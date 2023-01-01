Импорт JSON файла в PostgreSQL: простой и эффективный способ#Основы SQL #PostgreSQL #JSON в SQL
Быстрый ответ
Для импорта JSON-файла в PostgreSQL следует использовать команду
COPY и тип данных
jsonb. Создайте в своей базе данных таблицу с столбцом
jsonb, после чего реализуйте следующие операции:
CREATE TABLE IF NOT EXISTS json_data_table (
data jsonb
);
COPY json_data_table(data) FROM '/path/to/jsonfile.json';
Поменяйте
json_data_table на название вашей таблицы и
/path/to/jsonfile.json на актуальный путь до файла JSON. В результате содержание JSON-файла будет импортировано в базу данных PostgreSQL в качестве объектов
jsonb.
Повышение уровня мастерства :arrow_up:
Если вы стремитесь усовершенствоваться в импортировании JSON-файлов в PostgreSQL, изучите следующие методы:
Как выглядят проблемы с вложенными JSON-объектами?
Организуйте временную таблицу для обработки вложенных структур JSON:
CREATE TABLE staging_table (
id serial PRIMARY KEY,
raw_data jsonb
);
COPY staging_table(raw_data) FROM '/path/to/jsonfile.json';
INSERT INTO target_table (column1, column2)
SELECT raw_data->>'key1', raw_data->'nested'->>'key2'
FROM staging_table;
Упрощение работы с JSON-данными
Преобразуйте JSON в удобные для работы реляционные данные с применением функции
json_populate_recordset:
CREATE TABLE json_records AS
SELECT * FROM json_populate_recordset(null::your_table_type, (SELECT raw_data FROM staging_table));
Осуществление операции upsert с данными JSON
Если JSON включает информацию о уже существующих записях, используйте команду
ON CONFLICT:
INSERT INTO target_table (id, data)
SELECT * FROM json_populate_recordset(null::target_table, '{"id": 1, "data": "new"}')
ON CONFLICT (id) DO UPDATE SET
data = EXCLUDED.data;
Использование оператора общего табличного выражения (CTE)
Усовершенствуйте процесс импорта JSON с помощью объекта CTE:
WITH preprocessed_json AS (
SELECT id, data
FROM json_populate_recordset(null::target_table, (SELECT raw_data FROM staging_table))
)
INSERT INTO target_table (id, data)
SELECT id, data FROM preprocessed_json
ON CONFLICT (id) DO NOTHING;
Увеличение скорости запросов с использованием JSONB
Применяйте тип
jsonb для оптимизации работы с данными:
ALTER TABLE target_table ALTER COLUMN data TYPE jsonb USING data::jsonb;
Визуализация
Подумайте о процессе импорта JSON-данных в PostgreSQL как о аккуратном размещении одежды (👕👖) в шкафах (🗄):
Загрузка JSON: Разбор в PostgreSQL:
🧳 { "clothes": 🗄️ Таблица 'clothing':
[ [
"👕", { "item": "shirt" },
"👖" { "item": "pants" }
] ]
}
Также как и одежда, вам нужно организоваться, чтобы все было упорядочено. Аналогичным образом, данные в PostgreSQL требуют аккуратной структуризации.
Профессиональные советы и приемы
Использование мета-команд
Мета-команды в оболочке команд PostgreSQL
psql, такие как
\set и
\copy, служат для управления файлами и выполнения SQL-сценариев:
\set content `cat /path/to/jsonfile.json`
INSERT INTO json_data_table (data) VALUES (:'content');
Работа с большими файлами
Если ваш JSON-файл внушительный по размеру, упростите процедуру, применяя формат CSV:
\copy large_json_data_table (data) FROM '/path/to/large_jsonfile.json' (FORMAT csv);
Ускорение обработки JSON
С привлечением утилит
jq и
spyql, преобразуйте JSON в SQL инструкции для быстрой вставки данных:
cat /path/to/jsonfile.json | jq '...' | spyql '...' | psql -c "COPY (FIELD LIST) FROM STDIN";
Полезные материалы
- PostgreSQL: Documentation: COPY — официальная документация PostgreSQL на команду COPY.
- GitHub – lukasmartinelli/pgfutter: Import into PostgreSQL the easy way — инструмент для упрощения импорта данных в форматах JSON и CSV.
- Tutorial | DigitalOcean — руководство по использованию мощной функциональности типа данных
JSONBв PostgreSQL.
- Tutorial: Use Python and SQL to load data into Postgres — инструкция по импорту больших объемов данных в PostgreSQL с применением Python.
- PostgreSQL: Documentation: JSON Functions and Operators — детальное описание функций и операторов JSON в PostgreSQL.
- Medium — способы осуществления быстрого импорта JSON в PostgreSQL с привлечением Python и psycopg2.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик