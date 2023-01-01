Группировка и конкатенация строк в SQL: пример с фильмами

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Если вам потребовалось сгруппировать содержимое одного столбца и соединить его в одну строку, вы можете использовать следующий пример SQL-запроса:

SQL Скопировать код -- Волшебство SQL в действии: объединяем строки! SELECT group_column, STRING_AGG(value_column, ', ') AS concatenated_values FROM your_table GROUP BY group_column;

В этом примере данные из value_column группируются в одну строку, а значения разделяются запятой и пробелом , . Затем они сгруппированы в соответствии с group_column . Убедитесь, что ваша СУБД поддерживает функцию STRING_AGG() .

Порядок следования "уток"

Если необходимо упорядочить строки перед их объединением, можно применить подзапрос:

SQL Скопировать код -- Кто знал, что расставить утят в ряды сложнее, чем устроить турнир по пряткам? SELECT group_column, STRING_AGG(value_column, ', ') AS concatenated_values FROM ( SELECT group_column, value_column FROM your_table ORDER BY some_field_for_sorting ) AS subquery GROUP BY group_column;

В данном случае, вы сначала сортируете данные в желаемом порядке, а затем применяете STRING_AGG() , чтобы объединить их.

Двойники? Это не страшно!

С помощью DISTINCT можно избежать повторений в результирующей строке.

SQL Скопировать код -- Вижу тебя дважды, ты дубликат! SELECT group_column, STRING_AGG(DISTINCT value_column, ', ') AS concatenated_values FROM your_table GROUP BY group_column;

Таким образом вы устраните дубликаты в итоговой объединённой строке.

О нет!

Если STRING_AGG() недоступна, вы можете воспользоваться ARRAY_AGG() в сочетании с ARRAY_TO_STRING() :

SQL Скопировать код -- Конкурс "Самое оригинальное использование массивов" 2021 года. SELECT group_column, ARRAY_TO_STRING(ARRAY_AGG(value_column), ', ') AS concatenated_values FROM your_table GROUP BY group_column;

Такой подход отлично сработает, например, в PostgreSQL.

Берегите себя от технических нюансов и подводных камней

Неявное преобразование типов: Убедитесь, что все значения в STRING_AGG() приведены к текстовому типу данных.

Бутылочное горлышко производительности: Сортируете ли вы данные непосредственно в STRING_AGG() , или делаете это заранее? Оцените скорость выполнения запроса на больших объемах данных.

Изменение синтаксиса между версиями: STRING_AGG() может быть недоступна в некоторых версиях SQL, поэтому рекомендуется изучить соответствующую документацию.

Визуализация

Пример визуального понимания того, как функция STRING_AGG() обрабатывает данные:

Markdown Скопировать код Поезд (🚂): [Вагон 1, Вагон 2, Вагон 3]

Здесь каждый вагон символизирует строку в SQL таблице, а пассажиры внутри каждого вагона — значения, которые нужно объединить:

Markdown Скопировать код Вагон 1 (🚃): [👤 Джо] Вагон 2 (🚃): [👤 Джо, 👤 Джейн] Вагон 3 (🚃): [👤 Джейн]

Активируем STRING_AGG() :

SQL Скопировать код -- В процессе выполнения операции никто не пострадает SELECT name, STRING_AGG(passenger_in_a_seat, ', ') FROM railway_rumble GROUP BY name;

Получаем такой результат:

Markdown Скопировать код 🚂: [🚃 Джо: 👤👤, 🚃 Джейн: 👤👤]

Каждый вагон здесь — это сгруппированный столбец ( group_column ), а пассажиры — это объединённые значения ( value_column ).

А что еще умеет

Упрощаем GROUP BY с использованием позиции столбца

В сложных запросах можно использовать позицию столбца в GROUP BY :

SQL Скопировать код -- Молодец, SQL, ты первый! SELECT columnA, STRING_AGG(columnB, ', ') FROM table GROUP BY 1;

Применение CTE для сложной сортировки

Общее Табличное Выражение (CTE) позволяет реализовать более сложные сценарии сортировки:

SQL Скопировать код -- CTE приветствуют данные, упорядоченные с искусством. WITH ordered_table AS ( SELECT group_column, value_column FROM your_table ORDER BY more_complex_conditions ) SELECT group_column, STRING_AGG(value_column,', ') FROM ordered_table GROUP BY group_column;

Работа с большими наборами данных

При работе с большими данными могут возникнуть некоторые специфические потребности:

Индексация столбцов для GROUP BY и ORDER BY .

столбцов для и . Реализация пакетной обработки или добавление пагинации .

. Подробный анализ планов выполнения с целью выявления потенциальных узких мест.

Типичные ошибки, которые следует избегать

Значения NULL : Они могут быть потеряны при агрегации.

: Они могут быть потеряны при агрегации. Ограничения на максимальную длину строки : Анализируйте ограничения размера текстовых типов данных.

: Анализируйте ограничения размера текстовых типов данных. Сопоставление: При работе с регистрозависимыми данными или специальными символами необходимо учитывать правила сопоставления.

Полезные материалы