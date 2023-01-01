INNER JOIN vs OUTER JOIN: разъяснение концепций SQL
Быстрый ответ
INNER JOIN возвращает такие строки, по которым фигурируют совпадения в обеих связываемых таблицах.
SELECT a.id, b.value
FROM TableA a
INNER JOIN TableB b ON a.key = b.key;
OUTER JOIN позволит получить все строки из одной таблицы и соответствующие им строки из второй, или даже все строки из обеих таблиц, если такие имеются. OUTER JOIN разделяют на три вида: LEFT (исходные данные из "левой" таблицы), RIGHT (из "правой") и FULL (из обеих).
-- LEFT OUTER JOIN
SELECT a.id, b.value
FROM TableA a
LEFT JOIN TableB b ON a.key = b.key;
-- RIGHT OUTER JOIN
SELECT a.id, b.value
FROM TableA a
RIGHT JOIN TableB b ON a.key = b.key;
-- FULL OUTER JOIN
SELECT a.id, b.value
FROM TableA a
FULL JOIN TableB b ON a.key = b.key;
Для понимания различий можно сделать аналогию с принципами кулинарии: INNER JOIN работает с точностью шеф-повара, используя только идеально сочетающиеся ингредиенты, в то время как OUTER JOIN напоминает щедрый шведский стол, где представлено всё без исключения.
Механизмами операций соединения
На "кухне" SQL операции JOIN составляют детальный план, определяя структуру будущего датасета.
INNER JOIN: Тщательный отбор
- Ключевые особенности: Объединяет пары данных, в которых есть совпадения из двух указанных таблиц.
- Применение: Необходим при важности строгих соответствий данных.
- Результат: Вернет компактный набор данных, без несопоставленных элементов.
OUTER JOIN: Включительность
- LEFT JOIN: Дает преимущество "левой" таблице.
- RIGHT JOIN: Концентрация на "правой" таблице.
- FULL JOIN: Объединяет данные с обеих таблиц.
- Особенность: Особое внимание стоит уделить правильному формулированию условий в присоединении ON — ошибка может привести к потере данных.
- Фильтрация после соединения: Применение оператора WHERE после OUTER JOIN может узкоспециализировать результаты, приближая их к INNЕR JOIN.
Нестандартные условия соединения
- OUTER JOIN ON 1=0: Запрос выведет все строки, но вместо соответствующих данных – значения NULL, по принципу 'UNION ALL'.
- INNER JOIN ON 1=1: Такой подход аналогичен CROSS JOIN и создает декартово произведение из строк.
Поясним на анимациях и SQL Fiddle
Наглядные примеры и интерактивные практикумы на сервисах вроде SQL Fiddle объясняют принцип работы операций JOIN с понятностью даже для новичков в SQL.
Выбор вашего типа соединения
Выбор между типами JOIN напрямую влияет на обем и характеристики выборки данных, которую вы получите после выполнения запроса. Будьте продуманны при принятии такого решения.
Примеры на SQL
Рассмотрим несколько примеров SQL-запросов для наглядного представления различных типов JOIN:
Точная подборка через INNER JOIN
-- Сопоставление сотрудников с их отделами
SELECT e.Name, d.DepartmentName
FROM Employees e
INNER JOIN Departments d ON e.DepartmentID = d.ID;
Обширное покрытие данных с LEFT JOIN
-- Список всех продуктов, включая не проданные товары
SELECT p.ProductName, s.SaleDate
FROM Products p
LEFT JOIN Sales s ON p.ID = s.ProductID;
Помните, что использование WHERE после OUTER JOIN может сократить выходной датасет.
Визуализация
Предположим, у нас есть две кухни: A (🍔) и B (🍣):
Кухня A (🍔): [Бургер, Картофель фри, Салат] Кухня B (🍣): [Суши, Картофель фри, Салат]
Оператор
INNER JOIN отобразит Комбинированное меню 🍽, в котором будут только те блюда, которые присутствуют и на кухне A, и на кухне B: [Картофель фри, Салат].
Оператор
OUTER JOIN выдаст Полное меню🍱, включающее в себя все блюда с каждой кухни: [Бургер, Картофель фри, Салат, Суши].
Ехидная аналогия сочетания данных для гастрономических гурманов! 🌟
Нестандартное соединение
SQL при работе с JOIN не ограничивается только стандартными условиями. Осознание возможности аномальных случаев открывает перед вами широкие горизонты настройки запросов.
LEFT JOIN с искусным подходом
-- Поиск сотрудников без привязки к отделам
SELECT a.id, b.value
FROM TableA a
LEFT JOIN TableB b ON a.key = b.key
WHERE b.key IS NULL;
Состояние вещей в FULL OUTER JOIN
-- Определение записей без пары из обеих таблиц
SELECT a.id AS 'A_id', b.id AS 'B_id', a.value, b.value
FROM TableA a
FULL OUTER JOIN TableB b ON a.key = b.key
WHERE a.key IS NULL OR b.key IS NULL;
Полезные материалы
- Визуальное представление SQL JOIN – CodeProject.
- SQL Joins – W3Schools.
- Сравнение Inner Join и Outer Join – Difference and Comparison | Diffen.
- Обзор типов SQL JOIN и руководство по их использованию – SQL Shack.
- FROM clause plus JOIN, APPLY, PIVOT (T-SQL) – SQL сервер.
- В чем разница между "INNER JOIN" и "OUTER JOIN"? – Stack Overflow.
- 13.2.13.2 Предложение JOIN – Oracle.
Софья Овчинникова
аналитик баз данных