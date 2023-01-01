Группировка и конкатенация строк в SQL: пример с фильмами

#SQL для аналитиков  #GROUP BY и агрегации  #Агрегатные функции  
Быстрый ответ

Если вам потребовалось сгруппировать содержимое одного столбца и соединить его в одну строку, вы можете использовать следующий пример SQL-запроса:

-- Волшебство SQL в действии: объединяем строки!
SELECT group_column, STRING_AGG(value_column, ', ') AS concatenated_values
FROM your_table
GROUP BY group_column;

В этом примере данные из value_column группируются в одну строку, а значения разделяются запятой и пробелом , . Затем они сгруппированы в соответствии с group_column. Убедитесь, что ваша СУБД поддерживает функцию STRING_AGG().

Порядок следования "уток"

Если необходимо упорядочить строки перед их объединением, можно применить подзапрос:

-- Кто знал, что расставить утят в ряды сложнее, чем устроить турнир по пряткам?
SELECT group_column, STRING_AGG(value_column, ', ') AS concatenated_values
FROM (
    SELECT group_column, value_column
    FROM your_table
    ORDER BY some_field_for_sorting
) AS subquery
GROUP BY group_column;

В данном случае, вы сначала сортируете данные в желаемом порядке, а затем применяете STRING_AGG(), чтобы объединить их.

Двойники? Это не страшно!

С помощью DISTINCT можно избежать повторений в результирующей строке.

-- Вижу тебя дважды, ты дубликат!
SELECT group_column, STRING_AGG(DISTINCT value_column, ', ') AS concatenated_values
FROM your_table
GROUP BY group_column;

Таким образом вы устраните дубликаты в итоговой объединённой строке.

О нет!

Если STRING_AGG() недоступна, вы можете воспользоваться ARRAY_AGG() в сочетании с ARRAY_TO_STRING():

-- Конкурс "Самое оригинальное использование массивов" 2021 года.
SELECT group_column, ARRAY_TO_STRING(ARRAY_AGG(value_column), ', ') AS concatenated_values
FROM your_table
GROUP BY group_column;

Такой подход отлично сработает, например, в PostgreSQL.

Берегите себя от технических нюансов и подводных камней

Неявное преобразование типов: Убедитесь, что все значения в STRING_AGG() приведены к текстовому типу данных.

Бутылочное горлышко производительности: Сортируете ли вы данные непосредственно в STRING_AGG(), или делаете это заранее? Оцените скорость выполнения запроса на больших объемах данных.

Изменение синтаксиса между версиями: STRING_AGG() может быть недоступна в некоторых версиях SQL, поэтому рекомендуется изучить соответствующую документацию.

Визуализация

Пример визуального понимания того, как функция STRING_AGG() обрабатывает данные:

Поезд (🚂):  [Вагон 1, Вагон 2, Вагон 3]

Здесь каждый вагон символизирует строку в SQL таблице, а пассажиры внутри каждого вагона — значения, которые нужно объединить:

Вагон 1 (🚃): [👤 Джо]
Вагон 2 (🚃): [👤 Джо, 👤 Джейн]
Вагон 3 (🚃): [👤 Джейн]

Активируем STRING_AGG():

-- В процессе выполнения операции никто не пострадает
SELECT name, STRING_AGG(passenger_in_a_seat, ', ')
FROM railway_rumble
GROUP BY name;

Получаем такой результат:

🚂: [🚃 Джо: 👤👤, 🚃 Джейн: 👤👤]

Каждый вагон здесь — это сгруппированный столбец (group_column), а пассажиры — это объединённые значения (value_column).

А что еще умеет

Упрощаем GROUP BY с использованием позиции столбца

В сложных запросах можно использовать позицию столбца в GROUP BY:

-- Молодец, SQL, ты первый!
SELECT columnA, STRING_AGG(columnB, ', ')
FROM table
GROUP BY 1;

Применение CTE для сложной сортировки

Общее Табличное Выражение (CTE) позволяет реализовать более сложные сценарии сортировки:

-- CTE приветствуют данные, упорядоченные с искусством.
WITH ordered_table AS (
    SELECT group_column, value_column
    FROM your_table
    ORDER BY more_complex_conditions
)
SELECT group_column, STRING_AGG(value_column,', ')
FROM ordered_table 
GROUP BY group_column;

Работа с большими наборами данных

При работе с большими данными могут возникнуть некоторые специфические потребности:

  • Индексация столбцов для GROUP BY и ORDER BY.
  • Реализация пакетной обработки или добавление пагинации.
  • Подробный анализ планов выполнения с целью выявления потенциальных узких мест.

Типичные ошибки, которые следует избегать

  • Значения NULL: Они могут быть потеряны при агрегации.
  • Ограничения на максимальную длину строки: Анализируйте ограничения размера текстовых типов данных.
  • Сопоставление: При работе с регистрозависимыми данными или специальными символами необходимо учитывать правила сопоставления.

Полезные материалы

  1. STRING_AGG (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — Объяснения по использованию STRING_AGG() от Microsoft.
  2. PostgreSQL: Documentation: Array Functions and Operators — Справочник функций агрегации строк в PostgreSQL.
  3. SQLite Built-in Aggregate Functions — Описание агрегирующих функций строк в SQLite.
  4. Highest scored 'string-aggregation' questions – Stack Overflow — Ответы экспертов на вопросы об агрегации строк.
  5. LISTAGG – IBM Db2 — Инструкция по функции LISTAGG в Db2.
  6. Multiple options to transposing rows into columns – SQL Shack — Углубленный материал по транспонированию строк и агрегации для продвинутых пользователей.
Виктор Ермаков

SQL-разработчик

