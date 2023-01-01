IFNULL и COALESCE в MySQL и MS SQL: чем отличаются?

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Если не хотите вникать в детали: функция IFNULL работает с двумя аргументами — смотрит на первый, и если он NULL , то возвращает второй. В то же время, COALESCE может работать с множеством аргументов и возвращает первый из них, который не NULL . Например, вот как можно использовать IFNULL , для замены null-значения на указанный текст:

SQL Скопировать код SELECT IFNULL(column_name, 'Старик Макдональд имел ферму!');

А вот так используется COALESCE , для выбора первого из списка не-NULL значений:

SQL Скопировать код SELECT COALESCE(column1, column2, 'Е-М-Н-О-G-А-М-Е SQL!');

В отличие от IFNULL , специфичной только для MySQL, COALESCE соответствует стандарту SQL и предоставляет лучшую совместимость между разными системами управления базами данных.

Взаимодействие с типами данных: IFNULL vs COALESCE

У функции IFNULL тип возвращаемого значения определяется на основе типов обоих её параметров. В отличие от неё, COALESCE возвращает тип данных с наибольшим приоритетом из всех определенных не- NULL значений, что помогает избежать некорректных сравнений различных типов.

Подход SQL Server: ISNULL

В Microsoft SQL Server используется ISNULL, аналог MySQL-овской IFNULL. Важно отметить, что она требует совпадения типов всех своих аргументов, что может утяжелять работу с различными типами данных и их преобразованиями.

Универсальность COALESCE

Для обработки большого количества потенциальных NULL значений или для написания запросов, совместимых с разными СУБД, COALESCE является по-настоящему универсальной и стандартизированной функцией SQL. Это истинный многофункциональный инструмент среди SQL-функций!

Особенности производительности

С точки зрения производительности: IFNULL работает быстрее, однако COALESCE , ввиду обработки нескольких параметров, может быть полезнее при больших объемах данных. Впрочем, COALESCE может ухудшить производительность при работе с тяжёлыми запросами, так как функция проверяет параметры до нахождения первого не NULL значения.

Визуализация

Можно представить IFNULL и COALESCE как 'сети безопасности' для канатного акробата:

Markdown Скопировать код Акробат 🤸‍♀️ взмыл ввысь: Канат A (🧬): [Сальто назад, NULL, Удвоенный перешагиватель] Канат B (🧬): [NULL, Флик штук, Удвоенный перешагиватель]

IFNULL = Первая сеть безопасности под акробатом

Markdown Скопировать код 🧬👇🤸‍♀️: [Сальто назад, **Флик штук**, Удвоенный перешагиватель] # IFNULL — как надёжная сеть, оберегающая акробата в любой ситуации.

COALESCE = Все сети безопасности сразу

Markdown Скопировать код 🧬👇👇🤸‍♀️: [**Сальто назад**, Флик штук, Удвоенный перешагиватель] # COALESCE "ловит" акробата при первом же не-NULL трюке на любом из канатов.

"Сети безопасности" здесь — это альтернативные планы действий: IFNULL предлагает всего одну альтернативу, в то время как COALESCE проверяет все варианты до тех пор, пока не найдёт не-NULL значение.

Особые случаи, на которые стоит обратить внимание

У IFNULL и COALESCE есть свои слабые стороны. С IFNULL , если первый аргумент не NULL , второй даже не рассматривается, что может привести к неожиданным результатам:

SQL Скопировать код SELECT IFNULL(column_name, 'Эм... Неудобно получилось...'); -- Не расстраивайтесь, второй аргумент, IFNULL просто вас проигнорировал.

COALESCE , в свою очередь, тщательно проверяет каждый аргумент. Это может замедлить выполнение, особенно если первыми в списке аргументов идут "тяжёлые" вычисления или подзапросы.

Практические рекомендации по использованию IFNULL и COALESCE

Несколько советов на практике:

IFNULL отлично подходит, когда нужно заменить одиночные NULL значения на значение по умолчанию.

отлично подходит, когда нужно заменить одиночные значения на значение по умолчанию. COALESCE будет полезнее в ситуациях с большим количеством потенциальных NULL значений, а также если вам нужно выполнение запросов на различных СУБД.

будет полезнее в ситуациях с большим количеством потенциальных значений, а также если вам нужно выполнение запросов на различных СУБД. Располагайте ресурсоемкие функции и подзапросы ближе к концу списка аргументов COALESCE , чтобы избежать лишней нагрузки на систему.

и подзапросы ближе к концу списка аргументов , чтобы избежать лишней нагрузки на систему. Знание и умение работать с обеими функциями делают вас востребованным специалистом. Поэтому важно постоянно практиковаться и совершенствовать свои навыки!

