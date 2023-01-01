Импорт данных из .sql файла в SQL Server: полное руководство
Быстрый ответ
Выберите способ импорта данных в SQL Server в зависимости от формата файла данных:
В случае текстовых файлов в формате CSV используйте команду
BULK INSERT:
BULK INSERT ВашаТаблица
FROM 'путь_к_вашему_файлу.csv'
WITH
(
FIELDTERMINATOR =',', -- Запятая играет роль разделителя полей! 🎩
ROWTERMINATOR ='\n' -- И не забываем про '\n', чтобы корректно завершать каждую строку!
);
Для восстановления из
.bak файлов резервных копий применяется команда
RESTORE DATABASE:
RESTORE DATABASE ВашаБД
FROM DISK = 'путь_к_вашему_файлу.bak'
WITH MOVE 'DataFile' TO 'YourDB.mdf',
MOVE 'LogFile' TO 'YourDB.ldf'; -- Встречаем наших гигантов! 💪
Для импорта скриптов
.sql существует несколько вариантов, рассмотрим их далее.
Импорт через командную строку с использованием sqlcmd
Чтобы развернуть содержимое больших
.sql файлов, используйте команду:
sqlcmd -S имяСервера\имяЭкземпляра -i путьКВходномуФайлу.sql -o путьКВыходномуФайлу.txt
Здесь
-S обозначает имя сервера и его экземпляр,
-i — путь к входному файлу,
-o — путь к выходному файлу, который будет содержать лог операций.
Примечание: Лог — это ваш надёжный свидетель происходящего. 👀
Мониторинг процесса импорта
Во время импорта необходимо контролировать процесс. Используйте ключ
-o в
sqlcmd. Для просмотра содержимого больших файлов, не нагружая оперативную память, подойдут онлайн-сервисы типа readfileonline.com.
Выбор способа импорта в зависимости от размера файла
Подбирайте инструменты, исходя из размера файла. SQL Server Management Studio (SSMS) и его функция Attach подойдут для маленьких файлов. Для обработки больших файлов предпочтительно использовать
sqlcmd.
Проверка скрипта на наличие ошибок
Прежде чем запускать
.sql скрипт, убедитесь, что он не содержит синтаксических ошибок. Начинающим разработчикам рекомендуется сначала выполнить несколько тестовых запусков на небольших объемах данных.
Подготовка к импорту
Перед началом импорта заведомо проверьте:
- Соединение с базой данных
- Готовность SQL Server (загрузка CPU, доступный объем памяти, свободное место на диске)
- Отсутствие проблем совместимости версий SQL Server и скрипта
- Не используйте непроверенные скрипты — безопасность на первом месте!
Простой способ через SSMS
Если вы работаете с SSMS, просто перетащите
.sql файл в редактор запросов, нажмите F5 и наслаждайтесь результатом.
Проверка после импорта
После окончания импорта убедитесь в корректности импортированных данных. Не допустите, чтобы мелкая ошибка затмила радость от успешно выполненной операции.
Визуализация
Представьте, что ваш
.sql файл данных (🗄️) — это сокровище, которое нужно перенести в SQL Server:
Сценарий: Перемещение 🗄️ (SQL файл данных) в SQL Server (🏰)
1. Подготовьте 🗄️ с расширением '.sql'.
2. Подойдите к входу 🏰 (SQL Server).
3. Используйте подходящий **ключ** (SSMS, sqlcmd).
4. 🗝️ (Ключ) + 🗄️ (Файл данных) ➡️ 🏰 (SQL Server) == Данные успешно импортированы!
Использование команды выполнения запроса
Запустите подготовленный заранее скрипт, нажав на клавишу F5 или кнопку Выполнить. Это поможет сэкономить время и добавит удовольствия от работы с SQL.
Предвидение возможных проблем
Наперед готовьтесь ко всевозможным сложностям:
- Убедитесь в корректности разрешений доступа для вашей учётной записи.
- Сверьте типы данных в скрипте и структуре базы данных.
- Чтобы не столкнуться с блокировками, планируйте импорт во время наименее загруженного периода работы сервера.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик