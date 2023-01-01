IN и ANY в SQL: различия, примеры и лучшие практики

Быстрый ответ

Оператор IN позволяет проверить, содержится ли значение в конкретном списке или в результирующем наборе подзапроса. Он является своего рода сокращенной формой условий с OR. Напротив, оператор ANY требует сравнения с помощью оператора и возвращает истину, если хотя бы один элемент из списка или результата подзапроса удовлетворяет указанному условию.

Пример использования IN:

-- Кто поедет на вечеринку? 🎉
SELECT * FROM employees WHERE department_id IN (1, 2, 3);

Пример использования ANY с оператором сравнения:

-- Кто получает зарплату больше, чем хотя бы у одного из сотрудников этого отдела? 💸
SELECT * FROM employees WHERE salary > ANY (SELECT threshold_salary FROM departments);

Оператор IN удобен для точного совпадения, а оператор ANY дает возможность гибкого использования различных операторов сравнения.

Анализируем операторы ANY и IN

Оператор, который вам подходит, определяется контекстом. IN отличается простотой и подходит для работы с заранее определенными значениями или четко определенными списками, благодаря этому делая код SQL легко читаемым.

Оператор ANY подходит под операторы, такие как =, <>, <, >, <=, >=, расширяя возможности формулирования сложных условий с использованием списка или результата подзапроса. Если ваша задача требует обработки диапазона значений и разнообразия, то выбор оператора ANY будет наиболее целесообразен.

Стоит учесть, что производительность указанных операторов может варьироваться в зависимости от конкретного диапазона значений в базе данных и сложности подзапроса. Оператор = ANY ведет себя подобным образом как и IN. Однако для условий с изощренными подзапросами ANY может работать медленнее.

Также следует упомянуть другие операторы, такие как ALL и SOMEALL проверяет, удовлетворяют ли условию все элементы списка, а SOME — синоним для ANY.

В общем итоге, используйте IN, когда точно знаете, что вам нужно, и ANY, когда требуются более гибкие условия выборки.

Визуализация

Для наглядности представим разницу между SQL IN и ANY на примере приготовления домашнего варенья.

Оператор IN

Поставим перед собой корзину с яблоками, апельсинами и грушами.

Оператор `IN`: 🍎🍊🍐 (Ваш выбор фруктов из корзины)

Вы выбираете фрукты только из тех, что есть в корзине.

-- Какой вид джема мы будем готовить сегодня — из яблок, апельсинов или груш? 🏡
SELECT * FROM FruitBasket WHERE Fruit IN ('Apple', 'Orange', 'Pear');

Оператор ANY

А теперь предлагаю вам проявить смелость и посмотреть на те фрукты, что растут в вашем саду.

Оператор `ANY`: 🌳🌴🌸 (Выбор фруктов с любого дерева в саду)

Вы выберете любой фрукт, который вам предложит сад.

-- Может ли одно яблоко в день действительно отгнать врача? 🍎👩‍⚕️
SELECT * FROM FruitBasket WHERE Fruit = ANY (SELECT Fruit FROM BackyardTrees);

IN — это надежный выбор, в то время как ANY призывает к открытию новых горизонтов.

Влияние на производительность

Не стоит забывать о важности производительности при выборе между IN и ANY. Некоторые ключевые моменты, к которым следует присмотреться:

  • Планы выполнения запросов: СУБД обрабатывают запросы с использованием операторов IN и ANY по-разному, что влияет на их планы выполнения.
  • Индексы: Важно понимать, насколько эффективно ваша система использует индексы с данными операторами.
  • Сложность подзапросов: В результате усложнения подзапросов, особенно при использовании ANY без эффективных индексов, может увеличиваться время выполнения запросов.
  • Объем данных: В сценариях с большими объемами данных даже незначительные различия в производительности могут проявляться.

Тонкости производительности

Здесь важно использовать операторы, исходя из понимания их особенностей. Выбирайте их в соответствии с решаемыми перед вами задачами. Во многих случаях разница в скорости работы IN и ANY может быть незаметна, но именно особые ситуации выявляют различия между ними.

Выбор между IN и ANY

Ваш выбор между IN и ANY зависит от поставленных перед вами задач и целей в SQL.

Когда стоит использовать IN:

  • При сравнении с определенным списком: Если вы работаете с заранее определенным набором элементов.
  • Для простоты и читабельности: Если приоритетом для вас является ясность и лёгкость восприятия SQL.
  • При работе с большими наборами данных: Где IN может способствовать более эффективному планированию запросов.

Когда выбирать ANY:

  • Для динамических сравнений: Если нужно работать с изменяемыми или заранее неизвестными списками.
  • При сложных условиях: Когда применяются операторы сравнения, отличные от =.
  • Для надлежащего контроля: Если требуется сопоставить значения с конкретными элементами из результата подзапроса.

