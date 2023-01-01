Группировка записей по дням в SQL: работа с timestamp#SQL для аналитиков #GROUP BY и агрегации #Работа с датами и временем
Быстрый ответ
Чтобы преобразовать временные метки в даты и сгруппировать события по дням, используйте функцию
DATE() для извлечения даты:
SELECT DATE(timestamp) AS day, COUNT(*) AS event_count
FROM events
GROUP BY DATE(timestamp);
Этот запрос позволяет агрегировать данные по уникальным датам и посчитать количество событий для каждого дня.
Часовые пояса и форматы дат: подводные камни
Нормализация часового пояса
Если ваш проект ориентирован на международную аудиторию, необходимо учесть разницу во времени между часовыми поясами. Приведите временные метки к универсальному времени с помощью следующего способа:
-- Берегите природу! Переходим на Всемирное координированное время (UTC)!
SET time_zone = '+00:00';
SELECT DATE(CONVERT_TZ(timestamp, @@session.time_zone, '+00:00')) AS day_utc, COUNT(*) AS event_count
FROM events
GROUP BY day_utc;
Дружественный формат вывода дат
Отображайте даты в пользовательском формате. Для этого используйте функцию
DATE_FORMAT():
SELECT DATE_FORMAT(DATE(timestamp), '%d/%m/%Y') AS formatted_day, COUNT(*) AS event_count
FROM events
GROUP BY formatted_day;
Встреча с UNIX
UNIX-время основано на целочисленных значениях и требует особой функции для преобразования, такой как
FROM_UNIXTIME():
SELECT DATE(FROM_UNIXTIME(unix_timestamp)) AS day, COUNT(*) AS event_count
FROM events
GROUP BY day;
Распределение рангов по команде
Для распределения рейтинга постов внутри каждого дня используйте
ROW_NUMBER():
SELECT DATE(timestamp) AS day,
ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY DATE(timestamp) ORDER BY timestamp) AS rank,
content
FROM posts;
Визуализация категорий временных меток
Представьте календарь как систему ячеек и временные метки как посетителей, которые выбирают подходящий день для "посещения":
Посетители Время прибытия Номер ячейки Время "размещения"
🕒 12-03 08:33 🚪 12-03
🕓 12-03 19:20 🚪 12-03
🕔 12-04 03:15 🚪 12-04
🕕 12-05 14:48 🚪 12-05
Группировка по датам с помощью
GROUP BY:
🕒🕓 ➡️ 🚪 12-03 // Посетители, приехавшие в один день, размещаются в одной ячейке
🕔 ➡️ 🚪 12-04
🕕 ➡️ 🚪 12-05
Каждая ячейка представляет уникальную дату, что упрощает анализ событий.
Зен и мастерство группировки в SQL
Фильтрация: на пути к ясности
Сочетайте
GROUP BY с условием
WHERE для фильтрации и упорядочивания данных:
SELECT DATE(timestamp) AS day, COUNT(*) AS event_count
FROM events
WHERE timestamp >= '2023-01-01' AND timestamp < '2023-02-01'
GROUP BY day;
Этот запрос позволит вам просмотерть только события, произошедшие в январе 2023 года.
Упорядочивание данных
Упорядочивайте данные по дате или количеству событий, чтобы обеспечить наглядность:
SELECT DATE(timestamp) AS day, COUNT(*) AS event_count
FROM events
GROUP BY day
ORDER BY day DESC; -- или можно использовать ORDER BY event_count DESC
Сортировка упрощает восприятие данных и облегчает работу.
Фильтрация по интервалам времени
Развивайте свои навыки, устанавливая свои временные интервалы для группировки:
-- Каждый час – это новое приключение в SQL!
SELECT DATE(DATE_ADD(timestamp, INTERVAL 1-HOUR(timestamp) HOUR)) AS start_of_hour,
COUNT(*) AS event_count
FROM events
GROUP BY start_of_hour;
Такой подход делает каждый час дня особенным, что заслуживает отдельного поздравления!
Виктор Ермаков
SQL-разработчик