Импорт данных из MySQL в Pandas с сохранением названий столбцов
Быстрый ответ
Импорт данных из базы MySQL в DataFrame Pandas с учетом имен колонок можно выполнить при помощи функции
pandas.read_sql_query():
import pandas as pd
import sqlalchemy
# Создаем движок SQLAlchemy.
engine = sqlalchemy.create_engine('mysql+pymysql://username:password@host/db_name')
# SQL-запрос
sql = "SELECT * FROM table_name;" # Выбираем все данные
# Импортируем данные в DataFrame
df = pd.read_sql_query(sql, engine)
Замените
username,
password,
host,
db_name и
table_name на соответствующие ваши данные. В результате переменная
df будет содержать DataFrame с полным набором колонок из выбранной таблицы.
Строка подключения
Для создания подключения используется SQLAlchemy. Строка подключения объединяет информацию об аутентификации и расположении базы данных:
'mysql+pymysql://username:password@host/db_name'
Вставьте свои данные в формат
DBMS+pymysql://username:password@host/db_name. Для пользователей SQLite: замените
mysql+pymysql на
sqlite:///.
Эффективное извлечение больших объемов данных
Если вам предстоит работа с большими наборами данных, примените условия
WHERE, чтобы извлекать только нужные колонки или записи. Для оптимизации загрузки используйте параметр
chunksize в функции
read_sql_query:
# Получение данных по частям
for chunk in pd.read_sql_query(sql, engine, chunksize=1000):
process(chunk) # Ваша функция обработки данных должна быть здесь.
Обработка ошибок и определение типов данных
Будьте к возможным ошибкам в подключении к базе данных и запросах. Для того чтобы помочь Pandas корректно идентифицировать типы данных, можно переопределить их:
df = pd.read_sql_query(sql, engine, dtype={'column_name': 'datatype'})
В
dtype укажите название столбца вместо
'column_name' и нужный тип данных Pandas, например
np.float64,
str и т.д.
Визуализация
Таким образом, мы переносим данные MySQL в безопасное хранилище Pandas (DataFrame):
База данных MySQL (🗃️): [Col_Name1, Col_Name2, Col_Name3]
Через
pandas.read_sql_query() данные переходят в:
df = pandas.read_sql_query(SQL_QUERY, connection)
И затем помещаются в DataFrame Pandas (🐼):
DataFrame Pandas (📊): [Col_Name1, Col_Name2, Col_Name3]
# Имена колонок включены в DataFrame, и все они обретут долгую и счастливую жизнь!
Таким образом, данные со всеми именами колонок успешно устанавливаются в DataFrame.
Продвинутые приемы
Если вы уже освоили основы, давайте перейдем к более сложным техникам.
ORM SQLAlchemy для сложных запросов
Для реализации сложных запросов с использованием классов Python, которые ассоциированы с моделями базы данных, применяйте ORM SQLAlchemy.
from sqlalchemy import Column, Integer
from sqlalchemy.ext.declarative import declarative_base
from sqlalchemy.orm import sessionmaker
Base = declarative_base()
# Определение модели
class MyTable(Base):
__tablename__ = 'my_table'
id = Column(Integer, primary_key=True)
# и другие колонки
Session = sessionmaker(bind=engine)
session = Session()
# Запросы выполняются через ORM
query = session.query(MyTable)
df = pd.read_sql(query.statement, query.session.bind)
Параметризованные запросы
Для вставки переменных в SQL-запросы применяйте параметризованные запросы:
params = {"limit_rows": 10}
sql = "SELECT * FROM table_name LIMIT :limit_rows;"
df = pd.read_sql_query(sql, engine, params=params)
Такой подход не только позволяет избежать SQL-инъекций, но и повышает величину полезной нагрузки, упрощая работу с заполнением запросов данными.
Обработка данных временных рядов
При работе с данными временных рядов, Pandas станет вашим незаменимым помощником:
# Предположим, 'my_date_column' это ваш временной столбец.
df['my_date_column'] = pd.to_datetime(df['my_date_column'])
df.set_index('my_date_column', inplace=True)
Екатерина Громова
аналитик данных