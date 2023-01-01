INSERT или UPDATE строки в SQL: безопасные методы для SQLite, PostgreSQL, MySQL#Разное
Быстрый ответ
Для одновременного обновления существующих строк и вставки новых в PostgreSQL используйте выражение
INSERT INTO ... ON CONFLICT ... DO UPDATE, а в MySQL — команду
INSERT INTO ... ON DUPLICATE KEY UPDATE.
Код для PostgreSQL:
INSERT INTO table_name (id, data) VALUES (1, 'abc')
ON CONFLICT (id) DO UPDATE SET data = 'abc';
Код для MySQL:
INSERT INTO table_name (id, data) VALUES (1, 'abc')
ON DUPLICATE KEY UPDATE data = 'abc';
Данные операции осуществляются на основании уникального ограничения, например, первичного ключа или уникального индекса.
Подробнее о теме: UPSERT
Разработчикам баз данных нередко приходится столкнуться с задачей обновления уже существующих данных или вставки новых, если соответствующая запись не найдена. Такие операции называются upsert. В данном разделе мы рассмотрим, как реализовать upsert в различных базах данных.
REPLACE INTO: MySQL и SQLite
В MySQL и SQLite доступна команда
REPLACE INTO, выполняющая функцию upsert. Если строка с указанным уникальным ключом уже существует, команда заменяет её на новую.
Важное предупреждение
Использование
REPLACE INTO может вызвать потерю связей между таблицами из-за удаления и последующего добавления строк, что может неожиданно активировать триггеры.
INSERT ON DUPLICATE KEY UPDATE: MySQL
Для MySQL наиболее удобной является команда
INSERT INTO ... ON DUPLICATE KEY UPDATE, которая обновляет запись в случае дублирования ключа, пропуская этап её удаления и позволяя таким образом избежать описанных выше проблем.
INSERT OR REPLACE INTO: SQLite
В SQLite команда
INSERT OR REPLACE INTO эквивалентна
REPLACE INTO и может столкнуться с аналогичными проблемами.
UPSERT и параллельные запросы: Совместимость между СУБД
Универсальности в совместимости операций upsert между различными СУБД нет — каждый диалект SQL обладает своими нюансами синтаксиса. Дабы обеспечить целостность данных и учесть особенности параллельных запросов, всегда оборачивайте операции upsert в транзакции.
UPSERT и проблематика параллелизма
Параллельное обновление или вставка данных могут вызвать конфликты. Эксклюзивные блокировки или сериализованные уровни изоляции необходимы для их устранения.
Лучшие практики в работе с параллелизмом:
- Транзакции демонстрируют свою эффективность при обеспечении атомарности операций.
- Важно проводить тестирование логики upsert в условиях одновременного доступа.
- Следует обращать внимание на обработку исключений, связанных с ограничениями уникальности.
Визуализация
Пусть вам потребовалось обновить данный о книге в каталоге библиотеки или добавить новую запись, если книга отсутствует:
Если Книга существует 📚: ОБНОВЛЯЕМ данные.
Если Книги нет 🔍: ВСТАВЛЯЕМ новую запись.
Пример использования UPSERT (если поддерживается вашей СУБД):
UPSERT INTO library (id, title, author) VALUES (123, 'New Book', 'New Author');
Таким образом, подобно усердному библиотекарю, компьютер сам решит, что ему следует делать: обновлять существующую запись о книге или создавать новую:
Библиотекарь 🧐: Присутствует ли книга в каталоге?
- Да ✅: *Обновляем сведения* (📖➡️🔄)
- Нет ❌: *Добавляем новую книгу* (📖➡️➕)
Изучаем UPSERT в различных СУБД
Помимо MySQL и SQLite, важно понимать, что СУБД могут предлагать различный синтаксис для выполнения операций upsert.
PostgreSQL
В PostgreSQL upsert реализуется через
INSERT INTO ... ON CONFLICT ... DO UPDATE с возможностью подробного управления обработкой конфликтов.
Немного о NoSQL
Некоторые NoSQL базы данных, такие как MongoDB, располагают встроенным механизмом upsert, который активируется опцией
upsert в функции
update().
SQL Server и MERGE
В SQL Server для выполнения upsert используется оператор
MERGE. Для освоения этих запросов следует обратиться к официальной документации соответствующей системы.
Полезные материалы
- MySQL :: Руководство по MySQL 8.0 :: 13.2.7.2 Инструкция INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE — официальное руководство MySQL по использованию INSERT ON DUPLICATE KEY.
- PostgreSQL: Документация: 16: INSERT — документация PostgreSQL по механизму UPSERT.
- UPSERT — руководство SQLite по использованию UPSERT.
- MERGE (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — официальная документация Microsoft по использованию оператора MERGE в SQL Server.
- Postgres: INSERT if does not exist already – Stack Overflow — подробное обсуждение на Stack Overflow, демонстрирующее работу UPSERT в PostgreSQL.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы