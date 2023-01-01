Группировка данных MySQL по интервалам в 15 минут#MySQL / MariaDB #GROUP BY и агрегации #Работа с датами и временем
Быстрый ответ
Для проведения группировки данных по 15-минутным интервалам в MySQL можно использовать следующую конструкцию:
SELECT COUNT(*),
DATE_FORMAT(created_at, '%Y-%m-%d %H:%i:00') –
INTERVAL (MINUTE(created_at) % 15) MINUTE AS time_interval
FROM events
GROUP BY time_interval;
В данном случае для формирования 15-минутных интервалов используется функция
DATE_FORMAT, округляющая минуты временной метки в меньшую сторону.
Использование UNIX_TIMESTAMP для чётких интервалов
Если работа с временными метками UNIX предпочтительнее, попробуйте воспользоваться этим методом:
SELECT COUNT(*) AS count,
FROM_UNIXTIME((FLOOR(UNIX_TIMESTAMP(created_at) / 900) * 900)) AS time_interval
FROM events
GROUP BY time_interval;
Здесь мы преобразуем время в формат UNIX, округляем его до ближайшего 15-минутного интервала, а затем, используя функцию
FROM_UNIXTIME, переводим обратно в удобочитаемый формат.
Создание собственных интервалов
Создание пользовательского временного интервала можно реализовать следующим образом:
SELECT ...
SEC_TO_TIME(TIME_TO_SEC(created_at) – MOD(TIME_TO_SEC(created_at), 900)) AS time_interval,
...
Здесь для трансформации и округления времени до 15-минутных интервалов применяются функции
SEC_TO_TIME и
TIME_TO_SEC.
Повышение точности с использованием ROUND
Если требуется более точное округление, нежели предоставляет
FLOOR, можно использовать функцию
ROUND.
SELECT ...
ROUND(UNIX_TIMESTAMP(created_at) / (15 * 60)) AS time_rounded,
...
Этот запрос округляет временную метку до ближайшего 15-минутного интервала, однако следует быть осторожным из-за возможных ошибок округления.
Работа с типами данных
Для изгибательных манипуляций с типами данных используйте следующий подход:
SELECT ...
CONVERT(time_interval, DATETIME) AS converted_interval,
...
Функция
CONVERT позволяет преобразовать временной интервал в нужный тип данных, но нужно учесть возможное влияние на производительность при работе с большим объемом данных.
Точное извлечение с использованием SUBSTRING
Функция
SUBSTRING позволяет точно извлечь требуемые части временной метки:
SELECT ...
SUBSTRING(created_at, 1, 16) –
INTERVAL (MINUTE(created_at) % 15) MINUTE AS neat_interval,
...
Проверка результата до окончания работы
Важно не забывать проверять точность выполнения группировки:
SELECT ...
/* ваш расчёт интервала */,
...
WHERE created_at BETWEEN '2023-01-01' AND '2023-01-02'
Проверка запросов на конкретном временном промежутке будет полезна для уверенности в правильности логики.
Визуализация
Отправления на графике: 🚂 00:00, 🚂 00:15, 🚂 00:30, 🚂 00:45 и так далее, через каждые 15 минут.
Запросы: 📊 00:05, 🗂 00:20, 📈 00:27, 📉 00:43
Группировка по интервалам имеет следующий вид:
|Интервал
|Пакет запросов
|🚂 00:00-00:15
|📊
|🚂 00:15-00:30
|🗂 📈
|🚂 00:30-00:45
|📉
Производительность и точность
Поддерживайте баланс между производительностью и точностью, особенно при работе с постоянно обновляющимися данными.
SELECT /* используйте оптимальное индексирование */,
/* примените стратегии кэширования */,
...
Этот подход позволит поддерживать высокую производительность без потери точности.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик