Игнорирование регистра при поиске строки в SQL

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для обеспечения поиска в SQL без учёта регистра в строках используются функции LOWER() и UPPER() . Они приводят как значения столбца, по которому идёт поиск, так и самого поискового выражения к единому регистру:

SQL Скопировать код SELECT * FROM table WHERE LOWER(column) = LOWER('searchTerm');

Использование шаблонов с символами подстановки

Если надо выполнить сопоставление шаблонов, игнорируя регистр, можно воспользоваться символами подстановки. Они особенно полезны при поиске фрагмента текста внутри значения поля:

SQL Скопировать код SELECT * FROM table WHERE LOWER(column) LIKE LOWER('%partialTerm%');

Установка COLLATE для нечувствительности к регистру

В SQL Server можно установить нечувствительность к регистру с помощью ключевого слова COLLATE и соответствующей последовательности сортировки:

SQL Скопировать код SELECT * FROM table WHERE column COLLATE SQL_Latin1_General_Cp1_CI_AS = 'searchTerm';

Визуализация

Приведём аналогию. Представьте, что вы сортируете одежду не по цвету, а по типу. Аналогично, в SQL мы можем настроить условия поиска, игнорируя регистр букв:

Markdown Скопировать код Несортированная куча: [👕, 👚, 🧦, 👔, 👕, 🧢] | Критерий поиска | SQL-запрос с игнорированием регистра | Результат | |--------------------------------------------|----------------------------------|-----------| | "найти все футболки, не обращая внимания на цвет" | `WHERE LOWER(clothing) = 'shirt'` | [👕, 👕] |

Так, SQL позволяет найти все футболки, независимо от цвета, поскольку различия в регистре не учитываются.

Особенности баз данных для удобства поиска

PostgreSQL и его "козырь": оператор ILIKE

В PostgreSQL поиск без учёта регистра упрощается благодаря оператору ILIKE , который позволяет формулировать запросы наиболее удобно:

SQL Скопировать код SELECT * FROM table WHERE column ILIKE '%searchTerm%';

Тонкости SQL Server: настройки сравнения

SQL Server предлагает использовать разные настройки сравнения в сочетании со COLLATE для поиска с игнорированием регистра:

Важно выбрать подходящую настройку сравнения для получения корректных результатов.

Делаем запрос уникальным с помощью DISTINCT и COLLATE

Используя DISTINCT в сочетании с COLLATE , можно получать уникальные результаты, не учитывая в запросе регистр:

SQL Скопировать код SELECT DISTINCT column FROM table WHERE column COLLATE SQL_Latin1_General_Cp1_CI_AS LIKE '%searchTerm%';

Потенциальные "подводные камни" при поиске без учёта регистра

С поиском без учёта регистра могут встретиться некоторые проблемы:

Производительность: функции LOWER() и UPPER() могут замедлить выполнение запроса.

и могут замедлить выполнение запроса. Совместимость: не все DBMS поддерживают ILIKE или настройки сравнения для игнорирования регистра.

или настройки сравнения для игнорирования регистра. Корректность сопоставления: необходимо убедиться, что выбранная настройка сравнения подходит для корректного сравнения столбцов.

