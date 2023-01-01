Группировка и подсчет чисел в диапазонах с SQL

Быстрый ответ
Чтобы группировать данные по различным диапазонам, в SQL используется оператор CASE, позволяющий категоризировать данные:
SELECT
CASE
WHEN total_sale < 100 THEN '0 – 99'
WHEN total_sale < 200 THEN '100 – 199'
WHEN total_sale < 300 THEN '200 – 299'
ELSE '300+'
END AS sale_range,
COUNT(*) AS order_count
FROM orders
GROUP BY sale_range;
Данный запрос распределяет продажи по соответствующим категориям, а также подсчитывает количество заказов в каждой из них.
Основы группирования данных по "ведрам"
Оператор CASE позволяет отнести данные к определенным "ведрам", то есть категориям с заданными границами. Например, оценки можно сгруппировать по диапазонам с шагом в 10 баллов:
SELECT
FLOOR(score/10)*10 AS score_range_start,
COUNT(*) AS total_counts
FROM results
GROUP BY score_range_start
ORDER BY score_range_start;
Как задать интервалы для группировки
Чтобы сгруппировать данные по возрасту с собственными интервалами, можно использовать следующий запрос:
SELECT
CASE
WHEN age < 20 THEN 'Младше 20'
WHEN age BETWEEN 20 AND 29 THEN '20-е'
WHEN age BETWEEN 30 AND 39 THEN '30-е'
WHEN age BETWEEN 40 AND 49 THEN '40-е'
WHEN age >= 50 THEN '50+'
END AS age_group,
COUNT(*) AS count
FROM users
GROUP BY age_group;
Как перейти на новый уровень сложности с помощью продвинутой группировки
Для решения более сложных задач применяются подзапросы или Общие табличные выражения (CTE), облегчающие процесс группировки:
WITH ScoreRanges AS (
SELECT
id,
CASE
WHEN score < 50 THEN 'Неуд'
WHEN score < 70 THEN 'Удовл'
WHEN score >= 70 THEN 'Выше среднего'
END AS ScoreGroup
FROM StudentScores
)
SELECT ScoreGroup, COUNT(id) AS NumberOfStudents
FROM ScoreRanges
GROUP BY ScoreGroup;
Способы работы с динамической группировкой
С помощью функции NTILE можно осуществить равномерное распределение данных по заданному числу групп:
SELECT NTILE(4) OVER (ORDER BY value) AS quartile, COUNT(*) AS count
FROM measurements
GROUP BY quartile;
Как справиться с выбросами
Для работы со статистическими выбросами используется группировка по таким параметрам, как стандартные отклонения:
SELECT
CASE
WHEN value < (AVG(value) – STDDEV(value)) THEN 'Ниже среднего'
WHEN value BETWEEN (AVG(value) – STDDEV(value)) AND (AVG(value) + STDDEV(value)) THEN 'Среднее'
ELSE 'Выше среднего'
END AS ValueRange,
COUNT(*) AS Frequency
FROM data_points
GROUP BY ValueRange;
Визуализация
Процесс группировки по диапазонам в SQL можно сравнить со сгруппированными по десятилетиям выпуска книгами в библиотеке:
|Десятилетие
|Группа книг
|1900-1909
|📚📚
|1910-1919
|📚📚📚
|1920-1929
|📚📚📚📚
|...
|...
С помощью этого запроса книги группируются по десятилетиям:
SELECT FLOOR(year/10)*10 as Decade, COUNT(*) as NumberOfBooks
FROM library
GROUP BY FLOOR(year/10);
Полезные материалы
- GROUP BY (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — подробное объяснение работы команды GROUP BY в SQL для Microsoft SQL Server.
- PostgreSQL: Documentation: 16: 2.7. Aggregate Functions — обсуждение работы с GROUP BY и агрегатными функциями в PostgreSQL.
- SQL Server Common Table Expression (CTE) Basics – Simple Talk — описание применения Общих табличных выражений (CTE) в SQL при группировке данных.
- javascript – from green to red color depend on percentage – Stack Overflow — пример группировки по фиксированным диапазонам в MySQL на фоне дискуссии о JavaScript.
- SQL GROUP BY and HAVING Clause — разъяснения принципов работы GROUP BY и HAVING Clause в SQL.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик