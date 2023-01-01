INSERT ... ON DUPLICATE KEY: без ошибок в SQL при повторе ключа

#MySQL / MariaDB  #INSERT / UPDATE / DELETE  #MERGE / UPSERT  
Быстрый ответ

Для выполнения Вставки, которая не предусматривает дополнительных действий при совпадении ключей, можно прибегнуть к двум подходам: используя INSERT IGNORE или ON DUPLICATE KEY UPDATE с обновлением значения столбца до текущего значения.

Пример применения INSERT IGNORE:

-- Вставка данных, с игнорированием дублирующихся ключей:
INSERT IGNORE INTO table_name (column1, column2) VALUES (value1, value2);

Применение ON DUPLICATE KEY UPDATE для обновления без изменения:

-- Боремся с дублированием ключей, не внося изменений:
INSERT INTO table_name (column1, column2) VALUES (value1, value2)
ON DUPLICATE KEY UPDATE column1 = column1;

Такие подходы позволяют выполнять вставку данных без учёта возможных дубликатов ключей.

Стратегии оптимизации (предотвращение дублирования данных)

Для улучшения производительности и надёжности операции INSERT стоит обратить внимание на две стратегии в контексте проектирования вашей базы данных и требований приложения:

Стратегия 1: Когда важна легкость – INSERT IGNORE

INSERT IGNORE позволяет адекватно обработать попытки вставки дублирующихся данных. Есть риск "проглотить" иные типы ошибок, например, превышение автоинкрементирования.

Стратегия 2: Для чрезвычайной осторожности – ON DUPLICATE KEY UPDATE

Применение ON DUPLICATE KEY UPDATE с обновлением типа 'column1 = column1' делает операцию фактически нейтральной, что снижает вероятность ошибок и обеспечивает логическую корректность.

Уверенность в ключах: дублирование неприемлемо

Перед внедрением выбранных стратегий убедитесь в корректности организации уникальных ключей, соответствующих уникальности данных и обеспечивающих целостность информации.

Значимость обработки ошибок: без лишнего шума

INSERT IGNORE тихо игнорирует ошибки, связанные с дублированием ключей. В то время, метод ON DUPLICATE KEY UPDATE id=id обеспечивает подобный результат, не подавляя ошибки полностью. Выбор зависит от предпочитаемой стратегии обработки ошибок.

Визуализация

Представьте SQL-таблицу как почтовый ящик (📬), который принимает письма только при уникальности адресата.

| Действие                        | Реакция почтового ящика     |
| ------------------------------- | --------------------------- |
| Вставка уникального письма (💌)  | 📬 ➡️ 💌 (Письмо доставлено) |
| Вставка дублирующего письма (💌) | 📬 (Никаких действий)        |

Таким образом, при совпадении ключей, SQL ведёт себя подобно почтовому ящику, не принимающему дублирующую корреспонденцию для одного и того же адресата.

Влияние массовых вставок на производительность

При работе с большим объемом данных следует учитывать производительность обоих методов:

INSERT IGNORE: Эффективный выбор

INSERT IGNORE требует меньше ресурсов и избавляет от необходимости обновления при дублировании данных, экономя ресурсы системы.

Обновление без изменений: Приоритет надёжности

ON DUPLICATE KEY UPDATE id=id предпочтителен при ценности надёжности операций, даже если это приводит к небольшому снижению производительности.

Примечание для пользователей InnoDB: параметр innodbautoinclock_mode

При работе с таблицами InnoDB следует обращать внимание на параметр innodb_autoinc_lock_mode, влияющий на обработку автоинкрементных блокировок во время INSERT IGNORE.

Проверьте перед применением

Перед применением выбранной стратегии необходимо подробно проанализировать её влияние на систему, особенно в части производительности, обработки ошибок и уникальности данных.

Полезные материалы

  1. MySQL :: Руководство по MySQL 8.0 :: 13.2.7.2 Оператор INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE — Документация по оператору INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE в MySQL.
  2. On duplicate key ignore? – Stack Overflow — Обсуждение и примеры использования операции INSERT OR IGNORE в SQL.
  3. INSERT IGNORE – База знаний MariaDB — Руководство по использованию INSERT IGNORE в MariaDB.
  4. PostgreSQL: Документация: 16: INSERT — Рассмотрение подхода PostgreSQL к операциям INSERT со схожими ключами.
Алина Карпова

инженер по данным

