Группировка строк по неделям в Postgresql: решение

Быстрый ответ

Для реализации группировки записей по неделям в PostgreSQL следует использовать функцию date_trunc с параметром 'week' . Это позволит группировать записи с начала каждой недели, исходя из понедельника. Пример своего рода запроса:

SQL Скопировать код SELECT date_trunc('week', your_date_column) as week_start, COUNT(*) FROM your_table GROUP BY 1 ORDER BY 1;

Подставьте вместо your_date_column название поля с датами в вашей таблице и вместо your_table — название вашей таблицы. Запрос выполнит подсчёт записей, сгруппированных по началу каждой недели.

Учет данных за несколько лет

Если ваши данные охватывают несколько лет, то при группировке следует учитывать год, чтобы избежать путаницы с номерами недель из разных лет:

SQL Скопировать код SELECT date_part('year', author_date::date) as year, date_trunc('week', author_date::date) as week_start, COUNT(author_email) as commit_count FROM your_table GROUP BY 1, 2 ORDER BY 1, 2;

В данном случае вместо author_date следует подставить поле с датами, а вместо your_table – имя вашей таблицы. В итоге данные будут сгруппированы по неделям с учетом года.

Доскональный анализ недельных данных

Чтобы удостовериться, что все недели учтены, включая те, по которым отсутствуют данные, создайте последовательность недель и соедините ее с исходными данными:

SQL Скопировать код WITH weekly_series AS ( SELECT generate_series( MIN(date_trunc('week', author_date))::DATE, MAX(author_date)::DATE, '1 week'::INTERVAL ) as week_start FROM your_table ) SELECT w.week_start, To_char(w.week_start, 'YYYY-WW') AS formatted_week, COALESCE(COUNT(yt.author_email), 0) AS commit_count FROM weekly_series w LEFT OUTER JOIN your_table yt ON date_trunc('week', yt.author_date) = w.week_start GROUP BY w.week_start ORDER BY w.week_start;

Функция generate_series создаёт последовательность недель, а LEFT OUTER JOIN гарантирует, что все недели будут представлены в финальном отчёте, несмотря на отсутствие данных по некоторым из них.

Визуализация

Если дать сравнение, то можно представить процесс как распределение книг по полкам в библиотеке в течение недели:

Markdown Скопировать код Полка 1 (Неделя 1): [Пн 📕, Вт 📗, Ср 📘, Чт 📙, Пт 📔, Сб 📒, Вс 📓] Полка 2 (Неделя 2): [Пн 📕, Вт 📗, Ср 📘, ...] // и так далее...

Получается, что вы, как библиотекарь, определяете, к какой неделе относится каждая книга, ориентируясь на календарь.

SQL Скопировать код SELECT date_trunc('week', issue_date) AS week_start, COUNT(*) AS books_issued FROM library_data GROUP BY week_start;

Поэтому, GROUP BY помогает систематизировать книги по неделям, распределяя их по соответствующим полкам.

Сглаживание неравномерности в данных

Если ваши данные распределены неравномерно и имеются недели без активности, то понадобится таблица календаря или ряд чисел для компенсации этого:

SQL Скопировать код WITH calendar AS ( SELECT generate_series('2023-01-01'::DATE, '2023-12-31'::DATE, '1 week') AS week_start ) SELECT c.week_start, COUNT(yt.your_date_column) FROM calendar c LEFT JOIN your_table yt ON date_trunc('week', yt.your_date_column) = c.week_start GROUP BY c.week_start ORDER BY c.week_start;

Замените даты в generate_series на тот период, за который нужно подготовить отчёт, чтобы обеспечить полноту данных, вне зависимости от их первоначального распределения.

Вывод данных в удобночитаемом формате

Функция To_char полезна для повышения читаемости недельных отчётов:

SQL Скопировать код SELECT To_char(date_trunc('week', author_date)::date, 'IYYY-IW') as formatted_week, COUNT(author_email) FROM your_table GROUP BY formatted_week ORDER BY formatted_week;

Это позволяет отформатировать отчёты в соответствии со стандартом ISO 8601 (например, 2023-W09 ), что делает анализ периода более очевидным и облегчает общение.

