 > backup.sql

Полезные материалы

  1. MySQL :: MySQL 8.0 Reference Manual :: 4.5.4 mysqldump — Утилита для создания дампов баз данных
  2. Учебник от DigitalOcean
  3. Linuxize: Руководство по бэкапу и восстановлению баз данных MySQL при помощи mysqldump
  4. Stack Overflow: Ожидание потомков в Windows
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой параметр используется для исключения таблиц из резервной копии в mysqldump?
1 / 5

Софья Овчинникова

аналитик баз данных

