Импорт JSON файла в PostgreSQL: простой и эффективный способ

Быстрый ответ

Для импорта JSON-файла в PostgreSQL следует использовать команду COPY и тип данных jsonb . Создайте в своей базе данных таблицу с столбцом jsonb , после чего реализуйте следующие операции:

SQL Скопировать код CREATE TABLE IF NOT EXISTS json_data_table ( data jsonb ); COPY json_data_table(data) FROM '/path/to/jsonfile.json';

Поменяйте json_data_table на название вашей таблицы и /path/to/jsonfile.json на актуальный путь до файла JSON. В результате содержание JSON-файла будет импортировано в базу данных PostgreSQL в качестве объектов jsonb .

Повышение уровня мастерства :arrow_up:

Если вы стремитесь усовершенствоваться в импортировании JSON-файлов в PostgreSQL, изучите следующие методы:

Как выглядят проблемы с вложенными JSON-объектами?

Организуйте временную таблицу для обработки вложенных структур JSON:

SQL Скопировать код CREATE TABLE staging_table ( id serial PRIMARY KEY, raw_data jsonb ); COPY staging_table(raw_data) FROM '/path/to/jsonfile.json'; INSERT INTO target_table (column1, column2) SELECT raw_data->>'key1', raw_data->'nested'->>'key2' FROM staging_table;

Упрощение работы с JSON-данными

Преобразуйте JSON в удобные для работы реляционные данные с применением функции json_populate_recordset :

SQL Скопировать код CREATE TABLE json_records AS SELECT * FROM json_populate_recordset(null::your_table_type, (SELECT raw_data FROM staging_table));

Осуществление операции upsert с данными JSON

Если JSON включает информацию о уже существующих записях, используйте команду ON CONFLICT :

SQL Скопировать код INSERT INTO target_table (id, data) SELECT * FROM json_populate_recordset(null::target_table, '{"id": 1, "data": "new"}') ON CONFLICT (id) DO UPDATE SET data = EXCLUDED.data;

Использование оператора общего табличного выражения (CTE)

Усовершенствуйте процесс импорта JSON с помощью объекта CTE:

SQL Скопировать код WITH preprocessed_json AS ( SELECT id, data FROM json_populate_recordset(null::target_table, (SELECT raw_data FROM staging_table)) ) INSERT INTO target_table (id, data) SELECT id, data FROM preprocessed_json ON CONFLICT (id) DO NOTHING;

Увеличение скорости запросов с использованием JSONB

Применяйте тип jsonb для оптимизации работы с данными:

SQL Скопировать код ALTER TABLE target_table ALTER COLUMN data TYPE jsonb USING data::jsonb;

Визуализация

Подумайте о процессе импорта JSON-данных в PostgreSQL как о аккуратном размещении одежды (👕👖) в шкафах (🗄):

Markdown Скопировать код

Также как и одежда, вам нужно организоваться, чтобы все было упорядочено. Аналогичным образом, данные в PostgreSQL требуют аккуратной структуризации.

Профессиональные советы и приемы

Использование мета-команд

Мета-команды в оболочке команд PostgreSQL psql , такие как \set и \copy , служат для управления файлами и выполнения SQL-сценариев:

SQL Скопировать код \set content `cat /path/to/jsonfile.json` INSERT INTO json_data_table (data) VALUES (:'content');

Работа с большими файлами

Если ваш JSON-файл внушительный по размеру, упростите процедуру, применяя формат CSV:

SQL Скопировать код \copy large_json_data_table (data) FROM '/path/to/large_jsonfile.json' (FORMAT csv);

Ускорение обработки JSON

С привлечением утилит jq и spyql , преобразуйте JSON в SQL инструкции для быстрой вставки данных:

shell Скопировать код cat /path/to/jsonfile.json | jq '...' | spyql '...' | psql -c "COPY (FIELD LIST) FROM STDIN";

