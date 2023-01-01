Индексы на внешних ключах в Oracle: необходимость и эффективность

#Индексы  #Оптимизация запросов  #FOREIGN KEY  
Быстрый ответ

SQL
Скопировать код
-- Создание индекса для повышения эффективности запросов:
CREATE INDEX high_impact_idx ON child_tbl(parent_id);

Создание индексов для внешних ключей в Oracle значительно ускоряет выполнение запросов и снижает нагрузку на базовую таблицу, упрощая операции JOIN и избегая полных сканирований в работе с parent_id.

Сценарии использования индексирования внешних ключей

Индексированные внешние ключи эффективны и удобны в следующих случаях:

  • При частом выполнении операций JOIN, которые при этом становятся значительно быстрее.
  • В случае, когда требуется выполнять операции обновления или удаления в основной таблице без снижения производительности.
  • При работе с большими объемами данных, где использование индексов поможет избежать затрат на полное сканирование таблицы.

Рекомендации перед индексированием

Прежде чем приступить к индексации, следует учесть:

  • Таблицы с высокой интенсивностью записи, где создание индексов может ухудшить общую производительность.
  • Статические таблицы, в которых изменения происходят редко, и где использование индексов может не принести заметной пользы.
  • Распределение данных в столбце внешнего ключа, которое может прямо влиять на эффективность индекса.

Визуализация

Markdown
Скопировать код
Без индекса:
🏘️ (Город Данных) --[поиск]--> 🛣️ (Улица Без Путеводителей) ➡️ 🕰️ (Долгое путешествие)

С индексом:
🏘️ (Город Данных) --[поиск]--> 🛣️ (Автодорога с Четкой Навигацией) ➡️ ⏱️ (Быстрое путешествие)

Лучшие практики для индексации внешних ключей

Эффективность стратегии индексации зависит от:

  • Использования составных индексов для запросов по внешним ключам совместно с другими столбцами, учитывая их порядок.
  • Регулярного пересмотра созданных индексов в связи с изменением потребностей работы с базой данных.
  • Избегание ненужного индексирования с созданием индексов только там, где они действительно улучшают выполнение запросов.

Предотвращение появления осиротевших записей

Индексирование внешних ключей обеспечивает эффективную проверку референциальной целостности и препятствует появлению "осиротевших" записей, в результате поддерживает консистентность данных.

Индексирование внешних ключей — снижение блокировок

Оптимизация работы Oracle с индексированными внешними ключами позволяет уменьшить блокировки и улучшить производительность при высоких нагрузках.

Принятие обоснованных решений об индексации

Нагрузка на базу данных в каждом конкретном случае уникальна, поэтому принятие решения о создании индексов для внешних ключей должно быть обоснованным и учитывать особенности конкретной ситуации.

Полезные материалы

  1. Индексы и таблицы, организованные по индексам – Достоверные рекомендации по индексированию от специалистов Oracle.
  2. Вопросы – Ответы на часто задаваемые вопросы по работе с Oracle от экспертов, включая Тома Кайта.
  3. database – Создает ли MySQL индексы для столбцов внешних ключей автоматически? – Stack Overflow – Обсуждение возможности автоматического создания индексов в MySQL.
  4. Как эффективно называть столбцы в базе данных? – Database Administrators Stack Exchange – Идеи и рекомендации по именованию столбцов для удобства работы с базами данных.
Как создание индексов для внешних ключей в Oracle влияет на производительность запросов?
1 / 5

Павел Усов

администратор баз данных

