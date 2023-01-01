Импорт данных из .sql файла в SQL Server: полное руководство

Быстрый ответ

Выберите способ импорта данных в SQL Server в зависимости от формата файла данных:

В случае текстовых файлов в формате CSV используйте команду BULK INSERT :

SQL Скопировать код BULK INSERT ВашаТаблица FROM 'путь_к_вашему_файлу.csv' WITH ( FIELDTERMINATOR =',', -- Запятая играет роль разделителя полей! 🎩 ROWTERMINATOR ='

' -- И не забываем про '

', чтобы корректно завершать каждую строку! );

Для восстановления из .bak файлов резервных копий применяется команда RESTORE DATABASE :

SQL Скопировать код RESTORE DATABASE ВашаБД FROM DISK = 'путь_к_вашему_файлу.bak' WITH MOVE 'DataFile' TO 'YourDB.mdf', MOVE 'LogFile' TO 'YourDB.ldf'; -- Встречаем наших гигантов! 💪

Для импорта скриптов .sql существует несколько вариантов, рассмотрим их далее.

Импорт через командную строку с использованием sqlcmd

Чтобы развернуть содержимое больших .sql файлов, используйте команду:

Bash Скопировать код sqlcmd -S имяСервера\имяЭкземпляра -i путьКВходномуФайлу.sql -o путьКВыходномуФайлу.txt

Здесь -S обозначает имя сервера и его экземпляр, -i — путь к входному файлу, -o — путь к выходному файлу, который будет содержать лог операций.

Примечание: Лог — это ваш надёжный свидетель происходящего. 👀

Мониторинг процесса импорта

Во время импорта необходимо контролировать процесс. Используйте ключ -o в sqlcmd . Для просмотра содержимого больших файлов, не нагружая оперативную память, подойдут онлайн-сервисы типа readfileonline.com.

Выбор способа импорта в зависимости от размера файла

Подбирайте инструменты, исходя из размера файла. SQL Server Management Studio (SSMS) и его функция Attach подойдут для маленьких файлов. Для обработки больших файлов предпочтительно использовать sqlcmd .

Проверка скрипта на наличие ошибок

Прежде чем запускать .sql скрипт, убедитесь, что он не содержит синтаксических ошибок. Начинающим разработчикам рекомендуется сначала выполнить несколько тестовых запусков на небольших объемах данных.

Подготовка к импорту

Перед началом импорта заведомо проверьте:

Соединение с базой данных

Готовность SQL Server (загрузка CPU, доступный объем памяти, свободное место на диске )

) Отсутствие проблем совместимости версий SQL Server и скрипта

версий SQL Server и скрипта Не используйте непроверенные скрипты — безопасность на первом месте!

Простой способ через SSMS

Если вы работаете с SSMS, просто перетащите .sql файл в редактор запросов, нажмите F5 и наслаждайтесь результатом.

Проверка после импорта

После окончания импорта убедитесь в корректности импортированных данных. Не допустите, чтобы мелкая ошибка затмила радость от успешно выполненной операции.

Визуализация

Представьте, что ваш .sql файл данных (🗄️) — это сокровище, которое нужно перенести в SQL Server:

Markdown Скопировать код Сценарий: Перемещение 🗄️ (SQL файл данных) в SQL Server (🏰) 1. Подготовьте 🗄️ с расширением '.sql'. 2. Подойдите к входу 🏰 (SQL Server). 3. Используйте подходящий **ключ** (SSMS, sqlcmd). 4. 🗝️ (Ключ) + 🗄️ (Файл данных) ➡️ 🏰 (SQL Server) == Данные успешно импортированы!

Использование команды выполнения запроса

Запустите подготовленный заранее скрипт, нажав на клавишу F5 или кнопку Выполнить. Это поможет сэкономить время и добавит удовольствия от работы с SQL.

Предвидение возможных проблем

Наперед готовьтесь ко всевозможным сложностям: