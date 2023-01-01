Импорт CSV в SQL Server: BULK INSERT и обработка данных#SQL для аналитиков #Основы SQL #INSERT / UPDATE / DELETE
Быстрый ответ
Для эффективного импорта данных из CSV в SQL Server рекомендуется использовать BULK INSERT:
BULK INSERT ВашаТаблица
FROM 'ваш_файл.csv'
WITH (FORMAT = 'CSV', FIRSTROW = 2);
Имена
ВашаТаблица и
ваш_файл.csv следует заменить на реальные значения. Через FORMAT = 'CSV' обрабатываются особенности CSV-формата, а
FIRSTROW = 2 позволяет пропустить строки с заголовками.
Альтернатива для особых случаев импорта CSV из Excel:
BULK INSERT ВашаТаблица
FROM 'ваш_файл.csv'
WITH (
FIELDTERMINATOR = '||',
ROWTERMINATOR = '\n',
FIELDQUOTE = '"',
ERRORFILE ='error_rows.csv'
);
Особенности CSV и нюансы BULK INSERT
Рассмотрим детали импортирования CSV в SQL Server:
Двойные кавычки и запятые в данных
Разделитель
|| используется для обхода запятых в данных:
WITH (FIELDTERMINATOR = '||')
После полного импорта удаляются нежелательные двойные кавычки.
Ошибки в ходе импорта
Обнаружение ошибок становится возможным с помощью
ERRORFILE, копирующего некорректные строки в отдельный файл:
WITH (ERRORFILE = 'csv_bad_data.log')
Соответствие структуры CSV и таблице SQL
Не забывайте о необходимости совпадения структуры CSV-файла и SQL-таблицы. Чтобы пропустить заголовки, используйте
FIRSTROW = 2.
Увеличение скорости импорта
Функция
TABLOCK позволит ускорить процесс благодаря блокировке таблицы:
WITH (TABLOCK)
Отображение данных в SQL Server
В самом простом виде процесс импортирования CSV в SQL Server можно представить как размещение книг в библиотеке:
📚 -> База данных SQL
📘 -> Таблица SQL
🖼️ -> Строка CSV
Каждой строке CSV соответствует строго определённое место в SQL Server таблице.
Импорт больших объемов данных: Управление сложностями
Работа с большим объемом данных требует использования Мастера импорта SSMS или SQL Server Integration Services (SSIS).
Мастер импорта SQL Server Management Studio
Мастер обеспечивает удобный визуальный интерфейс и шаг за шагом направляет вас в процессе импорта.
SQL Server Integration Services (SSIS)
В случае масштабных задач можно использовать SSIS, обеспечивающий пакетную обработку и трансформацию данных.
Безопасность: Доступные аккаунты
Перед началом импорта уточните, используются ли корректные учётные записи для доступа к SQL Server.
После импорта: Основательная чистка
После импортирования из Excel может возникнуть необходимость удалить лишние кавычки:
UPDATE ВашаТаблица
SET ВашаКолонка = REPLACE(ВашаКолонка, '"', '')
Борьба с различными локализациями: запятые и точки
Оставайтесь внимательными к региональным параметрам: в случае списка разделителей в Windows и формата сохранения CSV-файлов могут потребоваться корректировки.
Подготовка к импорту: Проверьте все важные моменты заранее
Прежде чем приступить к импорту данных, проведите серию проверок, включая совместимость типов данных, предварительный просмотр CSV и тестовую загрузку.
Завершение
Поддержание целостности данных, качественная работа с содержимым файла CSV и настройка процесса импорта под конкретные задачи – три ключевых условия успеха.
Екатерина Громова
аналитик данных