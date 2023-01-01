IN и ANY в SQL: различия, примеры и лучшие практики#Разное
Быстрый ответ
Оператор IN позволяет проверить, содержится ли значение в конкретном списке или в результирующем наборе подзапроса. Он является своего рода сокращенной формой условий с
OR. Напротив, оператор ANY требует сравнения с помощью оператора и возвращает истину, если хотя бы один элемент из списка или результата подзапроса удовлетворяет указанному условию.
Пример использования IN:
-- Кто поедет на вечеринку? 🎉
SELECT * FROM employees WHERE department_id IN (1, 2, 3);
Пример использования ANY с оператором сравнения:
-- Кто получает зарплату больше, чем хотя бы у одного из сотрудников этого отдела? 💸
SELECT * FROM employees WHERE salary > ANY (SELECT threshold_salary FROM departments);
Оператор IN удобен для точного совпадения, а оператор ANY дает возможность гибкого использования различных операторов сравнения.
Анализируем операторы ANY и IN
Оператор, который вам подходит, определяется контекстом. IN отличается простотой и подходит для работы с заранее определенными значениями или четко определенными списками, благодаря этому делая код SQL легко читаемым.
Оператор ANY подходит под операторы, такие как
=,
<>,
<,
>,
<=,
>=, расширяя возможности формулирования сложных условий с использованием списка или результата подзапроса. Если ваша задача требует обработки диапазона значений и разнообразия, то выбор оператора ANY будет наиболее целесообразен.
Стоит учесть, что производительность указанных операторов может варьироваться в зависимости от конкретного диапазона значений в базе данных и сложности подзапроса. Оператор
= ANY ведет себя подобным образом как и IN. Однако для условий с изощренными подзапросами ANY может работать медленнее.
Также следует упомянуть другие операторы, такие как
ALL и
SOME —
ALL проверяет, удовлетворяют ли условию все элементы списка, а
SOME — синоним для
ANY.
В общем итоге, используйте IN, когда точно знаете, что вам нужно, и ANY, когда требуются более гибкие условия выборки.
Визуализация
Для наглядности представим разницу между SQL
IN и
ANY на примере приготовления домашнего варенья.
Оператор IN
Поставим перед собой корзину с яблоками, апельсинами и грушами.
Оператор `IN`: 🍎🍊🍐 (Ваш выбор фруктов из корзины)
Вы выбираете фрукты только из тех, что есть в корзине.
-- Какой вид джема мы будем готовить сегодня — из яблок, апельсинов или груш? 🏡
SELECT * FROM FruitBasket WHERE Fruit IN ('Apple', 'Orange', 'Pear');
Оператор ANY
А теперь предлагаю вам проявить смелость и посмотреть на те фрукты, что растут в вашем саду.
Оператор `ANY`: 🌳🌴🌸 (Выбор фруктов с любого дерева в саду)
Вы выберете любой фрукт, который вам предложит сад.
-- Может ли одно яблоко в день действительно отгнать врача? 🍎👩⚕️
SELECT * FROM FruitBasket WHERE Fruit = ANY (SELECT Fruit FROM BackyardTrees);
IN — это надежный выбор, в то время как ANY призывает к открытию новых горизонтов.
Влияние на производительность
Не стоит забывать о важности производительности при выборе между
IN и
ANY. Некоторые ключевые моменты, к которым следует присмотреться:
- Планы выполнения запросов: СУБД обрабатывают запросы с использованием операторов IN и ANY по-разному, что влияет на их планы выполнения.
- Индексы: Важно понимать, насколько эффективно ваша система использует индексы с данными операторами.
- Сложность подзапросов: В результате усложнения подзапросов, особенно при использовании
ANYбез эффективных индексов, может увеличиваться время выполнения запросов.
- Объем данных: В сценариях с большими объемами данных даже незначительные различия в производительности могут проявляться.
Тонкости производительности
Здесь важно использовать операторы, исходя из понимания их особенностей. Выбирайте их в соответствии с решаемыми перед вами задачами. Во многих случаях разница в скорости работы
IN и
ANY может быть незаметна, но именно особые ситуации выявляют различия между ними.
Выбор между IN и ANY
Ваш выбор между IN и ANY зависит от поставленных перед вами задач и целей в SQL.
Когда стоит использовать IN:
- При сравнении с определенным списком: Если вы работаете с заранее определенным набором элементов.
- Для простоты и читабельности: Если приоритетом для вас является ясность и лёгкость восприятия SQL.
- При работе с большими наборами данных: Где
INможет способствовать более эффективному планированию запросов.
Когда выбирать ANY:
- Для динамических сравнений: Если нужно работать с изменяемыми или заранее неизвестными списками.
- При сложных условиях: Когда применяются операторы сравнения, отличные от
=.
- Для надлежащего контроля: Если требуется сопоставить значения с конкретными элементами из результата подзапроса.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы