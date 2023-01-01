Генерация списка дат в заданном диапазоне SQL

Быстрый ответ

Для формирования последовательности дат в указанном промежутке воспользуйтесь следующим рекурсивным CTE:

SQL Скопировать код WITH RECURSIVE DateSeq AS ( SELECT CAST('2023-01-01' AS DATE) AS Date -- Стартовая дата UNION ALL SELECT Date + INTERVAL '1 day' FROM DateSeq WHERE Date < '2023-01-10' -- Крайняя дата ) SELECT * FROM DateSeq; -- Показать всю последовательность

Замените '2023-01-01' и '2023-01-10' на нужные вам начальную и конечную даты соответственно. Если вы используете СУБД, не поддерживающую PostgreSQL, адаптируйте синтаксис под вашу систему.

Обработка больших наборов дат и применение представлений

В случаях, когда требуется обработать обширные наборы дат, и рекурсивные CTE не поддерживаются, лучше использовать функции таблицы дат или циклы в процедурном кодировании.

Действуем!

В Microsoft SQL Server можно генерировать даты при помощи функции DATEADD , прибегнув к представлениям или таблицам чисел:

SQL Скопировать код WITH Digits AS ( SELECT n FROM (VALUES (0), (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9)) AS Numbers(n) ), Seq AS ( SELECT DATEADD(day, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY (SELECT NULL)) – 1, '2023-01-01') AS Date FROM Digits a, Digits b, Digits c WHERE DATEADD(day, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY (SELECT NULL)) – 1, '2023-01-01') < '2023-01-10' ) SELECT * FROM Seq;

Безграничные возможности

Если вам необходимо работать с огромными интервалами дат, используйте параметр OPTION (MAXRECURSION 0) , чтобы SQL Server не прерывал рекурсию в процессе:

SQL Скопировать код WITH RECURSIVE DateSeq AS ( -- то же самое, но в более широком масштабе... ) SELECT * FROM DateSeq OPTION (MAXRECURSION 0); -- Вечная рекурсия

Форматирование и сортировка результатов

Результаты должны быть представлены в приятной для глаза форме. Для этого используйте функции FORMAT() и ORDER BY :

SQL Скопировать код -- Предыдущая CTE Seq SELECT FORMAT(Date, 'yyyy-MM-dd') AS FormattedDate FROM Seq ORDER BY Date;

Визуализация

Представьте себе шкалу времени, просторяющуюся вместе с календарем:

Markdown Скопировать код Дата начала: 📅🔴 (1 января) Дата окончания: 📅🔵 (7 января)

Каждый отрезок между этими датами поставлен на шкале:

Markdown Скопировать код 📏: 🔴1️⃣➖2️⃣➖3️⃣➖4️⃣➖5️⃣➖6️⃣➖🔵7️⃣

Где каждая отметка (🔴 или 🔵) символизирует отдельный день в заданной протяженности времени.

Специфические сценарии: необычные условия

Если вам требуется сгенерировать даты, соответствующие определенным критериям (только будни или без учета праздников), применяйте условную логику:

SQL Скопировать код WITH RECURSIVE DateSeq AS ( SELECT CAST('2023-01-01' AS DATE) AS Date UNION ALL SELECT Date + INTERVAL '1 day' FROM DateSeq WHERE Date < '2023-01-31' ) SELECT * FROM DateSeq WHERE EXTRACT(DOW FROM Date) NOT IN (0, 6); -- Исключаем выходные дни

Альтернативы для других СУБД

Для PostgreSQL есть функция generate_series :

SQL Скопировать код SELECT * FROM generate_series('2023-01-01'::date, '2023-01-10'::date, '1 day');

Пользователи Oracle могут использовать подзапросы с CONNECT BY . Дополнительные сведения смотрите в разделе Полезные материалы.

