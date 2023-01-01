Группировка в SQL по месяцу и году: сумма и формат даты

#SQL для аналитиков  #GROUP BY и агрегации  #Работа с датами и временем  
Быстрый ответ

Если вам необходимо сгруппировать данные по месяцам и годам в SQL, для SQL Server используйте функцию DATEPART, а для PostgreSQL — EXTRACT:

SQL

-- SQL Server
SELECT DATEPART(year, date_column) AS [Год],
       DATEPART(month, date_column) AS [Месяц],
       SUM(amount) AS Итого
FROM table_name
WHERE idCustomer = @idCustomer AND date_column BETWEEN @startDate AND @endDate
GROUP BY DATEPART(year, date_column),
         DATEPART(month, date_column)
ORDER BY [Год], [Месяц];

-- PostgreSQL
SELECT EXTRACT(year FROM date_column) AS Год,
       EXTRACT(month FROM date_column) AS Месяц,
       SUM(amount) AS Итого
FROM table_name
WHERE idCustomer = @idCustomer AND date_column >= @startDate AND date_column <= @endDate
GROUP BY 1, 2
ORDER BY Год, Месяц;

Не забудьте заменить в запросе наименования колонок, названия таблиц и прочие переменные на ваши.

Погружение в детали: углубленный анализ запросов

Рассмотрим различные приемы и методы работы с SQL-запросами, которые позволяют делать более детальный и полезный анализ данных.

Представление месяцев с добавлением ведущих нолей

Чтобы облегчить чтение и сортировку месяцев, можно отображать их с ведущими нолями:

SQL

SELECT
  RIGHT('0' + CAST(DATEPART(month, date_column) AS VARCHAR(2)), 2) AS месяц_с_нулем,
  ...

Подсчет значений до группировки

Для более точного расчета суммируйте данные до их группировки:

SQL

SELECT 
  ...
  SUM(CASE WHEN условие THEN сумма ELSE 0 END) AS условный_итог
FROM 
  ...

Объединение полей даты

Создайте столбец, который объединяет месяц и год:

SQL

SELECT
  CAST(DATEPART(month, date_column) AS VARCHAR(2)) + '-' + 
  CAST(DATEPART(year, date_column) AS VARCHAR(4)) AS месяц_год,
  ...

Использование специфического синтаксиса СУБД

Ваша база данных предоставляет определенный синтаксис и функции, которые следует учитывать:

SQL

-- MySQL
SELECT DATE_FORMAT(date_column, '%Y-%m') AS месяц_год, ...

-- Oracle
SELECT TO_CHAR(date_column, 'YYYY-MM') AS месяц_год, ...

Визуализация

Восприятие данных, сгруппированных по месяцам и годам, облегчается наглядным представлением:

Markdown

🗂️ ➡️ 📅 "Январь 2021: 💵💰💵💰💵"
🗂️ ➡️ 📅 "Февраль 2021: 💵💰"
🗂️ ➡️ 📅 "Март 2021: 💵💰💵💰💵💵💰💵"

Пример SQL-запроса, который выдаст подобное представление:

SQL

SELECT 
  YEAR(sales_date) as Год,
  MONTH(sales_date) as Месяц,
  SUM(amount) as Выручка 
FROM 
  transactions 
WHERE
  idCustomer = 123 AND sales_date BETWEEN '2021-01-01' AND '2021-12-31'
GROUP BY 
  Год, Месяц
ORDER BY 
  Год, Месяц;

Распространенные проблемы и решения

Несколько рекомендаций для повышения эффективности использования группировки дат в SQL:

  • Избегайте применения функций к столбцам в предложении WHERE, чтобы не терять преимущества индексации.
  • Для улучшения производительности форматируйте данные после их группировки.
  • Проверяйте совместимость синтаксиса с вашей версией SQL для избежания ошибок.
  • Если работа с группировкой по месяцу и году вызывается часто, подумайте над использованием индексированных вычисляемых столбцов.
  • Оконные функции прекрасно подходят для подсчета итогов и могут быть более производительными, чем группировка.

Учет особенностей совместимости

Соблюдение особенностей каждой базы данных поможет избежать проблем при работе с датами:

  • Функция FORMAT() эффективна в SQL Server начиная с версии 2012, но не поддерживается в более ранних версиях и других СУБД.
  • Оператор || используется для соединения строк в Oracle и PostgreSQL, в то время как в SQL Server используется оператор +.
  • Учтите, что некорректное приведение типов может вызвать ошибки, проверьте правила приведения для вашей СУБД.

Профессиональные советы

  • При работе с разными часовыми поясами предварительно преобразуйте даты в единый часовой пояс перед группировкой.
  • Если отчётность составляется в соответствии с финансовым годом, может потребоваться коррекция месяцев и лет.
  • Отсортируйте результаты по отформатированному столбцу 'месяц-год' для удобства чтения, но при этом используйте исходные даты для достижения наибольшей точности.

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

