Группировка и конкатенация строк в SQL Server: GROUP BY

Быстрый ответ

Для объединения строк по группам в SQL Server 2017 и новее используйте функцию STRING_AGG() :

SQL Скопировать код SELECT yourGroupCol, STRING_AGG(yourStrCol, ', ') AS concatStr FROM yourTbl GROUP BY yourGroupCol;

В более ранних версиях поможет комбинация FOR XML PATH и STUFF() :

SQL Скопировать код SELECT yourGroupCol, STUFF(( SELECT ', ' + yourStrCol FROM yourTbl WHERE yourTbl.yourGroupCol = outerTbl.yourGroupCol FOR XML PATH('') ), 1, 2, '') AS concatStr FROM yourTbl AS outerTbl GROUP BY yourGroupCol;

Особенности объединения строк в версиях обновления 2017

Для версий SQL Server более ранних 2005 года используется комбинация FOR XML PATH и STUFF() , обеспечивающая эффективное объединение строк. Функция FOR XML PATH('') создаёт текстовый XML, а STUFF() удаляет ненужную запятую в начале результата. Отдельное внимание стоит уделить корректному использованию метода .value() , который обеспечивает правильную работу с XML.

Старые методы требуют старых трюков

При использовании классических методов не забывайте:

Выбирать уникальные разделители для строк.

Использовать VARCHAR(MAX) при работе с очень длинными строками.

при работе с очень длинными строками. FOR XML PATH выполняет экранирование специальных символов, что обеспечивает их безопасное использование в тексте.

Новые времена с STRING_AGG

В SQL Server 2017 появилась STRING_AGG() , которая значительно упрощает процесс объединения строк:

STRING_AGG() обеспечивает сохранение порядка данных и без труда обходится с различными разделителями.

обеспечивает сохранение порядка данных и без труда обходится с различными разделителями. Эта функция позволяет объединять разные типы данных, определяя чёткие правила их преобразования.

Визуализация

Перед применением GROUP BY: 🎻 'Violin1' 🎻 'Violin2' 🎺 'Trumpet1' 🎻 'Violin1' 🎷 'Sax1' 🎺 'Trumpet1' 🎷 'Sax1' 🎺 'Trumpet2'

При объединении с использованием GROUP BY: 🔗🎻 'Violin1, Violin1' 🔗🎷 'Sax1, Sax1' 🔗🎺 'Trumpet1, Trumpet1, Trumpet2'

Каждый музыкант играет на своем инструменте, гармонично сливаясь в единую мелодию других.

Решение возможных проблем

На пути к идеальной конкатенации могут встать такие преграды:

Применяйте DISTINCT для избежания дублирования строк.

для избежания дублирования строк. Воспользуйтесь ORDER BY для контроля порядка вывода.

для контроля порядка вывода. Следите за планами выполнения и индексами, чтобы оптимизировать производительность.

Продвинутые сценарии

В более сложных ситуациях:

Используйте объединение строк для визуализации структуры данных.

Создайте CSV-формат для последующего экспорта данных.

Упростите процесс отладки, формируя логи непосредственно из запросов.

