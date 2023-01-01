Группировка по нескольким таблицам в LINQ: методы и примеры

#Разное  
Быстрый ответ

Для группировки данных из нескольких таблиц с помощью LINQ, многое можно достичь применяя соединение таблиц через join в связке с group by. Взгляните на пример подобного запроса:

var groupedResults = from a in Table1
                     join b in Table2 on a.Id equals b.AId
                     join c in Table3 on a.Id equals c.AId
                     group new { a, b, c } by a.Id into g
                     select new {
                         Id = g.Key,
                         Table1Items = g.Select(x => x.a).Distinct(),
                         Table2Count = g.Count(x => x.b != null),
                         Table3Count = g.Count(x => x.c != null)
                     };

Введя такой подход, можно выполнять подключение данных по ключу (Id), группировать их и агрегировать для извлечения необходимой информации, например, подсчитывать количество элементов или выбирать уникальные значения.

Понимание принципа группировки

Грамотное использование группировки данных в LINQ наиболее важно для оптимизации запросов. Группировка в LINQ аналогична той, что используется в SQL, однако применяет синтаксис C#, поэтому важно понимание его использования для передачи SQL инструкций.

Рассмотрим еще один, более сложный пример запроса:

var advancedGrouping = from a in Table1
                       join b in Table2 on a.Id equals b.AId into Group1
                       from subb in Group1.DefaultIfEmpty()
                       join c in Table3 on a.Id equals c.AId into Group2
                       from subc in Group2.DefaultIfEmpty()
                       group new { a, subb, subc } by new { a.Id, a.Name } into g
                       select new {
                           g.Key.Id,
                           g.Key.Name,
                           SubGroup1Count = g.Count(x => x.subb != null),
                           SubGroup2Count = g.Count(x => x.subc != null)
                       };

Здесь группировка проводится не только по Id, но и по Name, что демонстрирует, как группировать данные с использованием нескольких ключей.

Сложные условия? Трансформируем данные!

Любые сложные условия группировки можно успешно применить с помощью LINQ за счет трасформации данных для получения ожидаемого результата. Вот пример такой трансформации:

var complexGrouping = context.Table1
                             .Where(...)
                             .GroupBy(a => new {
                                 Month = a.DateCreated.Month,
                                 a.Status
                             })
                             .Select(g => new {
                                 g.Key.Month,
                                 g.Key.Status,
                                 Count = g.Count()
                             });

В данном запросе группировка происходит по месяцу хранящемуся в DateTime (Month) и по свойству Status.

Группировка данных и их последующая проекция!

Подводя итог: проекция определяет конечный результат запроса LINQ. Превращение сгруппированных данных в структурированный результат представлено ниже:

var projection = from g in complexGrouping
                 select new {
                     g.Month,
                     g.Status,
                     Percentage = Math.Round((double)g.Count / total * 100, 2)
                 };

Таким образом данные не только группируются, но и обогащаются, например, путем расчета процентов.

Визуализация

Вообразите каждую таблицу как секцию в оркестре:

Таблицы Секция оркестра
Table 1 🎺 Духовые
Table 2 🎻 Струнные
Table 3 🥁 Ударные
Table 4 🎷 Деревянные

Группировка в LINQ аккуратно объединяет все секции под управлением дирижера (🎼):

      🎼
       |---- 🎵 Партитура -------|
      / | | \ | \
   🎺 🎻 🥁 🎷 ... 🎼

Каждая таблица вносит свой вклад в гармонию данных под руководством LINQ.

Остерегайтесь нюансов и особых случае

Особенности работы с LINQ при группировке данных из нескольких таблиц следует знать и учитывать.

Null-значения: Табу

Null-значения могут нарушить процесс выполения join, их обходят с помощью группового соединения:

var groupJoinHandlingNulls = from a in Table1
                            join b in Table2 on a.Id equals b.AId into joined
                            from jb in joined.DefaultIfEmpty()
                            select new { a, jb };

Агрегатные функции: Неловкий батальон

Вы можете использовать привычные функции Avg, Sum, Min, Max в дополнение к Count:

var withAggregates = from g in groupedResults
                     select new {
                         g.Id,
                         Average = g.Table1Items.Average(item => item.Value),
                         Total = g.Table1Items.Sum(item => item.Value)
                     };

Производительность: Подумайте дважды

Большой объем данных может обеспечить тяжелую нагрузку на обработку запроса и снизить производительность. Обязательно стоит тестировать запросы на больших наборах данных.

Полезные материалы

  1. Join/Where with LINQ and Lambda – Stack Overflow — Отличное обсуждение примеров использования Entity Framework Group Join.
  2. Group query results (LINQ in C#) – Microsoft Learn — Учебное пособие от Microsoft по группировке в LINQ.
  3. LINQPad – The .NET Programmer's Playground — Отличный инструмент для тестирования и прототипирования LINQ запросов.
  4. Is it better to call ToLookup or ToDictionary on an Enumerable – Stack Overflow — Подробное обсуждение трюков GroupBy (LINQ) и применения ILookup.
  5. i want to pass values in grid view to another page with query string – CodeProject — Обсуждение, способное породить новые идеи!
Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

Свежие материалы
Критика и ограничения HTTP
6 сентября 2024
Протоколы уровня представления: примеры и использование
6 сентября 2024
Системные требования для установки Swift
6 сентября 2024

Загрузка...