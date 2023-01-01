Генерация списка дат в заданном диапазоне SQL

#SQL для аналитиков  #Работа с датами и временем  
Быстрый ответ

Для формирования последовательности дат в указанном промежутке воспользуйтесь следующим рекурсивным CTE:

WITH RECURSIVE DateSeq AS (
    SELECT CAST('2023-01-01' AS DATE) AS Date -- Стартовая дата
    UNION ALL
    SELECT Date + INTERVAL '1 day' FROM DateSeq WHERE Date < '2023-01-10' -- Крайняя дата
)
SELECT * FROM DateSeq; -- Показать всю последовательность

Замените '2023-01-01' и '2023-01-10' на нужные вам начальную и конечную даты соответственно. Если вы используете СУБД, не поддерживающую PostgreSQL, адаптируйте синтаксис под вашу систему.

Обработка больших наборов дат и применение представлений

В случаях, когда требуется обработать обширные наборы дат, и рекурсивные CTE не поддерживаются, лучше использовать функции таблицы дат или циклы в процедурном кодировании.

В Microsoft SQL Server можно генерировать даты при помощи функции DATEADD, прибегнув к представлениям или таблицам чисел:

WITH Digits AS (
    SELECT n FROM (VALUES (0), (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9)) AS Numbers(n)
), Seq AS (
    SELECT DATEADD(day, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY (SELECT NULL)) – 1, '2023-01-01') AS Date
    FROM Digits a, Digits b, Digits c
    WHERE DATEADD(day, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY (SELECT NULL)) – 1, '2023-01-01') < '2023-01-10'
)
SELECT * FROM Seq;

Если вам необходимо работать с огромными интервалами дат, используйте параметр OPTION (MAXRECURSION 0), чтобы SQL Server не прерывал рекурсию в процессе:

WITH RECURSIVE DateSeq AS (
    -- то же самое, но в более широком масштабе...
)
SELECT * FROM DateSeq
OPTION (MAXRECURSION 0); -- Вечная рекурсия

Форматирование и сортировка результатов

Результаты должны быть представлены в приятной для глаза форме. Для этого используйте функции FORMAT() и ORDER BY:

-- Предыдущая CTE Seq
SELECT FORMAT(Date, 'yyyy-MM-dd') AS FormattedDate
FROM Seq
ORDER BY Date;

Визуализация

Представьте себе шкалу времени, просторяющуюся вместе с календарем:

Дата начала: 📅🔴 (1 января)
Дата окончания:   📅🔵 (7 января)

Каждый отрезок между этими датами поставлен на шкале:

📏:  🔴1️⃣➖2️⃣➖3️⃣➖4️⃣➖5️⃣➖6️⃣➖🔵7️⃣

Где каждая отметка (🔴 или 🔵) символизирует отдельный день в заданной протяженности времени.

Специфические сценарии: необычные условия

Если вам требуется сгенерировать даты, соответствующие определенным критериям (только будни или без учета праздников), применяйте условную логику:

WITH RECURSIVE DateSeq AS (
    SELECT CAST('2023-01-01' AS DATE) AS Date
    UNION ALL
    SELECT Date + INTERVAL '1 day' FROM DateSeq 
    WHERE Date < '2023-01-31'
)
SELECT * FROM DateSeq
WHERE EXTRACT(DOW FROM Date) NOT IN (0, 6); -- Исключаем выходные дни

Альтернативы для других СУБД

Для PostgreSQL есть функция generate_series:

SELECT * FROM generate_series('2023-01-01'::date, '2023-01-10'::date, '1 day');

Пользователи Oracle могут использовать подзапросы с CONNECT BY. Дополнительные сведения смотрите в разделе Полезные материалы.

Полезные материалы

  1. PostgreSQL: Документация: 9.25. Функции, возвращающие наборы – документация PostgreSQL о фунциях генерации дат.
  2. sql – генерация дней из диапазона дат – Stack Overflow – тема на Stack Overflow c решениями для создания последовательностей дат.
  3. Ask TOM – советы Ask TOM по генерированию диапазона дат в базе данных Oracle.
  4. Типы данных даты и времени и соответствующие функции – SQL Server (Transact-SQL) – обзор фунций Microsoft SQL Server, связанных с датами.
  5. Функции дат | BigQuery | Google Cloud — обучение Google Cloud BigQuery о функциях генерации массивов дат.
Екатерина Громова

аналитик данных

